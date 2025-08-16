Tiến Linh lập công giúp Công an TP HCM hạ Hà Nội FC

TP HCMTiến Linh ghi bán sớm nhất V-League 2025-2026 giúp Công an TP HCM hạ Hà Nội FC 2-1 ở vòng 1, tối 16/8.

Lần gần nhất thương hiệu Công an TP HCM (CATPHCM) xuất hiện ở V-League là từ mùa giải 2000-2001. Một năm sau, đội chuyển tên thành Ngân hàng Đông Á. 24 năm sau, CATPHCM trở lại từ nền tảng là CLB TP HCM.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, CATPHCM thay đổi nhiều thứ, từ tổ chức đến nhân sự. Đội mời HLV Lê Huỳnh Đức – cái tên nổi tiếng nhất gắn với thương hiệu CATPHCM, về dẫn dắt. Sau đó, tiền đạo hàng đầu Nguyễn Tiến Linh cũng cập bến chỉ hai tuần trước khi V-League khởi tranh.

Nguyễn Tiến Linh mừng bàn mở tỷ số giúp Công an TP HCM (áo đỏ) thắng Hà Nội FC 2-1 ở vòng 1 V-League 2025-2026, trên sân Thống Nhất, TP HCM ngày 16/8/2025. Ảnh: Hai Tư

Trước Hà Nội FC, CATPHCM bị đánh giá thấp hơn, nhưng bất ngờ đã xảy ra ở sân Thống Nhất chỉ sau 90 giây. Từ biên phải, Lê Quang Hùng tạt vào giữa vòng cấm để Nguyễn Tiến Linh không chiến thắng Phạm Xuân Mạnh rồi đánh đầu ghi bàn. Đây là bàn đầu tiên của Linh cho đội bóng mới, cũng là bàn nhanh V-League 2025-2026.

Bàn dẫn trước giúp chủ nhà thêm tinh thần phòng ngự. Đến phút 27, đội tiếp tục dội gáo nước lạnh vào đối thủ sáu lần vô địch V-League. Từ biên trái, Võ Huy Toàn đập nhả với Mbo Noel, trước khi sút chân trái chéo góc trong vòng cấm đưa bóng đập mép trong cột phải thành bàn.

Hàng công sắc bén, còn hàng thủ CATPHCM đã có Patrik Le Giang. Thủ môn Việt kiều trở lại để cản cú đá cận thành của Phạm Tuấn Hải phút 13, của Hai Long ở phút bù thứ ba hiệp một. Đến phút 56, Daniel Passira xoay người sút vào góc trái nhưng Le Giang một lần nữa chiến thắng.

Chủ nhà đáp trả mạnh mẽ ở phút 62. Tiến Linh ngoặt bóng lừa Adriel Tadeu trong vòng cấm nhưng sút không thắng được Quan Văn Chuẩn. Endrick đá bồi lại bị Tadeu chặn trước vạch vôi.

Thủ môn Patrik Le Giang (số 89) thi đấu trong trận Công an TP HCM (áo đỏ) thắng Hà Nội FC 2-1 ở vòng 1 V-League 2025-2026, trên sân Thống Nhất, TP HCM ngày 16/8/2025. Ảnh: Hai Tư

May mắn cũng song hành với CATPHCM ở phút 67. Vnă Quyết đột phá vào vòng cấm rồi chích mũi giày chân phải đưa bóng chạm mép trên xà ngang, còn Le Giang đã chôn chân đứng nhìn.

Nỗ lực của Hà Nội FC chỉ được đền đáp ở phút 84 sau pha phối hợp ở biên trái của Văn Quyết. Vũ Đình Hai băng vào vòng cấm sút góc gần bị Patrik Le Giang cản phá, nhưng tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Văn Tùng ập vào đá bồi rút ngắn tỷ số.

Cơ hội ngon ăn cuối cùng đến ở phút bù thứ ba. Trung vệ Thành Chung chọc khe thông minh để Văn Quyết xoay người sút căng nhưng Le Giang vẫn phản xạ xuất thần cản phá, bảo toàn chiến thắng 2-1.

Đội hình xuất phát

Công an TP HCM: Patrik Le Giang, Matheus Felipe, Võ Huy Toàn, Khổng Minh Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Endrick, Nguyễn Thái Quốc Cường, Trần Hoàng Phúc, Ngô Đức Phú, Mbo Noel, Tiến Linh

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Adriel Tadeu, Lê Văn Xuân, Đỗ Hùng Dũng, Hai Long, Đậu Văn Toàn, Daniel Passira, Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải.

Hiếu Lương