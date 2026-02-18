'Tiền cọc' lớp 1 trường tư ở Hà Nội lên đến 110 triệu đồng

Các trường tư thu "tiền cọc" khoảng 5-20 triệu đồng với lớp 1, có nơi hơn 110 triệu, không hoàn lại nếu học sinh bỏ nhập học.

Hà Nội có hơn 50 trường tiểu học ngoài công lập, mỗi năm tuyển hàng nghìn học sinh vào lớp 1. Tới giữa tháng 2, nhiều trường đã công bố phương án tuyển sinh và các khoản phí năm học mới.

Hầu hết yêu cầu phụ huynh nộp "tiền cọc" nếu con trúng tuyển, dưới nhiều tên gọi như phí ghi danh, phí nhập học, phí giữ chỗ... Các trường sẽ khấu trừ vào học phí hoặc tiền đồng phục, sách vở khi học sinh nhập học. Nếu bỏ, gia đình không được hoàn lại.

Cá biệt, một số nơi có 2-4 khoản cọc. Như ở trường True North, ngoài 3 triệu đồng phí ghi danh, phụ huynh phải nộp thêm 15 triệu đồng phí nhập học. Trường Dwight Hà Nội có bốn khoản, gồm 9,8 triệu đồng phí đăng ký, 28,8 triệu phí nhập học, 30 triệu đặt cọc học phí và 45 triệu phí đảm bảo, tổng hơn 113 triệu - cao nhất đến nay.

Yêu cầu "đặt cọc" ở 14 trường tiểu học ngoài công lập ở Hà Nội, năm học 2026-2027:

TT Trường Các khoản "đặt cọc" với lớp 1 (đồng) 1 FPT 2 triệu 2 Vinschool 3 triệu 3 Lômônôxốp 3 triệu (hệ cơ bản)

5 triệu (hệ Tiếng Anh tăng cường) 4 Phenikaa 5 triệu 5 Đa Trí Tuệ 5 triệu 6 Nguyễn Siêu 6-8 triệu 7 Newton 12 triệu 8 Olympia 15 triệu 9 Maya Tổng: 18 triệu (gồm 3 triệu phí đăng ký; 15 triệu phí giữ chỗ) 10 True North Tổng: 18 triệu (gồm 3 triệu phí ghi danh; 15 triệu phí nhập học) 11 Archimedes 23 triệu 12 Ngôi Sao Hoàng Mai 25 triệu 13 Quốc tế Nhật Bản Tổng: 45 triệu (gồm 25 triệu phí nhập học; 20 triệu tiền cọc) 14 Dwight Hà Nội Tổng: 113,6 triệu (9,8 triệu phí đăng ký; 28,8 triệu phí nhập học; 30 triệu đặt cọc học phí; 45 triệu phí đảm bảo)

Mỗi năm, Hà Nội có khoảng 110.000-120.000 trẻ vào lớp 1. Lãnh đạo một trường tư cho biết "tiền cọc" để các gia đình có trách nhiệm với lựa chọn của mình, hạn chế tỷ lệ ảo, gây khó khăn cho tuyển sinh.

Đây là khoản gây tranh cãi nhiều năm qua, do không trong quy định mà theo thỏa thuận của phụ huynh với trường. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nhiều lần cho rằng thu tiền cọc là "không hay", song các trường vẫn duy trì.

Thanh Hằng