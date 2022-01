Tiện ích dự án The Terra - An Hưng sẵn sàng phục vụ cư dân dịp Tết

Hơn 30 tiện ích vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cuộc sống và kết nối cộng đồng của cư dân The Terra - An Hưng dịp Tết.

Nhằm mang đến không khí đón Tết Nguyên đán vui tươi và ý nghĩa, chủ đầu tư Văn Phú - Invest đã hoàn thành hệ thống đèn trang trí tại dự án The Terra - An Hưng. Trước đó ngay khi bắt đầu vận hành từ tháng 12/2021, chủ đầu tư đã quan tâm đến mọi mặt đời sống của cư dân. Hệ thống tiện ích đồng bộ đi vào hoạt động đã mang lại giá trị sống hiện đại, cân bằng và kết nối đến toàn bộ cư dân.

Chị Minh Thanh - chủ một căn hộ tại tòa V2 cho biết, sau hơn một tháng về ở, chị cảm thấy nhà ở và tiện ích đều phù hợp với nhu cầu học tập, giải trí, nghỉ ngơi của các thành viên gia đình.

"Hàng xóm thân thiện và ban quản lý làm việc cũng rất nhiệt tình. Từ đầu tuần đến nay, không khí đón tết ở đây đã rất đông vui, rộn ràng rồi", chị Thanh chia sẻ.

Dự án The Terra - An Hưng đã được thắp sáng đón chào năm mới Nhâm Dần. Ảnh: Văn Phú - Invest

Với hệ thống tiện ích đa dạng, The Terra - An Hưng đã tạo nên không gian sống lý tưởng ngay tại nhà cho mỗi cư dân. Hơn 30 tiện ích vui chơi, giải trí cao cấp được thiết kế để đáp ứng tối đa nhu cầu hưởng thụ cuộc sống và kết nối cộng đồng tại The Terra - An Hưng.

Trong đó, một tiện ích độc đáo nổi bật của dự án được rất nhiều cư dân ủng hộ chính là thư viện cộng đồng hoàn toàn miễn phí, với hơn 1.000 đầu sách có giá trị cùng các trang thiết bị hiện đại. Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, thư viện được kỳ vọng sẽ trở thành nơi gắn kết, giao lưu tri thức của cộng đồng cư dân và nuôi dưỡng tình yêu với sách của các cư dân nhí.

Tổng thể dự án The Terra - An Hưng phía Tây Hà Nội. Ảnh: Văn Phú - Invest

Anh Phạm Minh - một cư dân tại The Terra - An Hưng cho biết luôn chú trọng việc tạo môi trường học tập tự nhiên, thoải mái để con không bị áp lực mà thực sự tìm thấy niềm vui trong học tập.

"Thư viện cộng đồng đã giúp điều này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bé nhà mình rất thích đến thư viện cộng đồng mượn sách về để đọc và đóng góp những cuốn sách của con để chia sẻ cùng các bạn hàng xóm", anh Minh nói.

Thư viện cộng đồng với hơn 1.000 đầu sách tại The Terra - An Hưng. Ảnh: Văn Phú - Invest

Bên cạnh đó, một tiện ích mang tính biểu tượng của dự án được cư dân yêu thích chính là khu vực cầu kính trên tầng 33, được lấy cảm hứng từ tháp đôi Petronas của Malaysia. Cầu kính trở thành nơi thư giãn, ngắm cảnh yêu thích của hầu hết các cư dân sinh sống tại The Terra - An Hưng bởi tầm nhìn khoáng đạt, cảnh đẹp và tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Chị Thùy Liên cho biết từ khi chuyển đến The Terra - An Hưng sinh sống, lên cầu kính ngắm hoàng hôn đã trở thành sở thích mới của chị. Đây cũng là cách đơn giản mà hiệu quả giúp tạm quên đi những áp lực, lo toan trong cuộc sống thường nhật.

"Mấy ngày gần đây, tôi đã chụp nhiều ảnh không khí khu đô thị mới tưng bừng đón tết từ trên cao để chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự yêu thích, ngưỡng mộ của bạn bè", chị Liên hào hứng cho hay.

Cầu kính tại tầng 33 là điểm ngắm toàn cảnh Thủ đô. Ảnh: Văn Phú - Invest

Các tiện ích khác của dự án như cửa hàng tiện ích, nhà trẻ, nhà hàng, phòng karaoke... cũng được chủ đầu tư xây dựng hiện đại, đáp ứng nhu cầu, mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho cư dân.

"Mỗi tiện ích ở The Terra - An Hưng đều chứa đựng những tâm huyết của Văn Phú - Invest, nhằm tạo nên không gian kết nối, gắn kết cộng đồng tri thức trẻ, đầy nhiệt huyết phía Tây thành phố một cách tự nhiên, bền chặt", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Thu Hương