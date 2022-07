Tiền gửi chảy mạnh vào hệ thống ngân hàng

Chỉ trong 5 tháng đầu năm, người dân gửi thêm vào hệ thống ngân hàng 268.000 tỷ, gấp 1,7 lần tiền gửi tăng ròng vào hệ thống cả năm 2021.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước công bố tính đến hết tháng 5, lượng tiền gửi dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt gần 5,57 triệu tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng tiền gửi dân cư 5 tháng đầu năm 2022 là hơn 5%, cao hơn nhiều mức tăng 2,6% cùng kỳ năm ngoái.

So với đầu năm, người dân đã gửi ròng vào hệ thống 268.000 tỷ đồng - gấp đôi mức tăng 134.000 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái, thậm chí cao hơn nhiều mức tăng 159.000 tỷ đồng của cả năm 2021.

Thị trường chứng khoán, bất động sản, tiền số trầm lắng trong khi lãi suất tiền gửi ngân hàng xu hướng tăng khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân phân bổ lại danh mục tài sản. Sau gần hai năm dòng tiền phân tán sang các kênh đầu tư khác, gửi tiền ngân hàng nay lại trở thành kênh được ưa chuộng của nhiều người dân.

Còn về phía tiền gửi của tổ chức tại hệ thống ngân hàng, mức tăng trong 5 tháng đầu năm nay tương đương với cùng kỳ năm ngoái - ở mức 3%.

Tiền gửi dân cư và tổ chức trong hệ thống ngân hàng ghi nhận mức tăng tích cực, qua đó đóng góp chủ yếu vào tổng phương tiện thanh toán. Nhưng tính đến hết tháng 5, tổng phương tiện thanh toán chỉ tăng 3,33% so với đầu năm (cùng kỳ tăng 3,7%). Chỉ số này có dấu hiệu tăng chậm lại, khả năng xuất phát từ lượng giấy tờ có giá phát hành do các tổ chức tín dụng khác mua giảm so với cùng kỳ.

Quỳnh Trang