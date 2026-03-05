Tiệm vàng mua lại nhẫn đeo bị mòn với giá thấp, có đúng luật?

Cách đây vài năm, tôi mua một chiếc nhẫn vàng 3 chỉ (vàng 980) tại một tiệm vàng có tiếng lâu năm ở gần nhà.

Thời điểm đó, trên nhẫn cũng có ghi rõ trọng lượng 3 chỉ nên tôi khá yên tâm về chất lượng. Gần đây, thấy giá vàng tăng cao, trong khi tôi lại đang cần vốn để xoay xở việc làm ăn nên mang chiếc nhẫn này quay lại chính tiệm này bán lại. Tuy nhiên, khi cân lại, phía tiệm thông báo rằng nhẫn không còn đủ 3 chỉ như ban đầu mà thiếu 4 li.

Tôi có thắc mắc vì trước đây mua đúng tại tiệm, trên nhẫn cũng ghi rõ 3 chỉ, vậy tại sao giờ lại thiếu? Phía tiệm giải thích rằng trong quá trình sử dụng, đeo nhẫn lâu ngày có thể vàng bị mòn tự nhiên nên trọng lượng giảm đi. Do đó, họ đồng ý thu mua theo giá niêm yết tại thời điểm hiện tại, nhưng sẽ trừ đi phần 4 li bị thiếu, chứ không thể tính tròn đủ 3 chỉ như lúc bán ra.

Trong trường hợp này, tôi muốn hỏi: Thực tế việc đeo nhẫn vàng trong thời gian dài có thể khiến vàng bị mòn, giảm trọng lượng hay không? Việc tiệm vàng căn cứ vào lý do nhẫn bị mòn để trừ tiền khi thu mua lại có phù hợp với quy định pháp luật hay không? Và nếu nói nhẫn bị thiếu 4 li, thì cụ thể một chỉ vàng tương đương bao nhiêu li?

Độc giả Loan Phương

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn