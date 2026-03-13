Tiện ích sống thúc đẩy quyết định mua căn hộ

Hệ thống tiện ích sinh hoạt như trường học, y tế, thương mại và giao thông ngày càng ảnh hưởng đến lựa chọn nơi ở của người mua nhà tại các khu đô thị.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản cạnh tranh hơn và người mua trở nên thận trọng, nhiều yếu tố liên quan đến chất lượng sống được xem xét khi lựa chọn nhà ở. Bên cạnh vị trí hay giá bán, hệ thống tiện ích phục vụ đời sống như trường học, dịch vụ y tế, trung tâm thương mại, không gian sinh hoạt cộng đồng và khả năng kết nối giao thông đang được quan tâm nhiều hơn.

Tại nhiều khu đô thị mới, các dự án nằm gần trường học, bệnh viện, chợ truyền thống, công viên hoặc trung tâm thương mại thường thu hút sự chú ý của người mua, đặc biệt là các gia đình trẻ.

Điều này cũng được thể hiện qua nhiều báo cáo, nghiên cứu. Trong báo cáo về tâm lý người tiêu dùng của nền tảng Batdongsan, công bố cuối năm 2024, 56% người trả lời khảo sát cho biết ưu tiên không gian xanh, môi trường sống, 53% ưu tiên dịch vụ tiện ích.

Nghiên cứu về "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua căn hộ của khách hàng trẻ tại Dĩ An" do nhóm nghiên cứu từ Đại học Văn Lang và Đại học Công nghệ TP HCM thực hiện cuối năm 2023 cũng chỉ ra điều tương tự. Các yếu tố như vị trí, hạ tầng giao thông và hệ tiện ích xung quanh khu dân cư có tác động đáng kể đến quyết định lựa chọn căn hộ của người mua nhà.

Bên cạnh tiện ích sống, sự phát triển của hạ tầng giao thông cũng góp phần thúc đẩy sự hình thành các khu dân cư mới. Khi các tuyến giao thông lớn hoặc hệ thống metro được triển khai, các khu vực lân cận thường thu hút thêm các dịch vụ đô thị như thương mại, giáo dục và y tế.

Nghiên cứu về tác động của Metro số 1 TP HCM đối với giá đất trong mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) do Đại học Văn Lang thực hiện năm 2025 cho thấy giá đất tại các khu vực gần nhà ga metro có thể cao hơn khoảng 12,4% so với những khu vực nằm xa tuyến.

Theo các chuyên gia, khi giao thông được cải thiện và các dịch vụ đô thị được bổ sung, nhiều khu vực giáp ranh TP HCM đang trở thành lựa chọn an cư của các gia đình làm việc tại thành phố nhưng tìm kiếm môi trường sống thuận tiện hơn.

Dự án Bcons NewSky nằm trên trục quốc lộ 13, tuyến giao thông kết nối TP HCM với khu Đông Bắc và các khu công nghiệp của Bình Dương cũ, được kỳ vọng đáp ứng xu hướng này.

Khu vực xung quanh dự án đã hình thành cộng đồng dân cư và hệ thống tiện ích gồm trung tâm thương mại, bệnh viện và trường học. Một số tiện ích trong khu vực có thể kể đến như Aeon Mall Bình Dương, Lotte Mart Bình Dương, Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc cùng hệ thống trường học từ mầm non đến trung học.

Theo quy hoạch dự kiến, dự án cách nhà ga của Metro số TP HCM - Thủ Dầu Một khoảng 100 m. Khi tuyến metro này hình thành, việc di chuyển giữa khu Đông Bắc TP HCM và khu trung tâm được kỳ vọng thuận lợi hơn. Ngoài ra, vị trí trên trục quốc lộ 13 cũng giúp dự án kết nối với khu vực Thủ Đức cũ, quốc lộ 1A và các tuyến giao thông liên vùng như Vành đai 3.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án đang giới thiệu thêm Block B, bổ sung nguồn cung căn hộ trong bối cảnh nhiều dự án dọc trục TP HCM – Bình Dương được thị trường quan tâm.

Hoài Phương