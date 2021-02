Tiền đạo Nguyễn Anh Đức tái xuất ở hạng Nhất

Cựu tiền đạo của tuyển Việt Nam Nguyễn Anh Đức dự kiến ký hợp đồng một năm với CLB Long An vào ngày mai 23/2.

Anh Đức ăn mừng khi ghi bàn, giúp Việt Nam thắng Malaysia 1-0 trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 tại Mỹ Đình.

"Chúng tôi đang đàm phán với Nguyễn Anh Đức. Đôi bên đều ổn, dự kiến sẽ chốt vào ngày mai 23/2, thời điểm CLB Long An tập trung trở lại sau Tết Nguyên Đán", Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm chia sẻ với VnExpress.

Anh Đức là tiền đạo dạn dày kinh nghiệm, từng 13 năm đá cho Bình Dương, giành bốn chức vô vô địch V-League, bốn Siêu Cup và hai Cup Quốc gia. Anh khoác áo tuyển Việt Nam từ 2006 nhưng thành công nhất là khi được HLV Park Hang-seo thuyết phục trở lại, giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Anh Đức chia tay Bình Dương và tuyên bố giải nghệ sau khi V-League 2019 hạ màn. Nhưng sau đó anh được ông bầu Đoàn Nguyên Đức mời trở lại khoác áo HAGL giữa tháng 7/2020. Hết mùa, anh chia tay đội bóng phố núi mà không có được bàn thắng nào sau chín trận.

"Anh Đức lớn tuổi, gặp khó ở V-League. Nhưng ở sân chơi hạng Nhất, cậu ấy vẫn sẽ là tiền đạo đáng sợ. Có cậu ấy, hàng công của Long An hứa hẹn sẽ mạnh hơn rất nhiều", ông Võ Thành Nhiệm nói thêm.

Long An tiền thân là CLB Đồng Tâm Long An, từng hai lần vô địch V-League cùng HLV Henrique Calisto năm 2005 và 2006. Nhưng tới năm 2017, đội phải xuống hạng. Mùa trước, Long An phải chờ tới trận cuối, thắng Đồng Tháp 1-0 mới tránh rơi xuống hạng Nhì.

Giải hạng Nhất Quốc gia năm 2021 sẽ khởi tranh vào tháng 4.

Lâm Thỏa