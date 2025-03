Tiền đạo Ngoại hạng Anh bị phạt thẻ vì ký tặng CĐV giữa trận

New ZealandTiền đạo của Nottingham Forest, Chris Wood nhận thẻ vàng vì ký tặng và chụp ảnh với người hâm mộ trong trận New Zealand thắng Fiji 7-0 ở vòng loại World Cup 2026.

Wood lập hat-trick, với ba bàn ở phút thứ 6, 56, 60, trước khi rời sân. Tiền đạo đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ đám đông tại Wellington.

Anh sau đó ngẫu hứng lên khán đài giao lưu, ký tặng, chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ. Khi trở lại sân, trung phong 33 tuổi nhận thẻ vàng.

Chris Wood lên khán đài giao lưu với người hâm mộ...

Rồi nhận thẻ vàng khi xuống sân. Ảnh: Sun

Wood phản ứng nhưng quy định của FIFA cấm cầu thủ lên khán đài trong trận mà không được phép. "Nếu đó là quy tắc, thì đó là quy tắc", tiền đạo của New Zealand nói sau trận. "Tôi chỉ muốn làm điều gì đó tốt đẹp và ký tặng người hâm mộ".

New Zealand, đang đứng thứ 89 FIFA, không gặp nhiều khó khăn trước Fiji - đội tuyển với nhiều cầu thủ nghiệp dư với công việc chính là cảnh sát hay công nhân xây dựng. Ngoài hat-trick của Wood, bốn bàn còn lại của New Zealand được ghi bởi Sarpreet Singh, Tyler Bindon, Tim Payne và Kosta Barbarouses.

"Quan trọng nhất là tập thể", Wood nói thêm. "Chúng tôi áp đảo trong hiệp một và duy trì thế trận trong hiệp hai. Toàn đội đã thi đấu tốt".

Chris Wood mừng bàn trong trận New Zealand thắng Fiji 7-0 trên sân Sky, Wellington, New Zealand hôm 21/3. Ảnh: New Zealand Football

Vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Đại Dương có bốn đội, chia thành hai cặp, với đội thắng sẽ vào chung kết. Đội thắng ở chung kết sẽ vào thẳng World Cup 2026, còn đội thua sẽ đá play-off liên lục địa.

Ở bán kết còn lại, New Caledonia thắng Tahiti. Trận chung kết giữa New Zealand và New Caledonia sẽ diễn ra tại Eden Park, Auckland, New Zealand ngày 24/3. Dù nhận thẻ vàng trước Fiji, Wood vẫn có thể đá chung kết.

"New Caledonia là tập thể mạnh. Chúng tôi cần tập trung vào việc phục hồi tốt và sẵn sàng", Wood nói, và tự tin giúp New Zealand có lần thứ ba dự World Cup, sau năm 1982 và 2010. Cả hai kỳ trước, New Zealand thua sáu trận và bị loại từ vòng bảng.

Wood đang là ngôi sao số một của bóng đá New Zealand. Anh từng khoác áo Leicester City, Ipswich Town, Leeds, Burnley, Newcastle và giờ là Nottingham Forest. Mùa này, Wood ghi 18 bàn qua 29 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, chỉ kém Alexander Isak (19), Erling Haaland (21) và Mohamed Salah (27).

Wood lên tuyển New Zealand từ năm 2009 và giữ kỷ lục ghi bàn với 44 bàn qua 81 trận. Anh phá sâu kỷ lục trước đó là 29 bàn được Vaughan Coveny nắm giữ kể từ ngày 25/5/2006.

Hồng Duy