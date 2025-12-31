Máy tính để trong phòng ngủ của tiệm vàng tại khu dân cư ở xã Châu Thành phát nổ, bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng, ngày 31/12.

Hơn 10h, khói lửa bốc cao từ tiệm vàng ven đường, người dân xung quanh phát hiện leo lên mái nhà dùng xô nước dập lửa nhưng không thành. Đám cháy lan nhanh, khói bao trùm khu vực khiến các hộ lân cận phải tháo chạy, đồng thời báo cảnh sát.

Tiệm vàng ở Cần Thơ cháy ngùn ngụt Tiệm vàng ở xã Châu Thành bốc cháy trưa 31/12. Video: Người dân cung cấp

Khoảng 10 phút sau, 5 xe chữa cháy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TP Cần Thơ có mặt. Lực lượng chức năng dỡ mái nhà để tiếp cận, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau khoảng 20 phút.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, chủ tiệm vàng, cho biết nguyên nhân ban đầu do laptop cũ của con trai 25 tuổi mở liên tục, đặt trên nệm trong phòng ngủ riêng bị chập điện, phát nổ gây cháy. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, người này không có mặt trong phòng. Vụ việc không gây thương vong, thiệt hại tài sản không đáng kể.

An Bình