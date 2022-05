Tiệm vàng ở Sài Gòn bị cướp

Nam thanh niên chạy xe Exiter đến tiệm vàng Sơn Trang ở quận Bình Thạnh, TP HCM, đe dọa chủ tiệm, dùng búa đập vỡ tủ cướp nữ trang rồi tẩu thoát.

Tên cướp xông vào tiệm vàng trưa nay. Ảnh cắt từ camera an ninh

Trưa 23/5, thanh niên khoảng 30 tuổi mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mặt, đi dép lê... đến tiệm kim hoàn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cách giao lộ đài Liệt Sĩ quận Bình Thạnh khoảng 200 m. Lúc này đường vắng, tiệm vàng không có khách.

"Anh ta đe doạ chủ tiệm trước khi dùng búa đập tủ kính trưng bày nữ trang. Bước đầu xác định người này cướp một lắc vàng", nguồn tin cho biết.

Theo một số nhân chứng, khi tên cướp lên xe bỏ chạy, chủ tiệm chạy theo tri hô "cướp, cướp" đồng thời kéo đuôi xe hắn lại nhưng bất thành.

Tủ trưng bày nữ trang bị tên cướp đập vỡ. Ảnh: Công an cung cấp

Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera truy bắt nghi can.

Đình Văn