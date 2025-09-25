Tiền đạo Nam Định bị đuổi vì đá nguội ở Cup CLB Đông Nam Á

Ninh BìnhMahmoud Eid nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi hành vi trong trận Nam Định thắng chật vật CLB Campuchia Svay Rieng 2-1 ở Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, tối 25/9.

* Ghi bàn: Ti Phông 36’ 40’ – Patrick 81’

Phút 58, khi Nam Định đang dẫn 2-0, Mahmoud Eid có pha đua tốc rồi huých vai phạm lỗi với Faris Hammouti. Khi đối phương đã ngã ở ngoài biên, Eid vẫn có hành động đá nguội về phía đối thủ. Tình huống diễn ra ngay sát vị trí của trọng tài biên.

Hành động của tiền đạo Palestine khiến các cầu thủ Svay Rieng nổi nóng, đặc biệt là trung vệ Odawara và tiền vệ Patrick, khiến trọng tài phải can thiệp. Dù cú đá không mạnh nhưng với lỗi hành vi, Eid bị trọng tài chính Kim Woo-sung rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu.

Tiền đạo Nam Định Mahmoud Eid (áo trắng) đá nguội Faris Hammouti, dẫn đến phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 58 trong trận thắng Svay Rieng 2-1 ở bảng B Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 25/9/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Tấm thẻ đỏ lãng xẹt của Mahmoud Eid khiến Nam Định thêm khó khăn trong thời gian cuối trận. Đội bước vào trận đấu trên sân nhà với tinh thần bị ảnh hưởng, sau trận thua Ninh Bình 0-2 ở vòng 4 V-League hôm 22/9. HLV Vũ Hồng Việt cũng thay toàn bộ đội hình xuất phát nhằm xoay tua, khi đội sẽ gặp Công an Hà Nội ở V-League vào ngày 28/9, rồi CLB Hong Kong Eastern ở AFC Champions League Two vào ngày 2/10.

Những cầu thủ ít thi đấu chính thức với nhau khiến lối chơi của Nam Định rời rạc. Đội gặp những tổn thất như việc Lâm Ti Phông bị chảy máu đầu phải quấn băng, hay hậu vệ trái Mitchell Dijks chấn thương rời sân từ phút 29. Trong khi đó, Svay Rieng kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn trong nửa đầu hiệp một.

Phút thứ 3, Kwame Peprah vượt qua Walber Motta ở biên phải vào vòng cấm, nhưng thủ môn Caique kịp băng ra khép góc cản phá. Đến phút 25, Kwame lừa bóng ở biên trái rồi chọc khe vào vòng cấm. Ratanak Min đối mặt thủ môn nhưng cú đặt lòng vào góc phải không thành công.

Sau khi vượt qua áp lực, Nam Định đáp trả đầy sức nặng. Phút 29, Percy Tau phối hợp với Eid rồi sút chân trái nhưng trúng người Krisrtoffer Hanse. Lâm Ti Phông có mặt đá bồi ở góc thoáng nhưng chệch cột trái.

Lâm Ti Phông (áo trắng trái) lập cú đúp giúp Nam Định thắng Svay Rieng 2-1. Ảnh: Hoàng Huynh

Tuy nhiên, chủ nhà không phải tiếc nuối lâu. Phút 36, Trần Văn Công sút xa bị thủ môn Vireak Dara cản phá. Bóng bay ra đúng tầm để Lucas Alves chuyền vào giữa vòng cấm cho Ti Phông đệm cận thành mở tỷ số. Bốn phút sau, Hansen cứa lòng chân phải từ ngoài vòng cấm dội cột phải. Ti Phông chớp thời cơ sút vào lưới trống hoàn tất cú đúp chóng vánh.

Cách biệt hai bàn giúp Nam Định chơi tự tin hơn. Thế nhưng, thẻ đỏ của Mahmoud Eid khiến 30 phút cuối trận thêm phần nặng nề.

Phút 64, Nam Định suýt thua. Kwame phá bẫy việt vị bấm bóng qua thủ môn Caique dội xà, trước khi Patrick vô-lê bồi vọt xà. Đến phút 81, Patrick sút xa từ khoảng 25 m, đưa bóng đập người Lucas Alves đổi hướng sang góc phải khiến thủ môn chôn chân nhìn bàn thua.

Thống kê trận đấu Nam Định Đội Svay Rieng 28% Kiểm soát bóng 72% 8 (4) Dứt điểm (chính xác) 17 (5) 224 (66%) Chuyền (chính xác) 558 (84%) 16 Phạm lỗi 12 1 Phạt góc 10

Sức ép thêm phần dữ dội trong 15 phút cuối bảo gồm cả bù giờ. HLV Vũ Hồng Việt cũng phải rút Hansen và Trần Văn Công rời sân, thay bằng Văn Đạt và Đặng Văn Tới để tăng sức chiến đấu. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của Lucas Alves và thủ môn Caique giúp chủ nhà bảo toàn chiến thắng 2-1.

Kết quả này Nam Định có chiến thắng đầu tiên tại Cup CLB Đông Nam Á và chiếm vị trí nhì bảng B của Svay Rieng. Hai đội có ba điểm, nhưng Nam Định xếp trên nhờ hơn hiệu số đối đầu. Trong khi đó, CLB Malaysia Johor Darul Tazim dẫn đầu với 6 điểm, khi lần lượt hạ Lion City Sailors 3-1 và Bangkok United 4-0.

Đến ngày 4/12, các trận đấu ở bảng B sẽ trở lại. Nam Định sẽ làm khách trước CLB Myanmar Shan United, còn Bangkok United và Svay Rieng lần lượt tiếp Lion City Sailors và Johor.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Caique, Trần Văn Kiên, Lucas Alves, Michell Dijks (Tô Văn Vũ 29’), Walber Motta, Kristoffer Hansen (Trần Văn Đạt 87’), Mahmoud Eid, A Mít, Trần Văn Công (Đặng Văn Tới 87’), Lâm Ti Phông (Văn Vĩ 46’), Percy Tau (Trần Ngọc Sơn 65’)

Svay Rieng: Vireak Dara, Faris Hammouti, Saret Krya (Yudai Ogawa 77’), Takashi Odawara, Soeuy Visal, Nhean Sosidan (Bounkong 46’), Patrick, Cristian (Kim Sokyuth 90’+4), Ryo Fujii, Min Ratanak (Sieng Chanthea 77’), Kwame Peprah.

Hiếu Lương