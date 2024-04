Tiến độ trục đường kết nối TP HCM - Long An

Đường Lương Hòa - Bình Chánh đoạn qua Long An khởi công tháng 4, hoàn thành năm 2025 là trục động lực thúc đẩy tỉnh phát triển, kết nối nhanh đến TP HCM và nhiều khu vực.

Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh là một trong 6 tuyến đường được tỉnh Long An quy hoạch thành trục động lực cho định hướng trở thành trung tâm kinh tế phía Nam vào năm 2030. Bắt đầu từ cửa khẩu Mỹ Quý Tây vùng biên giới với Campuchia, trục động lực này được ví như "xương sống", khơi thông dòng chảy kinh tế - xã hội cho vùng đô thị phía Bắc Long An khi đi qua cửa khẩu, nhiều khu công nghiệp, đại đô thị hình thành trong tương lai, kết nối trực tiếp vào TP HCM.

Nằm trên trục động lực này, đường Lương Hòa - Bình Chánh chia làm hai đoạn do Long An và TP HCM triển khai. Đoạn qua tỉnh Long An từ sông Vàm Cỏ Đông đến ranh giới TP HCM có độ dài 6,2 km, lộ giới 60m. Trong đó, 4,5 km tính từ DT830 đến ranh giới huyện Bình Chánh đang trang giai đoạn chuẩn bị, khởi công vào tháng 4, dự kiến hoàn thành năm 2025. Khi hoàn thành, đoạn đường này đấu nối trực tiếp với đoạn đi qua địa bàn TP HCM đã hoàn thiện.

Với vị trí kết nối trực tiếp đô thị lớn nhất cả nước, đoạn Lương Hòa - Bình Chánh khi hoàn thành đấu nối sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Bến Lức đến TP HCM còn 5 phút, kết nối với đại lộ Võ Văn Kiệt trong 15 phút. Trong tương lai, từ đây còn có thể di chuyển nhanh vào loạt dự án giao thông trọng điểm quốc gia như Vành đai 3 TP HCM.

Đường Lương Hòa – Bình Chánh đoạn qua TP HCM đã hoàn thiện và chờ kết nối từ phía Long An. Ảnh: Lê Thành

Đường Lương Hòa - Bình Chánh nằm trong lõi phía Bắc Bến Lức - nơi được xác định sẽ là vùng đô thị sinh thái - công nghiệp trong tương lai gần. Trục giữ vai trò quan trọng trong đời sống dân sinh, giao thương hàng hóa, tạo động lực cho vùng đô thị, công nghiệp. Lộ giới 60m cho phép Lương Hòa - Bình Chánh tiếp nhận lưu lượng giao thông, hàng hóa lớn, góp phần giảm tải cho các tuyến đường như tỉnh lộ 10. Sự xuất hiện của tuyến đường rộng, nối liền TP HCM còn giúp diện mạo khu vực Bắc Bến Lức lột xác khi thu hút đầu tư, thúc đẩy đô thị hóa, hướng đến việc Bến Lức đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2030.

Hiện tại, dọc tuyến đường Lương Hòa - Bình Chánh, nhiều dự án khu dân cư và khu công nghiệp đang được triển khai như khu đô thị LA Home, Mai Bá Hương; khu công nghiệp như Prodezi, Tandoland,...

Trong số này, LA Home là dự án đang dẫn đầu về tiến độ xây dựng nhằm sớm hình thành khu đô thị sầm uất ngay trên mặt tiền đường nối hai địa phương. LA Home quy mô 100 ha, có dãy shophouse quy mô lớn nằm dọc bên đường. Trung tâm thương mại rộng 3,3 ha - quy mô lớn bậc nhất tỉnh Long An, cũng là điểm nhấn trong quy hoạch mặt tiền Lương Hòa - Bình Chánh. Ngoài ra, ngay trong khuôn viên đô thị còn có nhiều tiện ích như công viên trung tâm, trung tâm thể dục thể thao, trường học... bên cạnh các tiện ích ngoại khu hiện hữu liền kề.

Các công trình này khi hoàn thành được kỳ vọng tạo bộ mặt hiện đại cho đô thị Bến Lức, đồng thời là nơi thu hút người dân quanh khu vực, từ TP HCM đổ về vui chơi, giải trí, mua sắm, sinh sống và kinh doanh nhờ kết nối thuận tiện qua trục đường.

Lễ khởi công hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị LA Home nằm trên mặt tiền đường Lương Hòa – Bình Chánh. Ảnh: Coteccons

Đại diện Prodezi Long An, chủ đầu tư của LA Home đặt niềm tin khu vực này sẽ sớm trở thành tọa độ sôi động, sầm uất đáng sống tại vùng giáp ranh TP HCM nhờ quy hoạch bài bản, nhiều tiện ích, cộng hưởng sức bật với hai khu công nghiệp lớn sẽ hình thành trong tương lai. Theo đó, ngay trên trục đường, UBND tỉnh Long An đã chấp nhận chủ trương đầu tư hai khu công nghiệp theo hướng xanh là Prodezi và Tandoland. Ngoài ra, với việc gần đó có thêm dự án khu dân cư Mai Bá Hương, tổng quy mô của quần thể đô thị - công nghiệp - thương mại trên đường Lương Hòa - Bình Chánh lên đến gần 1.000 ha.

Phối cảnh đường Lương Hòa - Bình Chánh qua khu đô thị LA Home 100 ha. Ảnh: Prodezi

Với tỷ lệ doanh nghiệp lấp đầy tại Bến Lức khoảng 90%, việc có thêm hai khu công nghiệp được các chủ đầu tư xem là tín hiệu lạc quan, đồng nghĩa Lương Hòa - Bình Chánh sẽ là nơi làm việc của hàng chục nghìn chuyên gia, nhân viên, lao động tay nghề cao. "Long An có nhiều chính sách thu hút doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI, công nghệ cao. Các khu dân cư liền kề cùng hệ sinh thái thương mại dịch vụ sẽ được hưởng lợi. Đây sẽ là bàn đạp để khu liên hợp đô thị - công nghiệp – dịch vụ trên trục Lương Hòa - Bình Chánh trở nên sầm uất, mang đến cơ hội an cư, kinh doanh, sinh lời cho cư dân trong tương lai", đại diện Prodezi Long An cho biết.

Tiềm năng phát triển bất động động sản trên trục đường Lương Hòa - Bình Chánh không chỉ đến từ vị trí liên kết hai địa phương hay quy hoạch về công nghiệp, mà còn đến từ sức hút của Bến Lức - địa phương vùng ven đang trên lộ trình trở thành thành phố vệ tinh hiện đại, đáng sống.

Bến Lức với quy hoạch đô thị vệ tinh của TP HCM, trung tâm công nghiệp - đô thị - thương mại - dịch vụ tổng hợp của Long An, thời gian qua như thỏi nam châm hút hàng loạt các ông lớn bất động sản. Ngoài LA Home, nhiều dự án khác đã và sẽ hình thành như The Diamond City, Eco Retreat, Hoàng Kim Riverside, Lago Centro, Long Phú Residence,... hay dự án đất nền Saigon West Village rục rịch ra mắt.

Tuyến Lương Hòa - Bình Chánh với vai trò trục động lực cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết chuỗi dự án này, tạo thành một quần thể đô thị vệ tinh bài bản, thu hút cư dân, nhà đầu tư trong xu hướng dịch chuyển từ trung tâm TP HCM.

Hoài Phương