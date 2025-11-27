Tiệm vàng ở TP HCM đóng cửa bất thường

Nhiều người đặt cọc mua vàng online trên ứng dụng của tiệm vàng Kim Nguyên Bảo để hưởng khuyến mãi, song khi đến lấy hàng thì tiệm đóng cửa, không thể liên lạc.

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết nhận được nhiều tố giác của người dân về việc bị tiệm vàng Kim Nguyên Bảo trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Hưng, quận 10 cũ) chiếm đoạt tiền.

Họ là khách hàng giao dịch mua vàng online của tiệm. Sau khi thanh toán, đặt cọc, khách đến điểm giao dịch thì cửa hàng đã đóng cửa, ứng dụng mua vàng không thể truy cập và cũng không liên lạc được với đại diện doanh nghiệp.

Tiệm vàng Kim Nguyên Bảo đóng cửa nhiều ngày qua, khách không thể liên lạc. Ảnh: Nhật Vy

Những người này biết đến cửa hàng Kim Nguyên Bảo thông qua các quảng cáo, livestream trên Facebook và tin nhắn hướng dẫn mua hàng qua Messenger và Zalo. Do cửa hàng có cơ sở kinh doanh đăng ký hợp pháp, nên họ tin tưởng và quyết định mua vàng theo hướng dẫn từ nhân viên nơi đây.

Trong đơn tố cáo, bà Thanh (ngụ phường Bình Đông) cho biết giao dịch qua ứng dụng KNB - Trang sức vàng online. Quá trình đặt hàng, nhân viên của tiệm giới thiệu cho bà chương trình khuyến mãi mua voucher 10 triệu đồng được giảm 10% mua online. Bà đã chuyển tổng cộng 42 triệu đồng vào 2 tài khoản nhân viên cung cấp, được hẹn giao vàng từ ngày 13/11 đến 18/11.

Tuy nhiên, đến ngày nhận, ứng dụng liên tục báo lỗi, tìm đến tiệm vàng thì thấy nữ trang trong các tủ trưng bày không còn, không có nhân viên, bên ngoài treo bảng cho thuê mặt bằng. "Đại diện pháp lý của tiệm vàng thông báo đi Malaysia để làm việc với tổng công ty, hứa ngày hôm sau sẽ phản hồi nhưng sau đó không liên lạc được", bà Thanh viết trong đơn tố cáo.

Hình ảnh ứng dụng mua hàng của tiệm vàng Kim Nguyên Bảo hiện không truy cập được. Ảnh: Nhật Vy

Tương tự, ông Minh (đã đổi tên) cho biết ban đầu đến mua vàng trực tiếp tại cửa hàng. Nhân viên nói "đây là vàng 24K do cửa hàng có mộc riêng", khách muốn mua phải đặt cọc trước, nhận vàng sau. Người của tiệm cũng giới thiệu về chương trình voucher, có thể sử dụng khi mua vàng online.

Sau khi tìm hiểu thông tin về cơ sở kinh doanh, ông Minh tin tưởng. Các nhân viên hướng dẫn ông thao tác trên app bằng chính điện thoại của ông để mua 2 voucher, sau đó ông chuyển khoản theo hướng dẫn.

Đến ngày hẹn 10/11, nhân viên gọi điện kêu ông lên mua vàng, gặp đại diện cửa hàng và xác thực doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp. Đã có niềm tin, ông quyết định mua lần hai - đặt 5 chỉ vàng qua app KNB bằng voucher đã mua trước đó.

Ngày hôm sau, ông Minh được thông báo sẽ nhận vàng sau 2 ngày (tức 13/11), thay vì 7 ngày như trước. Nghĩ rằng đơn vị này mua bán nhanh chóng, ông lại tiếp tục đặt mua thêm, chuyển tổng cộng 90 triệu đồng, song khi đến thì tiệm đã đóng cửa.

Các gói khuyến mãi được quảng cáo trên app của tiệm vàng Kim Nguyên Bảo. Ảnh: Nhật Vy

Tính đến giữa tháng 11, Công an TP HCM đã nhận được hàng chục đơn tố cáo về các giao dịch mua vàng của tiệm Kim Nguyên Bảo với số tiền ước tính hàng tỷ đồng. Tiệm vàng này kinh doanh trực tiếp tại cửa hàng hoặc online qua trang Facebook, website, nhóm Zalo khách hàng. Trước tháng 11, giao dịch tại tiệm vẫn diễn ra bình thường, khách đặt lượng nhỏ vàng đều được giao đủ, đúng hẹn.

Cơ quan điều tra đang làm rõ dấu hiệu vi phạm của tiệm vàng Kim Nguyên Bảo.

Qua sự việc trên, Công an TP HCM khuyến cáo người dân thực hiện mua bán vàng tại các cơ sở kinh doanh được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, có trụ sở, địa điểm kinh doanh theo quy định. Nên ưu tiên việc mua bán vàng trực tiếp, hạn chế mua bán vàng qua hình thức online, khó kiểm chứng, từ đó hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

