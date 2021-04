Tiện ích hiện hữu giúp tăng giá trị Ixora Ho Tram by Fusion

Dự án Ixora Ho Tram by Fusion liền kề sân golf 18 lỗ, cụm khách sạn và nhiều tiện ích hiện hữu, tạo nền tảng gia tăng giá trị trong tương lai.

Ixora Ho Tram by Fusion là dự án thành phần thuộc khu phức hợp 164 ha Ho Tram Strip (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Dự án sở hữu hàng loạt tiện ích nội, ngoại khu với định hướng trở thành một "thiên đường nghỉ dưỡng dành cho những nhà đầu tư".

Chủ đầu tư Ho Tram Project đánh giá Ixora Ho Tram by Fusion hưởng lợi nhờ các tiện ích và dịch vụ đồng bộ đến từ khu phức hợp Ho Tram Strip. Hiện tại, khu vực này đã triển khai các dự án thành phần với giá trị đầu tư hàng tỷ USD như cụm khách sạn InterContinental The Grand Ho Tram Strip, Holiday Inn Resort, sân golf The Bluffs được thiết kế bởi Greg Norman, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe cho các giải đấu quốc tế chuyên nghiệp hay dự án công viên nước hiện đại sắp xây dựng. Ngoài ra, dự án còn nằm liền kề các tiện ích sẵn có như nhà hàng, quầy bar, lounge, club, các dịch vụ vui chơi như hồ bơi, phòng gym, spa, mua sắm.

Vị trí dự án Ixora Ho Tram by Fusion trong phối cảnh khu phức hợp Ho Tram Strip. Ảnh: Ho Tram Project.

Gần kề Ixora Ho Tram by Fusion, sân golf 18 lỗ The Bluffs là tiện ích lý tưởng với các tín đồ của môn thể thao này. Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ tặng gói Golf Membership của The Bluffs Golf Course cho các chủ nhân của những ngôi biệt thự tại đây. Theo nghiên cứu của Florida Atlantic University, việc tích hợp sân golf trong dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Mỹ hỗ trợ nâng giá bán bất động sản nghỉ dưỡng tại thị trường này lên 8-12% trong năm 2015. Tại Anh, giá bán trung bình một căn biệt thự sân golf tại Anh cao hơn 1,8-2,5 lần so với giá bán một căn biệt thự thông thường.

Đại diện Ho Tram Project cho rằng Ixora Ho Tram by Fusion nằm gần casino và đây là tiện ích giàu tiềm năng thu hút lớp du khách người nước ngoài. Xu hướng trên thế giới ghi nhận khi các khu nghỉ dưỡng cao cấp tích hợp casino xuất hiện tại khu vực nào thì sản phẩm bất động sản nơi đó thường tăng giá. Những khu phức hợp casino như Marina Bay Sands (Singapore), City of Dreams (Macau), Venetian and Palazzo (Las Vegas), Melbourne’s Crown Entertainment Complex (Australia)... là nơi mà giá trị bất động sản có xu thế tăng theo thời gian. Theo số liệu của Colliers International, giá biệt thự tại những khu nghỉ dưỡng tích hợp casino lớn như City of Dream Manila hay Solaire Resort & Casino ở Manila (Philippines) đã tăng 30% trong năm 2017.

Phối cảnh hồ bơi trong căn biệt thự biển tại Ixora Ho Tram by Fusion. Ảnh: Ho Tram Project.

"Tất cả tiện ích tạo nên một khu phức hợp vui chơi giải trí bất tận bên bờ biển và tại nơi đó, khách hàng của Ixora Ho Tram by Fusion chỉ cần thong dong vài bước chân là có thể trải nghiệm những dịch vụ mang đẳng cấp quốc tế", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Hệ thống tiện ích đồng bộ cũng phần nào thể hiện năng lực của chủ đầu tư Ho Tram Project. Quy hoạch dự án còn được trau chuốt thông qua công ty mẹ là Asian Coast Development (ACDL) với sự đầu tư dài hạn từ Lodgis Hospitality Holdings, liên doanh giữa quỹ đầu tư vốn cổ phần quốc tế Warburg Pincus và công ty quản lý đầu tư VinaCapital.

Hiện tại, Ho Tram Project triển khai chương trình tặng quay số trúng thưởng hai xe Mercedes-Benz E200 có giá trị gần 5 tỷ đồng dành cho hai khách hàng may mắn khi mua sản phẩm tại dự án Ixora Ho Tram by Fusion.

Tiểu Gu