Tiện ích khép kín tại biệt thự đảo Eco Central Park

Phân khu Central Island có clubhouse 2.750 m2, nhiều vườn chủ đề cùng an ninh đa lớp, tạo không gian riêng tư trong đại đô thị Eco Central Park gần 200 ha của Ecopark tại Nghệ An.

Central Island quy mô 22 ha, trong đó 19% diện ích dành cho nhà ở, còn lại là cảnh quan xanh, hạ tầng, tiện ích. Nhờ lối quy hoạch này, gần như mọi tiện ích đều nằm giữa lòng thiên nhiên.

Điểm nhấn của hệ tiện ích là clubhouse rộng 2.750 m2 với hồ bơi bốn mùa 370 m2 ứng dụng công nghệ gia nhiệt giúp ổn định nước ở nhiệt độ ấm áp, phù hợp cho người già, trẻ nhỏ kể cả trong những ngày thời tiết lạnh. Clubhouse còn có khu gym, yoga, sauna và không gian café trong nhà - ngoài trời.

Clubhouse dành riêng cho cư dân biệt thự đảo. Ảnh: Ecopark

Đan cài giữa khuôn viên phân khu là chuỗi vườn chủ đề gồm vườn trẻ em, vườn thư giãn và vườn thể thao. Vườn trẻ em tạo không gian để con trẻ vui chơi, chạy nhảy, khám phá các hoạt động ngoài trời. Vườn thư giãn mang đến không gian đường dạo, góc vườn trà, vườn cờ cho người lớn tuổi kết nối cộng đồng. Vườn thể thao mang đến các hoạt động nhiều năng lượng, phù hợp cho cư dân giao lưu, tập luyện, thi đấu.

Hệ an ninh đa lớp là điểm tạo khác biệt của Central Island. Cổng kiểm soát hoạt động 24/7, camera bố trí toàn khu và đội ngũ tuần tra chuyên trách. Việc ra vào khu compound chỉ diễn ra khi cư dân tại đây xác nhận, đảm bảo tính riêng tư và an toàn cho các gia đình có trẻ nhỏ. Mô hình này tiếp nối kinh nghiệm Ecopark trong phát triển các khu compound khép kín tại nhiều đô thị trên cả nước.

Không gian vườn thư giãn. Ảnh: Ecopark

Ngoài tiện ích đặc quyền, sự riêng tư của phân khu còn nằm ở quy hoạch. Quy hoạch cây xanh, dòng chảy chuyển động liên tục tạo nên cảnh quan xanh mát đồng thời đóng vai trò như "hàng rào mềm" ngăn cách biệt thự đảo với các phân khu khác của đô thị.

Theo nhà sáng lập Ecopark, sự xuất hiện của Central Island diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về không gian riêng tư gia tăng. Người mua có nền tảng tài chính tốt dần chuyển sang sở hữu tài sản mang tính chọn lọc - biệt lập, an toàn, nhiều tiện ích và giới hạn tiếp cận từ bên ngoài. "Nhu cầu sống này phản ánh xu hướng chung của thị trường khi quyền riêng tư trở thành tiêu chí đánh giá mức độ cao cấp, tương tự phòng chờ hạng thương gia hay các khu vực dành cho khách VIP tại ngân hàng", ông Nguyễn Thành Quang - Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark nói.

Cánh cổng an ninh của phân khu được kiểm soát nghiêm ngặt. Ảnh: Ecopark

Ngoại khu, cư dân vẫn tiếp cận đầy đủ tiện ích liền kề như trường học liên cấp FPT, công viên trung tâm Hồ Thiên Nga, hồ cảnh quan, quảng trường ánh sáng và các dịch vụ cộng đồng trong đô thị Eco Central Park.

Vị trí dự án nằm tại trung tâm Eco Central Park, tiếp giáp các trục giao thông lớn như đại lộ Hùng Vương 40 m, đại lộ Âu Cơ 34 m, đại lộ Central Island 29 m, đường Hồ Thiên Nga và Vịnh Đảo rộng 24,5 m. Nhờ đó, cư dân dễ dàng kết nối với mạng lưới dịch vụ của toàn đô thị và khu vực.

Nhiều nhà đầu tư tại Nghệ An còn đánh giá Central Island là tài sản có giá trị chuyển giao cho thế hệ kế cận. Các gia đình có xu hướng lựa chọn bất động sản đáp ứng tiêu chí sống hiện đại, đầy đủ tiện ích, tương đồng trải nghiệm của con, cháu sau thời gian học tập ở đô thị lớn hoặc nước ngoài. Việc đặt nền tảng an cư trong khu compound được xem là bước chuẩn bị dài hạn cho mô hình gia đình nhiều thế hệ.

Eco Central Park là dự án khu đô thị đầu tiên của Ecopark tại khu vực Bắc Trung Bộ. Dự án có quy mô gần 200 ha, nằm ở phường Trường Vinh, Nghệ An. Ngoài biệt thự đảo, đô thị này đã giới thiệu phân khu nhà phố thương mại The Campus, phân khu cao tầng Central Park Residences, phân khu trung tầng Swanlake, đồng thời bàn giao nhiều phân khu đón hàng nghìn cư dân về sinh sống.

Hoài Phương