Tiến Linh ghi bàn và phản lưới khi gặp đội bóng cũ

TP HCMTiền đạo Nguyễn Tiến Linh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi cùng CLB Công an TP HCM thắng Becamex TP HCM 2-1 ở vòng 4 V-League 2025/2026, tối 21/9.

Nguyễn Tiến Linh từng khóc khi chia tay Becamex TP HCM sau 10 năm gắn bó để gia nhập CA TP HCM trước thềm mùa này. Trận đấu hôm nay là lần đầu anh trở lại sân Gò Đậu đối đầu đội bóng cũ.

Ngay phút thứ 7, từ quả treo bóng của Makrillos, Tiền Linh đánh đầu lái bóng vào góc xa tung lưới thủ môn Minh Toàn mở tỷ số. Tiền đạo sinh năm 1997 giơ hai tay không mừng bàn thắng, để thể hiện sự tôn trọng với CLB cũ, nhưng vẫn tiến về góc sân để chụp ảnh ghi lại dấu ấn.

Pha ghi bàn của Tiến Linh như xát thêm muối vào nỗi đau của khán giả chủ nhà khi Becamex TP HCM đang khởi đầu mùa giải không tốt. Họ bị Bình Phước loại khỏi Cup Quốc gia và hiện ở nhóm cuối V-League với chỉ ba điểm. Bên cạnh đó, lù xùm về vấn đề tuyển chọn ngoại binh còn khiến đội bóng bất ổn nơi hậu trường.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh sau pha ghi bàn mở tỷ số trong trận CLB Công an TP HCM thắng Becamex TP HCM 2-1 ở vòng 4 V-League 2025/2026, tối 21/9. Ảnh: Anh Khoa

Sau khi bị thủng lưới, các cầu thủ chủ nhà nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Patrick Lê Giang. Ngược lại, họ cũng gặp may khi VAR từ chối pha ghi bàn của Raphael ở phút 37 vì lỗi việt vị.

Cuối hiệp một, VAR lại vào cuộc để xác định phạt đền cho chủ nhà khi Quang Hùng phạm lỗi với Khắc Vũ trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài xác định Khắc Vũ trước đó đã rơi vào thế việt vị.

Đầu hiệp hai, khán giả chủ nhà được dịp ăn mừng khi chính người cũ Tiến Linh "tặng quà". Phút 47, từ phạt góc của Minh Trọng, trung vệ Văn Anh đánh đầu đập chân Tiến Linh làm đổi hướng vào lưới CA TP HCM, giúp Becamex TP HCM gỡ hòa 1-1.

Có bàn gỡ may mắn, đội chủ nhà dâng cao vùng lên tấn công, nhưng liền sập bẫy của đội khách. Phút 59, từ phản công, Rafael chuyền cho Quốc Cường nhận bóng trong vòng cấm, tiền vệ 21 tuổi bình tĩnh xử lý loại bỏ hậu vệ TP HCM rồi cứa lòng vào góc xa, hạ Minh Toàn nâng tỷ số 2-1.

Đến phút 82, vẫn từ một pha phản công, tiền đạo Bùi Văn Bình được đặt vào thế đối mặt rồi hạ thủ môn Minh Toàn bằng cú tâng bóng. Trọng tài ban đầu xác định việt vị, nhưng sau đó VAR can thiệp, công nhận bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho CA TP HCM.

Với ba điểm, CA TP HCM lên nhì bảng với 10 điểm, còn Becamex TP HCM vẫn xếp thứ 10 với ba điểm. Ở vòng 5, CA TP HCM làm khách trước SLNA còn Becamex TP HCM gặp chủ nhà Đà Nẵng ngày 27/9.

Đức Đồng