Tiến Đạt: 'Ngọc Sơn truyền cảm hứng cho tôi rap'

Rapper Tiến Đạt nói hình ảnh đa năng của ca sĩ Ngọc Sơn giúp anh thêm động lực theo đuổi rap và âm nhạc.

Chiều 16/9, Tiến Đạt giới thiệu MV Bỏ bàn tay đó ra tại TP HCM, với các khách mời ngôi sao là Ngọc Sơn, Phương Thanh, Kim Thư. Khi xem màn trình diễn của rapper cùng vũ đoàn, Ngọc Sơn nhận xét: "Tiến Đạt nhảy đẹp, bắt kịp xu hướng mà vẫn giữ được chất riêng".

Tiến Đạt hát "Bỏ bàn tay đó ra" Tiến Đạt hát "Bỏ bàn tay đó ra". Video: Hoàng Dung

Tiến Đạt bắt đầu con đường âm nhạc vào năm 1995 với vai trò vũ công của Vũ đoàn Hoàng Thông, có cơ hội biểu diễn trong một ca khúc của Ngọc Sơn. Quá trình hợp tác, anh hâm mộ đàn anh dù là ca sĩ dòng nhạc trữ tình, quê hương nhưng có thể đọc rap và nhảy giỏi. Khi biết Tiến Đạt yêu nghề, Ngọc Sơn động viên anh theo đuổi âm nhạc. Qua sự hướng dẫn của đàn anh, Tiến Đạt sưu tầm nhiều băng đĩa, học hỏi thêm kiến thức cũng như kỹ năng biểu diễn thể loại hip hop và rap phù hợp.

Lần đầu, Tiến Đạt rap là khi được Ngọc Sơn giới thiệu với Thanh Thảo biểu diễn trong bài Chàng & nàng. Từ đó, anh được khán giả yêu mến và quyết định hoạt động solo.

Tiến Đạt và danh ca Ngọc Sơn (phải). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bỏ bàn tay đó ra mở đầu cho EP Tôi:30 của rapper, gồm sáu ca khúc, sẽ phát hành lần lượt trong ba tháng cuối năm nay. Khi nghe demo bản nhạc của Phạm Việt Hoàng, Tiến Đạt yêu thích tiết tấu bắt tai và đầu tư quay MV. Trong video, anh hóa thân thành chàng phục vụ bàn trong quán bar, vô tình phát hiện người yêu phản bội mình.

Tiến Đạt cho biết không áp lực phải cạnh tranh với thế hệ ca sĩ, rapper gen Z mà cố gắng làm mới bản thân. Trước đây, anh chỉ biết hát làm sao cho đúng nốt. Sau một năm luyện thanh nhạc, anh biết được cách đặt để cảm xúc trong từng câu chữ. "Tôi vẫn rap nhưng hát nhiều hơn, thử ballad, R&B để mang đến sự đa dạng hơn cho khán giả", nghệ sĩ nói.

Tiến Đạt, 44 tuổi, là vũ công breakdance nổi tiếng trong làng hip hop Sài Gòn, và là ca sĩ của giới âm nhạc underground, nghệ danh Mr.Dee. Những sáng tác của anh có giai điệu vui nhộn, được nhiều khán giả yêu mến như: Vui cùng Mr.Dee, Chí Phèo. Rapper đã phát hành các album D, Romeo, Hip Hop, Mr.Dee Collection, Giao thông.

MV "Bỏ bàn tay đó ra" MV "Bỏ bàn tay đó ra" - Đinh Tiến Đạt, phát tối 16/9. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung