Tiền đạo cao hơn 2 m gây sốt ở Siêu cup Quốc gia 2024-2025

Phút 53, khi đang bị Công an Hà Nội (CAHN) dẫn 1-0, HLV Vũ Hồng Việt tung quân bài đặc biệt Kyle Hudlin cao 2,06 m vào sân thay Caio Cesar. Trận tranh Siêu cup Quốc gia có điều lệ đặc biệt là mỗi đội được đăng ký tối đa 7 ngoại binh trong trận, với tối đa ba người thi đấu trên sân cùng lúc.

Tiền đạo người Anh sinh năm 2000 mới chuyển đến Nam Định ở kỳ chuyển nhượng hè. Anh từng thi đấu hạng Nhất Anh 2023-2024 cho Huddersfield Town, rồi xuống giải hạng Tư Anh 2024-2025 chơi cho Newport County và ghi 6 bàn sau 27 trận.

Trên bảng chiều cao cầu thủ nam thế giới tính đến năm 2022, Kyle Hudlin xếp thứ sáu, kém 4 cm so với cầu thủ cao nhất thế giới là thủ môn người Đức Simon Bloch Jorgensen. Còn tính riêng tiền đạo, Hudlin cao thứ hai thế giới sau Paul Miller (2,08 m) của Scotland.