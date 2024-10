Tiền đạo gốc Thổ Nhĩ Kỳ lập cú đúp cho Đức

Bosnia & HerzegovinaDeniz Undav ghi cả hai bàn khi Đức hạ Bosnia & Herzegovina 2-1 ở lượt ba bảng A3 Nations League, ngày 11/10.

*Ghi bàn: Dzeko 70' - Undav 30', 36'.

Trên sân Bilino Polje của Bosnia & Herzegovina, Đức kiểm soát bóng 74%. Tuy nhiên, thành công lớn nhất của nhà cựu vô địch World Cup và Euro chỉ là hạn chế tối đa các pha phản công của đội chủ nhà. Hàng thủ Bosnia & Herzegovina chơi kỷ luật, lùi sâu và thắt chặt không gian, khiến Đức không có nhiều cơ hội thực sự.

Dù vậy, họ cũng biết cách tìm được đường vào khung thành chủ nhà. Phút 30, trong thế quay lưng về phía khung thành, Florian Wirtz đánh gót cho Deniz Undav ghi bàn.

Undav (giữa) đi bóng trong trận Bosnia & Herzegovina 1-2 Đức tối 11/10. Ảnh: Reuters

Trận này, do chấn thương, Đức vắng Jamal Musiala, Niclas Fullkrug và Aleksandar Pavlovic. Wirtz và Serge Gnabry đá chính trên hàng công cùng Undav, tiền đạo đến từ CLB Stuttgart, và Tim Kleindienst, tiền đạo của Monchengladbach.

Phút 36, Undav dứt điểm từ quả tạt của Maximilian Mittlestaedt để hoàn tất cú đúp. Tiền đạo 28 tuổi gốc Thổ Nhĩ Kỳ ghi bàn thứ ba trong năm trận quốc tế. Bàn đầu tiên đến từ trận hòa Hà Lan 2-2 hôm 10/9. Undav sinh ra trong gia đình người Kurd nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cựu tiền đạo của Brighton từng từ chối chơi cho Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi ra mắt Đức năm nay.

Sau hai bàn của Undav, Đức có phần chững lại. Một phần do hàng thủ kỷ luật của Bosnia & Herzegovina, một phần do đội khách chủ động giảm nhịp độ. Bên ngoài sân, HLV Julian Nagelsmann khó chịu với việc các cầu thủ ghi quá ít bàn so với ưu thế tạo ra.

Phút 70, Edin Dzeko đánh đầu từ quả phạt góc rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Bosnia & Herzegovina. Ngoài ra, Ermedin Demirovic còn sút bật khung thành Đức.

Cuối trận đấu, bầu không khí trở nên căng thẳng khi Bosnia & Herzegovina nỗ lực tìm bàn thứ hai. Tuy nhiên, chủ nhà không đủ lực để giật lại một điểm.

Undav mừng bàn với đồng đội trong trận Bosnia & Herzegovina 1-2 Đức tối 11/10. Ảnh: Reuters

Sau trận thắng này, Đức tiếp tục dẫn đầu bảng A3 Nations Leaue. Đội bóng của Nagelsmann có bảy điểm, hơn Hà Lan hai điểm. Hungary xếp thứ ba với hai điểm, trong khi Bosnia & Herzegovina mới có một điểm. Hà Lan hòa Hungary 1-1 trong trận cùng giờ.

Ngày 14/10, ở lượt thứ tư, Đức sẽ tiếp Hà Lan trong trận lượt về. Hai đội dẫn đầu bảng sau sáu lượt đấu sẽ vào tứ kết.

Thanh Quý