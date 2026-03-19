Tiền đạo Việt kiều quyết bám trụ ở châu Âu, chưa nghĩ đến V-League

Hà NộiAntonio Moric, mang hai dòng máu Việt Nam và Croatia, muốn tồn tại ở bóng đá châu Âu lâu nhất có thể trước khi nghĩ đến V-League.

Antonio Moric sinh năm 2008 tại Hà Nội, có mẹ người Việt Nam và bố người Croatia. Anh từng về Việt Nam tham dự một số trại hè bóng đá, và hiện chơi cho CLB NK Trnje tại giải hạng Nhì Croatia.

Moric có tên trong đợt tập trung tuyển U19 Việt Nam lần này, trước khi được đôn lên tập cùng đội U23 trong một kế hoạch có từ đầu. Ban huấn luyện đánh giá cầu thủ này đa năng, có thể chơi tiền vệ công, tiền vệ cánh và tiền đạo cánh. Hiện tại là thời điểm để đánh giá sâu hơn về chất lượng và khả năng thích nghi của Moric.

Việt kiều Croatia Antonio Moric tập luyện cùng đội tuyển U23 ở sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội, ngày 17/3/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Sau ba ngày tập luyện, tiền đạo 18 tuổi, với mái tóc đen nhuộm xen trắng, thừa nhận gặp khó khăn khi chuyển vùng tập luyện từ châu Âu về Đông Nam Á. "Tôi cảm thấy hơi mệt một chút khi thay đổi môi trường", Moric nói trước buổi tập chiều 19/3. "Cường độ tập luyện giữa U19 Trnje với U23 Việt Nam có sự khác biệt lớn. Nhưng so giữa U23 với đội một Trnje thì sự khác biệt không nhiều".

Moric cho biết không khó hòa nhập với bầu không khí ở đội tuyển. Tiền đạo này vẫn có thể giao tiếp bằng tiếng Việt nhưng vốn từ chưa nhiều. Việc trao đổi bằng tiếng Anh vẫn là lựa chọn dễ dàng và thoải mái hơn đối với anh.

Khi được hỏi có dự định về V-League thi đấu hay không, Moric cho rằng đó không phải mục tiêu trước mắt. Anh biết ở đâu sẽ có lợi nhất cho sự phát triển, do sự khác biệt lớn về chất lượng giữa bóng đá châu Âu và châu Á. "Có thể là rất lâu, có thể gần tới khi giải nghệ thì tôi sẽ đến V-League. Nhưng hiện tại thì không", Moric cho hay. "Việc được hội quân cùng đội tuyển Việt Nam là rất tốt rồi. Bản thân tôi nhận thức được rằng sự phát triển tốt nhất là ở lại châu Âu lâu nhất có thể".

Trước Moric, nhiều Việt kiều ở khu vực Đông Âu đã về nước thi đấu. Từ năm 2010 có Michal Nguyễn (lai Cộng hòa Czech), Đặng Văn Robert (Slovakia) hay Mạc Hồng Quân. Đến hiện tại, Đặng Văn Lâm, Lê Viktor, Vadim Nguyễn (Nga), Nguyễn Filip (Czech), Trần Thanh Trung (Bulgaria) là những gương mặt nổi bật nối tiếp.

Tại Croatia, Moric từng gây chú ý khi ghi 5 bàn trong một trận cho đội U18 Trnje. Anh cho biết đó là thời điểm bị đẩy từ U19 xuống tập cùng U18, do mới trở lại sau chấn thương. "Tôi đã ghi 5 bàn trong khoảng 15 phút. Khi ấy, tôi muốn chứng minh mình đang đạt phong độ tốt. HLV nói đấy là điều ông ấy chờ đợi. Tôi cũng nghĩ đã làm HLV tự hào và sau đó trở lại đội U19", Moric nói.

Cầu thủ Croatia mà Moric ấn tượng bậc nhất là Luka Modric. Anh miêu tả đó là một thủ lĩnh với sự bền bỉ đáng kinh ngạc, và kỳ vọng việc thể hiện phong độ tốt ở AC Milan sẽ giúp thần tượng cùng Croatia dự World Cup 2026.

Ấn tượng gần nhất về bóng đá Việt Nam với Moric là việc đánh bại Hàn Quốc để giành HC đồng U23 châu Á 2026. "Cầu thủ yêu thích của tôi là Nguyễn Đình Bắc. Anh ấy đã thể hiện những phẩm chất tuyệt vời", Moric cho biết. "Chúng tôi cùng là tiền đạo cánh và có phong cách chơi khá tương đồng. Tôi cũng thỉnh thoảng xem V-League khi Đình Bắc thi đấu cho Công an Hà Nội".

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc để dự giải giao hữu CFA China Team Cup vào ngày 22/3. Khi ấy, Moric sẽ quay trở lại tập cùng U19 Việt Nam, nhưng HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh cho rằng vẫn có cơ hội nếu tiền đạo này cho thấy sự thích nghi tốt.

Hiếu Lương