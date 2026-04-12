Tiền đạo Arsenal đổ lỗi cho mặt sân Emirates

AnhTiền đạo Viktor Gyokeres cho rằng mặt sân khô tại Emirates ảnh hưởng đến khả năng triển khai bóng của Arsenal, ở trận thua Bournemouth 1-2 tại vòng 32 Ngoại hạng Anh.

"Thất bại này thật đau đớn vì trận đấu vốn dĩ quan trọng", Gyokeres nói sau trận ngày 11/4. "Bournemouth chơi phản công tốt, có những cầu thủ chất lượng và phối hợp hiệu quả. Nhưng chúng tôi đáng lẽ phải chơi tốt hơn".

Tiền đạo Thụy Điển thừa nhận Arsenal không đạt phong độ vốn có trận này. "Pháo Thủ" đã có những thời điểm kiểm soát thế trận, đặc biệt sau bàn gỡ hòa 1-1, nhưng lại thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. "Chúng tôi có một vài cơ hội về cuối trận, nhưng mặt sân hơi khô và điều đó không giúp ích nhiều", anh nói thêm. "Dù vậy, tôi vẫn rất tự tin. Toàn đội không nên mắc kẹt quá lâu với kết quả này, mà cần hướng về phía trước và giữ tinh thần tích cực".

Gyokeres dứt điểm ra ngoài khi Arsenal thua Bournemouth 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 11/4/2026. Ảnh: Reuters

Ngoài bàn thắng gỡ 1-1 từ phạt đền, trận này Gyokeres bỏ lỡ ba cơ hội ở những phút cuối trận, trong đó có một cú sút bị cản lại, cú đánh đầu chệch cột và tình huống vô-lê vọt xà. Sau một pha bỏ lỡ, anh nhìn xuống mặt sân với vẻ trách móc.

Phát biểu liên quan đến "mặt sân khô" nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Trên tài khoản X của BBC Sport, bài đăng về phát biểu của tiền đạo 27 tuổi thu hút hàng trăm lượt bình luận chỉ sau vài tiếng. Nhiều CĐV cho rằng đây là lời biện minh thiếu thuyết phục, vì Arsenal thi đấu trên sân nhà.

"Mặt sân khô à? Anh có nghiêm túc không", tài khoản @ItsMrFoxy bình luận. "Hai đội đều chơi trên mặt sân khô mà. Đừng nói thế chứ".

@MatchChatApp thì phản hồi: "Sân khô? Arsenal đang chơi trên sân nhà mà. Chẳng lẽ ngay cả người chăm sóc sân cũng không muốn giúp đội vô địch?".

Còn @Mrjamieohara1 mỉa mai: "Có lẽ cầu thủ Arsenal muốn chơi trên bể bơi".

Arsenal 1-2 Bournemouth Diễn biến chính trận đấu.

Gyokeres gia nhập Arsenal từ Sporting Lisbon hè 2025 với giá có thể lên tới 85 triệu USD. Anh đã ghi 12 bàn sau 30 trận Ngoại hạng Anh mùa này, thành tích chỉ sau Erling Haaland (22 bàn), Igor Thiago (21), Antoine Semenyo (15) và Joao Pedro (14). Trên mọi đấu trường, anh cũng đóng góp 18 bàn cho "Pháo thủ", nhưng vẫn chưa chiếm trọn lòng tin từ người hâm mộ.

Arsenal cũng đang có dấu hiệu chững lại đúng giai đoạn then chốt của mùa giải. Đoàn quân Mikel Arteta đã thua ba trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường, sau chuỗi phong độ ổn định kéo dài từ đầu mùa. Trận thua Bournemouth khiến họ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách lên 12 điểm với nhì bảng Man City. Thậm chí họ lại để cho thầy trò Pep Guardiola có quyền tự quyết vô địch, nếu thắng tất cả các trận còn lại - trong đó có hai trận đấu bù.

Arsenal sẽ tiếp Sporting ở lượt về tứ kết Champions League tối 15/4 với lợi thế dẫn một bàn. Sau đó bốn ngày là chuyến làm khách trên sân Man City, trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Hoàng An tổng hợp