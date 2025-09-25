'Tiền đất của dự án Empire City tăng thêm 5.000 tỷ là đúng quy định'

Sở Tài chính TP HCM cho biết việc xác định tiền sử dụng đất của dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (Empire City) đúng quy định, nên chưa có cơ sở xem xét các kiến nghị từ chủ đầu tư.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội mới đây, Sở Tài chính TP HCM cho biết kết quả thẩm định cho thấy nghĩa vụ tài chính của dự án Empire City đã tăng đáng kể. Cụ thể, phần đất gồm các lô từ 2-13 đến 2-21 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm được xác định tăng thêm hơn 5.000 tỷ đồng so với tính toán trước đây, lên 8.819 tỷ, trở thành một trong những trường hợp có mức điều chỉnh cao sau khi các dự án tại Thủ Thiêm được tháo gỡ vướng mắc pháp lý.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương, chủ đầu tư Empire City, đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị được xác định lại nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, Sở Tài chính thành phố nhấn mạnh toàn bộ quá trình định giá đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP HCM thực hiện đúng quy định.

"Do đó, chưa có cơ sở để giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư", đại diện Sở khẳng định.

Bất động sản khu đô thị Thủ Thiêm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Cơ quan này cũng cho hay ngoài dự án Empire City, đến nay Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể chưa ghi nhận thêm dự án nào gặp khó khăn vì tiền sử dụng đất tăng cao. Công tác định giá và thẩm định giá đất của thành phố hiện không còn hồ sơ tồn đọng.

Trước đó, chủ đầu tư dự án Empire City đã kiến nghị thành phố xem lại khoản thu tiền sử dụng đất bổ sung lên đến 8.819 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp mong được xác định nghĩa vụ tài chính dựa trên thời điểm giao đất năm 2015, áp dụng Thông tư 36/2014.

Theo thống kê của thành phố, trong năm nay, nguồn thu từ công tác xác định giá đất cụ thể của 153 dự án dự kiến đạt hơn 86.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng cho ngân sách. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số dự án chậm triển khai hoặc "đắp chiếu" nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực đất đai, đặc biệt tại các khu đất vàng trung tâm.

Để xử lý, UBND TP HCM đã lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc. Đầu tháng 8, thành phố cũng ban hành kế hoạch xử lý các công trình, dự án, khu đất tồn đọng, phân loại theo nhóm và giao cơ quan chuyên môn trực tiếp phụ trách.

Với những biện pháp này, chính quyền kỳ vọng vừa tạo thêm nguồn thu ngân sách từ đất đai, vừa khơi thông các dự án bất động sản kéo dài nhiều năm, giúp khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị.

Phương Uyên