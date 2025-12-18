Tiện ích đa tầng tại tháp đôi căn hộ Rivea Residences

Rivea Residences phát triển tiện ích theo chuẩn khách sạn, kết hợp chăm sóc sức khỏe, làm việc và thư giãn trong cùng tổ hợp, phục vụ hơn 600 hộ dân trong khu căn hộ.

Rivea Residences là dự án 618 căn hộ do Meygroup phát triển gồm 35 tầng nổi, 4 tầng hầm tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp, các dự án cao cấp có xu hướng cạnh tranh bằng chiều sâu tiện ích và trải nghiệm sống. Rivea Residences lựa chọn cách tiếp cận này khi phát triển hệ tiện ích nội khu như một phần của đời sống thường nhật, thay vì tách biệt giữa không gian ở và không gian hưởng thụ.

Ngay từ khu vực sảnh đón, dự án định vị trải nghiệm theo tiêu chuẩn khách sạn với trần cao gần 9 m, vật liệu hoàn thiện chọn lọc và ánh sáng được tiết chế. Không gian này đóng vai trò như lớp đệm chuyển tiếp, giúp cư dân tách khỏi nhịp sinh hoạt bên ngoài trước khi trở về căn hộ.

Liền kề sảnh là hệ lounge đa năng, đáp ứng nhu cầu tiếp khách, làm việc linh hoạt hoặc thư giãn. Các không gian này được thiết kế theo hướng mở nhưng có kiểm soát, phù hợp cho những cuộc gặp gỡ quy mô nhỏ, đảm bảo sự riêng tư cần thiết.

Phối cảnh bể bơi 4 mùa điện phân muối. Ảnh: Meygroup

Chủ đầu tư bố trí tổng cộng 4 tầng tiện ích, đan xen giữa các khối nhà, tập trung vào ba nhóm nhu cầu chính: chăm sóc sức khỏe, làm việc - học tập và giải trí. Tại tầng 6, chuỗi tiện ích chăm sóc thể chất được tổ chức xoay quanh bể bơi bốn mùa trong nhà dài 50 m, ứng dụng công nghệ điện phân muối. Khu sauna, jacuzzi và không gian thư giãn được bố trí liền mạch, tạo điều kiện phục hồi thể chất hàng ngày.

Song song với đó, dự án dành các không gian yên tĩnh cho nhu cầu cá nhân như phòng gym riêng tư, thư viện, phòng học, khu làm việc chung và phòng họp. Việc tích hợp các chức năng này trong cùng tòa nhà giúp cư dân tiết kiệm thời gian di chuyển, phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại.

Cổng chào Thác hào quang và cảnh quan tại chân tháp. Ảnh: Meygroup

Theo đại diện Meygroup các tiện ích giải trí tại tháp đôi được phát triển theo hướng chọn lọc, giới hạn quy mô để đảm bảo chất lượng trải nghiệm. Rạp chiếu phim riêng tư, phòng golf 3D, phòng tiệc, lounge thương gia phục vụ nhóm cư dân nhỏ, hướng tới các hoạt động giao lưu trong cộng đồng riêng tư.

Bên cạnh tiện ích, các giải pháp kỹ thuật được đầu tư đồng bộ nhằm hoàn thiện trải nghiệm sống. Hệ kính hộp Low-E hai lớp trang bị từ trần đến sàn giúp giảm tiếng ồn, hạn chế bức xạ nhiệt và tiết kiệm năng lượng. Mô hình an ninh 5 lớp được kiểm soát từ cổng vào đến cửa căn hộ, kết hợp công nghệ nhận diện. Dự án bố trí 12 thang máy tốc độ cao và 4 tầng hầm đỗ xe, đảm bảo mỗi căn hộ có chỗ đỗ riêng.

Không gian xanh và cảnh quan được xem là một phần cấu thành của hệ tiện ích. Rivea Residences được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, với ý tưởng kiến tạo cảnh quan dựa trên hình ảnh dòng chảy của thác nước. Các lớp không gian xanh, mặt nước và ánh sáng được tổ chức theo chiều cao công trình, tạo sự liên kết giữa tiện ích trong nhà và ngoài trời.

Phối cảnh tổng thể tháp đôi. Ảnh: Meygroup

Trên tầng mái khối đế, các không gian tĩnh như vườn thiền, yoga, vườn ánh sáng và vườn thư giãn đóng vai trò cân bằng nhịp sống. Tầng 19 được bố trí các tiện ích sinh hoạt gia đình, gồm khu vui chơi trẻ em, khu giải trí trong nhà, phòng làm việc chung và vườn cờ, phục vụ nhu cầu của gia đình đa thế hệ.

Điểm nhấn cảnh quan nằm ở tầng 35, nơi cầu Khởi Nguyên kết nối hai tòa tháp. Tại đây, các không gian như sân ngắm cảnh, vườn BBQ, khu cắm trại trên cao và sân golf mini được bố trí như một công viên trên không, mở ra trải nghiệm thiên nhiên giữa lòng đô thị.

Trong tổng thể đó, dòng sản phẩm duplex The Rey Edition được định vị như nhóm căn hộ sở hữu đặc quyền cao hơn, với hồ bơi và vườn riêng, không gian thông tầng và tầm nhìn mở. Sản phẩm này đại diện cho mô hình "resort tại gia" mà dự án theo đuổi.

"Với cách tiếp cận lấy tiện ích và trải nghiệm làm trung tâm, khu căn hộ phản ánh xu hướng phát triển mới của phân khúc cao cấp, khi giá trị không chỉ nằm ở vị trí hay diện tích, mà ở chất lượng sống được duy trì lâu dài cho cư dân", đại diện Meygroup nói.

Hoài Phương