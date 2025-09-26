Tiền đạo Malaysia vào top 3 đề cử Cầu thủ hay nhất LĐBĐ châu Á

Arif Aiman trở thành cầu thủ Malaysia đầu tiên được đề cử cho giải Cầu thủ hay nhất của LĐBĐ châu Á (AFC).

Aiman được đề cử cùng tiền vệ Qatar Akram Afif và tiền đạo Arab Saudi Salem Al Dawsari. Đây là lần thứ hai một cầu thủ Đông Nam Á vào top 3, sau huyền thoại Thái Lan Therdsak Chaiman năm 2003.

AFC đánh giá Aiman có mùa giải 2024-2025 ấn tượng. Anh ghi 5 bàn giúp Johor Darul Tazim (JDT) vào vòng 1/8 AFC Champions League (ACL) Elite, đồng thời lần thứ ba liên tiếp giành cú ăn bốn quốc nội gồm Siêu Cup Quốc gia, VĐQG, Cup Quốc gia và Malaysia FA Cup. Anh còn lần thứ tư liên tiếp giành giải Cầu thủ hay nhất của LĐBĐ Malaysia (FAM), sau các năm 2021, 2022 và 2023.

Arif Aiman (số 12) mừng trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT

Ở cấp độ đội tuyển, Malaysia gần đây nhập tịch nhiều cầu thủ mang dòng máu lai dưới thời HLV Peter Cklamovski. Tuy nhiên, Aiman là cầu thủ được đào tạo trong nước hiếm hoi luôn có suất đá chính. Anh góp hai kiến tạo trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, qua đó sáng cửa giành vé đến Arab Saudi dự VCK.

Aiman sinh năm 2002 và trưởng thành từ Học viện JDT. Tiền đạo cánh cao 1,71 m ra mắt đội một JDT từ năm 2020. Đến nay, anh ghi 52 bàn sau 153 trận.

Trong khi đó, Akram Afif đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên ba lần giành giải thưởng, sau năm 2019 và 2023 khi anh dẫn dắt Qatar vô địch Asian Cup. Mùa này, Afif giúp Al Sadd vô địch quốc gia và vào tứ kết ACL Elite. Tiền vệ sinh năm 1997 tiếp tục là trụ cột giúp tuyển Qatar giành vé dự Asian Cup 2027, và đang chuẩn bị cho vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á.

Al Dawsari được xem là huyền thoại sống của bóng đá Arab Saudi, với bàn thắng để đời trong trận thắng Argentina 2-1 ở vòng bảng World Cup 2022. Ở mùa 2025, Al Dawsari ghi 10 bàn để đưa Al Hilal vào bán kết ACL Elite, và gây ấn tượng mạnh khi cùng đội vào tứ kết FIFA Club World Cup. Tiền đạo sinh năm 1991 từng giành giải thưởng này vào năm 2022.

Akram Afif (giữa) nhận giải cầu thủ hay nhất AFC 2023 tại lễ trao giải ở Hàn Quốc vào ngày 29/10/2024. Ảnh: QNA

Giải cầu thủ hay nhất AFC lần đầu được trao vào năm 1994 cho cầu thủ Arab Saudi Saeed Owairan. Trong giai đoạn 1994-2005, đối tượng được tính đến là tất cả các cầu thủ châu Á đang thi đấu trên thế giới. Tuy nhiên, từ năm 2006, giải thưởng chỉ dành cho cầu thủ châu Á đang thi đấu cho một CLB thuộc AFC có màn trình diễn tốt nhất trong năm.

Trước Akram Afif, huyền thoại Nhật Bản Hidetoshi Nakata là cầu thủ đầu tiên hai lần đoạt giải năm 1997 và 1998. Sau đó là Server Djeparov của Uzbekistan năm 2008 và 2011.

Các cầu thủ đoạt giải sau năm 1994 khác gồm Masami Ihara (Nhật Bản, 1995), Khodadad Azizi (Iran, 1996), Ali Daei (Iran, 1999), Nawaf Al Temyat (Arab Saudi, 2000), Fan Zhiyi (Trung Quốc, 2001), Shinji Ono (Nhật Bản, 2002), Mehdi Mandavikia (Iran, 2003), Ali Karimi (Iran, 2004), Hamad Al Montashari (Arab Saudi, 2005), Khalfan Ibrahim (Qatar, 2006), Yasser Al Qahtani (Arab Saudi, 2007), Yasuhito Endo (2009), Sasa Ognenovski (Australia, 2010), Lee Keun-ho (Hàn Quốc, 2012), Zheng Zhi (Trung Quốc, 2013), Nasser Al-Shamrani (Arab Saudi, 2014), Ahmed Khalil (UAE, 2015), Omar Abdulrahman (UAE, 2016), Omar Kharbin (Syria, 2017), Abdelkarim Hassan (Qatar, 2018), Salem Al-Dawsari (Arab Saudi, 2022).

Từ năm 2012, AFC cũng lập ra giải Cầu thủ quốc tế hay nhất, dành cho cầu thủ châu Á đang thi đấu cho các đội nằm ngoài AFC. Tiền vệ Nhật Bản Shinji Kagawa lần đầu đoạt giải khi đang chơi cho Man Utd. Những cầu thủ đoạt giải kế tiếp là Yuto Nagatomo (Nhật Bản, 2013), Mile Jedinak (Australia, 2014), Son Heung-min (Hàn Quốc, 2015, 2017, 2019, 2023), Shinji Okazaki (Nhật Bản, 2016), Makoto Hasebe (Nhật Bản, 2018), Kim Min-jae (Hàn Quốc, 2022).

Sự kiện giải thưởng AFC sẽ được tổ chức vào ngày 16/10 tại Arab Saudi. Lễ trao giải lần thứ 29 sẽ có 20 hạng mục giải thưởng.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng được đề cử cho giải Kim cương Liên đoàn thành viên của năm, cùng LĐBĐ Trung Quốc và Thái Lan. Ngoài ra, VFF còn được đề cử ở giải Đồng dành cho bóng đá cộng đồng, cùng Bangladesh và Quần đảo Bắc Mariana.

Đề cử các hạng mục giải thưởng AFC 2025 Cầu thủ nam hay nhất: Arif Aiman (Malaysia), Akram Afif (Qatar), Salem Al Dawsari (Arab Saudi) Cầu thủ nữ hay nhất: Holly McNamara (Australia), Wang Shuang (Trung Quốc), Hana Takahashi (Nhật Bản) Cầu thủ nam quốc tế hay nhất: Mehdi Taremi (Iran), Takefusa Kubo (Nhật Bản), Lee Kang-in (Hàn Quốc) Cầu thủ nữ quốc tế hay nhất: Stephanie Catley (Australia), Maika Hamano, Yui Hasegawa (Nhật Bản) Cầu thủ futsal hay nhất: Moslem Oladghobad, Salar Aghapour (Iran), Muhammad Osamanmusa (Thái Lan) HLV nam hay nhất: Trevor Morgan (Australia), Ri Song-ho, Song Sung-gwon (Triều Tiên) HLV nữ hay nhất: Lu Kuei-hua (Đài Loan), Marziyeh Jafari (Iran), Neungrutai Srathongvian (Thái Lan) Cầu thủ nam trẻ hay nhất: Alex Badolato (Australia), Hamed Yousef (Arab Saudi), Sadriddin Khasanov (Uzbekistan) Cầu thủ nữ trẻ hay nhất: Choe Il-son, Jon Il-chong (Triều Tiên), Manaka Matsukubo (Nhật Bản) Liên đoàn thành viên của năm: Iran, Nhật Bản, Arab Saudi (Bạch kim), Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc (Kim cương), Hong Kong (Vàng), Bangladesh, Lào, Guam (Ruby) Liên đoàn khu vực của năm: Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á Giải thưởng ghi nhận của chủ tịch AFC dành cho bóng đá cộng đồng: Trung Quốc, Arab Saudi, UAE (Vàng), Guam, Ấn Độ, Malaysia (Bạc), Bangladesh, Việt Nam, Quần đảo Bắc Mariana (Đồng) Giải đặc biệt cho trọng tài (cùng nhận giải): Alireza Faghani, Anton Shchetinin, Ashley Beecham (Australia).

Hiếu Lương