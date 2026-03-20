Tiến Linh nhường phạt đền cho đồng đội Việt kiều

Trên sân Thống Nhất tối 20/3, Công an TP HCM tiếp Trường tươi Đồng Nai ở tứ kết Cup Quốc gia.
Trong thế trận tẻ nhạt, đột biến bất ngờ xuất hiện ở phút 71, khi trung vệ Huỳnh Tấn Sinh (trái) để mất bóng vào chân tiền vệ Khoa Ngô (phải) rồi phạm lỗi trong cấm địa của Đồng Nai. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền cho chủ nhà và thẻ đỏ cho trung vệ đội khách.
Từ chấm 11m, tiền vệ mang áo số 26 sút vào giữa khung thành, đánh lạc hướng thủ môn Bùi Tấn Trường. Đây là bàn thứ ba liên tiếp của Khoa Ngô, sau hai lần lập công ở V-League.
Trái với phong độ ấn tượng của tân binh người Australia, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tiếp tục gây thất vọng. Anh chơi năng nổ nhưng vẫn chưa thể tìm lại được cảm giác ghi bàn sau 13 trận liên tiếp tịt ngòi.
Trong khi đó, thủ môn Patrick Lê Giang có trận thứ ba liên tiếp giữ sạch lưới. Trong ảnh, Lê Giang nhảy cao ăn mừng bàn thắng của Khoa Ngô.
Lê Giang mới có quốc tịch nhưng chưa được gọi lên tuyển Việt Nam. Vì trước đây từng thi đấu cho các đội trẻ Slovakia, nên anh cần làm thủ tục chuyển liên đoàn mới đủ thủ tục thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.
Đức Đồng