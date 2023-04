Tiêm vaccine cho hổ

Vì hổ là loài động vật hoang dã nên việc tiếp cận tiêm chỉ có cách duy nhất là thổi ống tiêm trên đầu là thuốc, bên dưới nén hơi.

"Các bệnh giảm bạch cầu, hô hấp đều là nguy hiểm, thậm chí có thể gây chết rất nhanh, đặc biệt là với con non. Vì vậy, khuyến cáo mỗi con vật khi tiếp nhận đều phải xét nghiệm bệnh và nếu đủ điều kiện sức khoẻ thì phải tiêm vaccine ngay trong những ngày đầu tiên. Tiêm 2 mũi nhắc lại trong vòng 1 tháng, sau đó tiêm mũi nhắc lại mỗi năm một lần. Các con non sau 8 tuần cũng có thể được tiêm phòng và tiêm mũi nhắc lại mỗi năm một lần", Marc Goelkel, bác sĩ thú y, Trưởng bộ phận quản lý động vật và trang thiết bị thú y của Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình (một dự án của Four Paws) cho biết.