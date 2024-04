Tiệm vàng ngừng bán vẫn có thể bị kiểm tra

Cục Quản lý thị trường TP HCM nói vẫn giám sát để kiểm tra, xử lý tiệm vàng vi phạm dù đang kinh doanh hay tạm ngưng bán.

Thông tin được Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP HCM Nguyễn Quang Huy nêu tại họp báo chiều 25/4 của TP HCM.

Ông Huy cho biết, cơ quan này yêu cầu các đội quản lý thị trường rà soát, giám sát chặt chẽ các đối tượng liên quan đến kinh doanh vàng. Việc này nhằm kịp thời phát hiện, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý.

Doanh nghiệp đang kinh doanh hay đóng cửa tạm ngừng bán cũng có thể bị kiểm tra, theo ông Huy.

Động thái kiểm tra diễn ra sau công điện của Thủ tướng về tăng cường các biện pháp với thị trường vàng. Tuần trước, nhiều cửa hàng vàng bất ngờ đóng cửa, né đợt kiểm tra của Cục Quản lý thị trường TP HCM.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP HCM Nguyễn Quang Huy tại họp báo chiều 25/4. Ảnh: TTBC

Theo ông Nguyễn Quang Huy, chưa có căn cứ xác định lý do chính xác tạm ngưng kinh doanh của nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, do quy định pháp luật không bắt buộc họ có trách nhiệm thông báo về thời gian và lý do ngừng bán.

Sau đợt ra quân kiểm tra tại 17 cơ sở kinh doanh vàng, đến ngày 24/4, quản lý thị trường TP HCM tạm giữ 644 sản phẩm vàng, gồm nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các sản phẩm này có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Số vàng này trị giá hơn 581 triệu đồng.

Theo quy định, lực lượng quản lý thị trường có 3 hình thức kiểm tra các tiệm vàng là theo định kỳ, chuyên đề và đột xuất khi có thông tin về hành vi hoặc dấu hiệu vi phạm.

Ông Nguyễn Quang Huy cho biết cơ quan này phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề với mặt hàng vàng.

Thị trường vàng trong nước thời gian qua biến động, chênh lệch với thế giới được thu hẹp nhưng vẫn ở mức cao, 12-13 triệu đồng một lượng. Chính phủ nhiều lần yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xử lý để đảm bảo cung cầu, giá vàng hợp lý.

Về lâu dài, cơ quan này cần sửa Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng để có cơ chế phù hợp, ổn định kinh tế vĩ mô và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Viễn Thông