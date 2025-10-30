Tôi may mắn vì chỉ mất 75 triệu đồng do trading

Bạn tôi cũng bảo, may mà mất từ sớm, nếu vẫn cứ lãi, tôi sẽ không thể dứt ra được.

Đầu tiên, tôi được một người anh trong công ty giới thiệu về trading trên nền tảng MT5. Nôm na là nạp tiền rồi đặt cược vào các mã, cược tăng mà nó tăng thì mình thắng, giảm thì mình mất, đến khi nào hết tiền là cháy tài khoản. Đầu tiên tôi chỉ nạp 50 USD, giao dịch chỉ cược 0,1 đợt đó lên 150 USD tôi bán, rút về 50 USD gốc, còn để 100 USD chơi tiếp. Cái khác của giao dịch này so với chứng khoán là có thể giao dịch liên tục, nạp rút tức thì mà không cần đợi T0-2. Thế là từ số vốn và tỷ lệ đặt rất nhỏ, tôi tăng dần lên 0,2-0,5 với mục đích chỉ đánh lướt theo phút, thậm chí theo giây. Cũng vì suy nghĩ đó mà tiền trong tài khoản lên nhanh rồi cũng mất nhanh.

Tôi càng chơi càng ham, thậm chí cả đêm không ngủ chỉ để canh app. Có những hôm tôi lãi hơn 5 triệu mỗi ngày nhưng cũng có lúc cháy tài khoản mất trắng. Rồi từ số vốn hơn một triệu đồng ban đầu, tôi nạp hết 40 triệu đồng tiền tiết kiệm và mất trắng. Không phục, tôi vay app ngân hàng 35 triệu với mong muốn gỡ. Nhưng rồi lúc đó tâm lý gần như không còn tỉnh táo. Từ lệnh 0,1, tôi đặt lên 1 để thắng nhanh (nếu đặt 1, lên 1 giá tôi lãi 1 USD, nếu đặt 0,1, lên 1 giá tôi chỉ được 0,1 USD). Rồi cũng có lãi vừa tròn 40 triệu đồng, bù được số tiền đã mất.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ rút tiền, xóa app và không chơi nữa nhưng khi đang trong men say chiến thắng, ai mà dừng lại được. Thay vì rút 75 triệu cả gốc và lãi, tôi lại chơi tiếp. Lần này đặt cược cao hơn với mong muốn lãi nhiều hơn, tôi đặt lệnh 2,0 và mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát. Giá càng xuống, thay vì cắt lỗ, tôi lại càng mua thêm để "bắt đáy". Càng lỗ, tôi càng cố vào thêm để mong nó sẽ lại bật tăng. Và rồi kết cục tôi lại mất hết, thay vì mất 40 triệu tiền tiết kiệm, tôi gánh thêm khoản nợ 35 triệu chỉ trong một ngày. Lúc ấy tôi thực sự lún sâu.

Thay vì rút ra bài học, tôi lại trách bản thân đặt sai lệnh, trách mình không cắt sớm, trách mình không sáng suốt. Nghĩa là, tôi vẫn chưa nghĩ cần tránh xa trò này, mà chỉ nghĩ mình xui. Tiếc số tiền, tôi đã có một hành động cực kỳ ngu xuẩn: Tiếp tục vay tiền để chơi tiếp, mục tiêu gỡ được số tiền lỗ hoặc ít nhất số tiền 35 triệu vay nợ. Tôi nhanh chóng vay được thêm 70 triệu. Hôm ấy, tôi thậm chí đã xin nghỉ làm một ngày để ở nhà tập trung chơi. Đầu óc hoàn toàn chỉ nghĩ đến những đường kẻ xanh đỏ đang nhảy múa. Đây là số tiền vay người thân nên tôi rất sợ, nếu mất sẽ mang nợ đến hơn 100 triệu. Mặt khác tâm lý tôi lúc này đã hoàn toàn mệt mỏi sau những ngày bị chi phối.

Tôi bỗng sợ giao dịch, sợ đặt lệnh. Tự nhiên lúc đó tôi run tay. May mắn chút lý trí cuối cùng đã cản tôi lại, nạp tiền vào tài khoản rồi nhưng không giao dịch nữa. Tôi chọn rút tiền ra, gửi trả lại với lý do không cần dùng nữa, xóa tài khoản, xóa app. Vậy là sau vài tuần, tôi mất hơn 75 triệu đồng, giảm luôn 2 kg vì đêm không ngủ, làm việc không tập trung chỉ muốn check tài khoản, người lúc nào cũng như trên mây, không thể tập trung được việc gì.

Sau khi kể mọi chuyện cho bạn thân, bạn nói rằng: "Chỉ 5% người chơi có lãi, còn lại là mất. Mình không có kinh nghiệm, không có kiến thức... sao thuộc top 5% lãi kia được". Tôi vẫn còn may mắn vì đã biết "sợ". Bạn tôi cũng bảo, may mà mất từ sớm, nếu vẫn cứ lãi, tôi sẽ không thể dứt ra được. Lúc ấy số tiền mất có thể vài trăm, vài tỷ. Tôi kể lại câu chuyện của mình, mong mọi người - nhất là các bạn trẻ, đừng fomo theo những trò đỏ đen này. Số lãi rất nhỏ, nhưng số tiền mất sẽ cực kỳ lớn, thậm chí vượt quá tầm kiểm soát, mà đến lúc bạn nhận ra đã quá muộn.

