Tiệm vàng có được từ chối mua lại nhẫn 9999 đã bán ra không?

Từ khi đi làm đến nay, mỗi tháng nhận lương tôi đều mua một ít vàng nhẫn 9999 tại tiệm vàng gần nhà để dành.

Tôi gắn bó với tiệm này vì họ kinh doanh lâu năm, uy tín, giá mua bán chênh lệch thấp nên rất yên tâm. Gần đây, do giá vàng tăng cao và đang cần tiền gấp, tôi mang 60 chỉ vàng nhẫn 9999 đã mua trước đó đến tiệm để bán. Tuy nhiên, nhân viên tiệm cho biết hiện tiệm "đã hết tiền", chỉ có thể mua lại một chỉ, số còn lại phải chờ khi tiệm xoay được tiền mới thu mua tiếp và mong tôi thông cảm.

Trong trường hợp này, theo quy định pháp luật, tiệm vàng có nghĩa vụ phải mua lại số vàng mà họ đã bán cho khách hàng hay không? Việc từ chối mua vàng với lý do "hết tiền" có đúng quy định không? Tôi cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

Từ việc họ từ chối thu mua lại vàng nêu trên, tôi lo lắng nếu xảy ra trường hợp "họ bán vàng giả, vàng kém chất lượng nên nay không chịu thu mua" thì tôi phải làm gì?

Độc giả Thủy Tiên

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn