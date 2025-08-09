Tiền đạo cao hơn 2 m gây sốt ở Siêu cup Quốc gia 2024-2025

Phút 53, khi đang bị Công an Hà Nội (CAHN) dẫn 1-0, HLV Vũ Hồng Việt tung quân bài đặc biệt Kyle Hudlin cao 2,06 m vào sân thay Caio Cesar. Trận tranh Siêu cup Quốc gia có điều lệ đặc biệt là mỗi đội được đăng ký tối đa 7 ngoại binh trong trận, với tối đa ba người thi đấu trên sân cùng lúc.
Tiền đạo người Anh sinh năm 2000 mới chuyển đến Nam Định ở kỳ chuyển nhượng hè. Anh từng thi đấu hạng Nhất Anh 2023-2024 cho Huddersfield Town, rồi xuống giải hạng Tư Anh 2024-2025 chơi cho Newport County và ghi 6 bàn sau 27 trận.
Trên bảng chiều cao cầu thủ nam thế giới tính đến năm 2022, Kyle Hudlin xếp thứ sáu, kém 4 cm so với cầu thủ cao nhất thế giới là thủ môn người Đức Simon Bloch Jorgensen. Còn tính riêng tiền đạo, Hudlin cao thứ hai thế giới sau Paul Miller (2,08 m) của Scotland.
Sự xuất hiện của Kyle Hudlin nhận được sự hưởng ứng của người hâm mộ chủ nhà, khi mong đợi được chứng kiến tận mắt tiền đạo cao kều thi đấu. Ngay lập tức, Kyle Hudlin cho thấy tầm ảnh hưởng ở pha chạm bóng đầu tiên trên sân Thiên Trường tối 9/8.
Phút 54, Nguyễn Văn Vĩ chuyền bổng từ cánh trái vào vòng cấm. Kyle Hudlin bị kẹp giữa bởi Adou Minh Leygley và Bùi Hoàng Việt Anh những vẫn bật nhảy rồi đánh đầu ngược. Bóng đập đất vào góc phải gỡ hòa 1-1.
Kyle Hudlin ăn mừng ở giữa sân sau khi trọng tài tham khảo VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ. Chiều cao khủng giúp anh luôn nổi bật, đặc biệt khi đứng cạnh cầu thủ có chiều cao khiêm tốn 1,68 m như Nguyễn Quang Hải (số 19).
HLV Mano Polking không tung trung vệ Hugo Gomes vào sân để theo kèm Hudlin. Thay vào đó, ông chỉ đạo Adou Minh (số 38) cao 1,78 m và Vitao cao 1,88 m luân phiên theo kèm trong những tình huống cố định.
Phút 60, Hudlin thoát khỏi sự kèm cặp của Vitao để đánh đầu từ quả đá phạt nhưng Nguyễn Filip kiểm soát được tình hình.
Sự xuất hiện của Hudlin gây nguy hiểm ở các tình huống cố định hoặc bóng bổng. Tuy nhiên, Nam Định lại thiếu những pha phối hợp bóng ngắn tốt để gây sức ép liên tục hơn.
Ở phía bên kia, HLV Mano Polking kiên định giữ Vitao, Leonardo Artur và Alan Sebastiao để duy trì khả năng phản công. Bên cạnh đó, ông tung thêm Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Đô, những cầu thủ có kỹ thuật tốt để tạo đột biến.
Phút 79, Nam Định thoát phạt đền sau khi trọng tài Mai Xuân Hùng xem lại video xác định bóng chưa chạm tay Trần Văn Kiên. Đến phút 90, chủ nhà có cơ hội kết liễu trận đấu nhưng tiền đạo vào sân thay người Mahmoud Eid sút chệch cột khi đối mặt thủ môn Nguyễn Filip.
Ngay sau đó, cầu thủ Nam Định phàn nàn với trọng tài chính. Họ cho rằng trước đó Bùi Hoàng Việt Anh đã để bóng chạm tay, nhưng video quay chậm cho thấy bóng đập chân rồi nảy vào tay trung vệ sinh năm 1999. Vì vậy, trọng tài cho trận đấu tiếp tục.
CAHN lập tức triển khai tấn công nhanh từ biên trái. Sau đó, Leonardo Artur rê dắt xuyên qua Đặng Văn Tới và Trần Văn Kiên trong vòng cấm rồi cứa lòng đánh bại Trần Nguyên Mạnh ở phút bù thứ ba.
Các cầu thủ CAHN ùa vào sân ăn mừng. Một nhóm thì ăn mừng ở khu kỹ thuật hướng về phía chủ nhà. Trong khi đó, HLV Mano Polking lao vào sân hét lớn và đấm tay vào không khí thể hiện sự phấn khích.
Đến phút bù thứ tám, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thứ ba cho đội khách. Cú sút xa của anh đập chân hậu vệ Nam Định rồi bay sang góc trái không cho Nguyên Mạnh cơ hội cản phá. Tiền đạo sinh năm 2004 chạy về góc khán đài có người hâm mộ CAHN rồi cởi áo ăn mừng.
Nỗ lực của Nam Định giúp họ có bàn gỡ thứ hai ở phút bù 15 trên chấm phạt đền. Người ghi bàn tiếp tục là Kyle Hudlin với cú đặt lòng vào góc phải.
Từ 10 phút bù, hiệp hai kéo dài thêm sáu phút mới kết thúc. Nam Định lỡ cơ hội giành Siêu cup thứ hai liên tiếp khi thua 2-3.
Kyle Hudlin kéo áo lên che mặt thể hiện sự tiếc nuối. Còn ở đằng sau, một số đồng đội tiếp tục phàn nàn với trọng tài, trong đó tiền vệ Romulo phải nhận thẻ vàng.
Ở bên cạnh, các cầu thủ CAHN khoác vai nhau nhảy múa ăn mừng danh hiệu thứ hai trong năm sau Cup Quốc gia 2024-2025.
CAHN hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội sau ba mùa giải trở lại V-League. Đội lần lượt vô địch V-League 2023, đoạt Cup Quốc gia 2024-2025 và giờ là Siêu cup Quốc gia.
Ở mùa giải 2025-2026, CAHN cùng Nam Định còn bốn mặt trận là V-League, Cup Quốc gia, Cup CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two.
Diễn biến chính CAHN thắng Nam Định 3-2 ở trận tranh Siêu cup Quốc gia 2024-2025.
Hiếu Lương