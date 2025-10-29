Tiện ích cao cấp tại phòng chờ sân bay SH Elite

Không gian được thiết kế sang trọng, ẩm thực hiện đại cùng dịch vụ 5 sao giúp SH Elite trở thành dòng dịch vụ cao cấp nhất của SH Airport Lounge.

Không gian biệt lập và sang trọng

Khác biệt với các phòng chờ thông thường, SH Elite Lounge mang đến một không gian khoáng đạt, được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng vẫn in đậm dấu ấn văn hóa vùng miền.

Không gian sảnh SH Airport Lounge. Ảnh: SH Airport Lounge

Nhiều hành khách nhận xét màu sắc không gian tại phòng khách SH Elite Lounge được phối hợp tinh tế, kết hợp ánh sáng dịu nhẹ và hương thơm đặc trưng, tạo nên bầu không khí thư giãn. "Mỗi chi tiết nội thất đều được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng, từ chất liệu cao cấp, đường nét thiết kế mềm mại đến âm nhạc du dương, nhằm mang lại cảm giác an yên cho hành khách trước chuyến bay", đại diện SH Airport Lounge cho biết.

Hành trình ẩm thực đa giác quan

Các món ăn tại SH Elite Lounge được bài trí cầu kỳ. Ảnh: SH Airport Lounge

Thực đơn tại SH Elite Lounge được xây dựng bởi đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm, kết hợp tinh hoa ẩm thực Việt Nam với phong vị quốc tế. Mỗi món ăn không chỉ được chăm chút về hương vị, còn được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện tinh thần sáng tạo của thương hiệu.

Món bún thang được phục vụ tại SH Elite Lounge. Ảnh: SH Airport Lounge

Hành khách có thể khởi đầu ngày mới bằng bữa sáng nhẹ nhàng cùng tách cà phê hảo hạng, trải nghiệm ẩm thực với bữa trưa, bữa tối phục vụ theo hình thức a-la-carte, nơi mỗi món ăn là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và nghệ thuật trình bày. Mọi nguyên liệu đều được chọn lọc kỹ lưỡng và chế biến tỉ mỉ, nhằm giữ trọn vị tự nhiên trong từng chi tiết. Ẩm thực tại SH Elite Lounge được định vị như một hành trình đánh thức các giác quan.

Dịch vụ cá nhân hóa

Hành khách được phục vụ tại SH Elite Lounge - T3 Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: SH Airport Lounge

Điểm nhấn tạo nên giá trị của SH Elite là dịch vụ cá nhân hóa toàn diện và phong cách phục vụ tận tâm. Từ khi khách hàng đặt chân đến sân bay, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ mọi thủ tục như đưa đón, xử lý hành lý, qua cửa an ninh bằng lối đi riêng, ưu tiên check-in và lên máy bay...

Mỗi hành khách tại SH Elite đều được phục theo tiêu chuẩn VIP, với người đồng hành riêng luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu. Trong không gian yên tĩnh của phòng chờ, hành khách có thể thư giãn, làm việc hoặc tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư với sự chăm sóc chu đáo.

SH Elite Lounge là sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Nội Bài, nhằm nâng tầm trải nghiệm cho phân khúc khách hàng thượng lưu, hoặc khách yêu thích sự riêng tư và tiện nghi tối đa tại sân bay. Hiện, SH Elite Lounge có mặt tại Sân bay Quốc tế Nội Bài và Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất để phục vụ hành khách.

