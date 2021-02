Tiện ích sống khỏe thành tiêu chí quan trọng chọn nơi an cư

Người mua ngày càng quan tâm không gian sống hài hòa thiên nhiên, cảnh sắc trong lành, tiện ích hỗ trợ tối đa mục tiêu chăm sóc sức khỏe.

Xu hướng tìm kiếm không gian sống có sự thay đổi đáng kể trong tiêu chí của người mua nhà năm 2021. Trang Greenhomegnome ghi nhận cả người mua và người thuê nhà đều mong muốn hưởng thụ lối sống xanh và tốt cho sức khỏe hơn. Những khu vực được ưu tiên lựa chọn thường có cảnh quan gắn liền không gian sống, có lối dạo bộ, lối đi dành cho xe đạp, những tiện ích sức khỏe như gym, yoga, hồ bơi...

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng thể hiện rõ nét trong năm qua và được ghi nhận trong báo cáo của JLL. Bà Trang Bùi - Giám đốc Cấp cao thị trường Việt Nam của JLL cho biết, người mua nhà ngày càng quan tâm đến môi trường sống lành mạnh và bền vững để an cư hơn là một không gian để ở đơn thuần.

Giải bài toán không gian sống trong lành tốt cho sức khỏe

Khi nhu cầu an cư trong không gian sống xanh gia tăng, người mua tìm đến những dự án giải quyết tốt bài toán an cư tốt cho sức khỏe. Những dự án lọt vào "mắt xanh" của người mua thời gian qua chủ yếu là những dự án có quy mô lớn, được quy hoạch bài bản và đầy đủ từ cảnh quan đến tiện ích, đồng thời đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng đúng như cam kết.

Không gian sống sinh thái gần gũi thiên nhiên ngày càng có sức hút lớn với cả giới đầu tư và an cư. Ảnh phối cảnh dự án Aqua City.

Bà Hoàng Thùy, một cư dân sống tại căn hộ quận 2, TP HCM cho biết, nếu trước đây gia đình chọn nơi an cư chú trọng vị trí để tiện di chuyển vào trung tâm thành phố làm việc, thì nay ưu tiên hàng đầu là sức khỏe của cả gia đình. Do đó bà chọn mua một biệt thự tại đảo Phượng Hoàng, Aqua City ở phía Đông TP HCM - dự án được đánh giá sở hữu đầy đủ các yếu tố cho một cuộc sống an cư trọn vẹn giá trị sống về thể chất lẫn tinh thần.

"Dự án có cảnh quan thiên nhiên rất đặc biệt khi bao quanh là những khúc sông uốn lượn tạo thành thế đất như hình ảnh chim Phượng Hoàng. Ngoài ra bên trong dự án cũng được tối ưu về mảng xanh, công viên, lối dạo bộ... cùng loạt tiện ích chăm sóc sức khỏe, giúp tôi và gia đình không phải đi xa để tìm kiếm", bà Thùy nói.

Đảo Phượng Hoàng là một trong những phân khu đặc biệt nhất tại Aqua City bởi thế đất hiếm có, bao bọc bởi 4 mặt sông và lối quy hoạch đặc biệt chú trọng đến sức khỏe cư dân. Không chỉ có thiên nhiên hiện hữu, phân khu này còn được đơn vị triển khai - Tập đoàn Novaland ưu ái quy hoạch một kênh đào xuyên tâm, giúp mỗi căn nhà nơi đây đều tiếp cận nhanh nhất đến sông nước và luôn được bao quanh bởi bầu không khí trong lành.

Nằm trong vùng xanh sinh thái của Aqua City, đảo Phượng Hoàng sở hữu thế đất giàu vượng khí và quy hoạch tiện ích thỏa mãn giá trị sống khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ảnh phối cảnh: Novaland.

Tính trên tổng quy mô gần 1.000 ha của Aqua City, có đến 70% diện tích dành không gian xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hoàn chỉnh. Khu đô thị kiến tạo không gian sống sinh thái mang lại giá trị thực cho cư dân và hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai.

Phát triển tối đa tiện ích chăm sóc sức khỏe

Bên cạnh diện tích cây xanh, mặt nước chiếm phần lớn toàn dự án Aqua City nói chung và đảo Phượng Hoàng nói riêng, không gian an cư sinh thái tại đây còn được quy hoạch các tiện ích hiện đại như hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe được hợp tác triển khai với các đối tác lớn trong nước và quốc tế.

Cụ thể trong năm qua, Tập đoàn Novaland đã ký kết hợp tác với các tập đoàn y tế trong và ngoài nước như MediVerbund AG (Đức); Bệnh viện Đại học Y Hà Nội... để phát triển hệ thống bệnh viện, phòng khám chuyên khoa, đa khoa, đơn vị chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng... tại các dự án do Novaland triển khai, trong đó có Aqua City. Riêng tại khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City, phân khu đảo Phượng Hoàng, tập đoàn sẽ xây dựng một bệnh viện khách sạn & thẩm mỹ tiêu chuẩn quốc tế qui mô lên đến gần 3 ha, trung tâm phục hồi chức năng, trung tâm spa cao cấp và giải độc, khu xông hơi Hàn Quốc, khu tắm nước khoáng Nhật Bản... đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện của cư dân.

Tiện ích chăm sóc sức khỏe hiện đại là lý do hàng đầu khiến các gia đình đa thế hệ lựa chọn Aqua City làm nơi an cư. Ảnh: Novaland.

Tiện ích y tế, chăm sóc sức khỏe cũng là tiêu chí lựa chọn nhà của những người có yêu cầu sống cao, và đặc biệt là các gia đình có người lớn tuổi. Vợ chồng đạo diễn Victor Vũ - diễn viên Đinh Ngọc Diệp đã lựa chọn Aqua City vì ấn tượng với hệ tiện ích hoàn chỉnh nơi đây.

"Khi đến Aqua City, điều đầu tiên chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, một môi trường trong lành và mọi thứ được quy hoạch rất chỉn chu. Tôi mong sau này có thể đưa bố mẹ về Aqua City tận hưởng môi trường sống an toàn, trong lành ngay trên chính quê hương mình", Victor Vũ chia sẻ.

Trong khi đó, Đinh Ngọc Diệp chia sẻ, cô rất ấn tượng với hệ thống bệnh viện và dịch vụ y tế nơi đây, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến tận nhà (homecare) tại Aqua City. Điều này giúp vợ chồng diễn viên yên tâm khi đón ba mẹ ở Mỹ về sinh sống bởi không phải đi bệnh viện xa để khám bệnh hay đến những nơi đông đúc, quá phức tạp.

Với những tiện ích chuyên sâu và bao quát hầu khắp các nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong mỗi giai đoạn của cư dân, đảo Phượng Hoàng trở thành một điểm đến an cư đáng sống bậc nhất hiện nay tại khu vực phía Nam.

