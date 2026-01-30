Tiệm spa thú cưng quá tải dịp cận Tết

Dù tăng ca đến 2h sáng và huy động tối đa nhân sự, nhiều cơ sở làm đẹp chó mèo tại Hà Nội và TP HCM vẫn phải từ chối nhận thêm khách vì quá tải.

22h đêm ngày cuối tháng 1, tiếng máy sấy và tông đơ vẫn vang lên không ngớt tại một cơ sở chăm sóc thú cưng ở phường Đống Đa, Hà Nội. Dưới ánh đèn công suất lớn, 10 thợ cắt tỉa (groomer) miệt mài với những đường kéo tạo kiểu. Dưới chân họ, lớp lông thú cưng đủ màu sắc phủ dày sàn nhà.

Anh Ngô Tiến Đạt, chủ hệ thống chăm sóc và làm đẹp thú cưng Kimi Pet cho biết tình trạng khách đông, nhân viên phải tăng ca đã diễn ra khoảng nửa tháng nay. "Mỗi ngày một cơ sở tiếp nhận 50-70 lượt. Nhân viên làm từ 8h sáng, có hôm đến 1-2h đêm mới hết khách", anh Đạt nói.

Sở hữu ba chi nhánh tại Hà Nội và TP HCM, từ đầu tháng Chạp, hệ thống phải huy động 100% nhân viên, tạm ngưng nhận đặt trước để ưu tiên xử lý khách mang thú cưng đến trực tiếp.

Tại quận Gò Vấp, TP HCM, anh Nguyễn An, chủ một tiệm spa thú cưng cho biết bàn tay của nhân viên tắm gội thường xuyên bợt trắng vì ngâm nước và hóa chất tẩy rửa suốt 12-14 tiếng mỗi ngày.

Theo anh An, nhu cầu dịp Tết năm nay chuyển dịch mạnh sang các gói dịch vụ cầu kỳ để "cầu may". "Nhiều khách muốn tạo kiểu quý tộc hoặc nhuộm tai, đuôi màu hồng, đỏ. Những ca này mất 3-4 tiếng để hoàn thành, gấp đôi thời gian ngày thường", anh An nói.

Để đảm bảo chất lượng cho các ca khó này, cửa hàng anh chỉ dám nhận giới hạn 7-10 khách mỗi ngày dù điện thoại đặt lịch reo liên tục.

Các chuyên viên làm đẹp cho chó, mèo tại một spa ở phường Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt

Trên các hội nhóm yêu động vật, từ giữa tháng 12/2025 đến nay những bài đăng tìm chỗ làm đẹp hay trông giữ (hotel) cho thú cưng xuất hiện dày đặc. Nhiều chủ nuôi cho biết đã liên hệ 5-7 địa chỉ nhưng đều nhận được cái lắc đầu vì lịch đã kín đến 29 Tết. Nhưng để thú cưng có diện mạo mới, nhiều chủ nuôi chấp nhận chi tiền triệu và kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ.

23h ngày 26/1, Lê Trang, 27 tuổi, mới đón được ba chú mèo giống Scottish Fold về nhà sau khi gửi tại một spa ở phường Thanh Xuân, Hà Nội từ sáng sớm. Trước đó, cô đã bị hàng chục cửa hàng từ chối. Tìm được chỗ quen, cô vẫn phải chờ hai tiếng mới đến lượt và mất thêm gần một ngày chờ thợ hoàn thiện.

Tổng chi phí cho đợt "tân trang" này gồm tắm sấy, cắt tỉa và mua phụ kiện, đồ ăn dự trữ lên tới 5 triệu đồng. "Mình có thể chưa mua đồ mới nhưng các 'bé' phải được tân trang", Trang nói.

Tại TP HCM, Thanh Kim, 22 tuổi, cũng mất gần một ngày chờ đợi tại spa dù đã đặt lịch trước cả tháng để nhuộm lông nghệ thuật cho chú chó phốc sóc. Kim cho biết dù sốt ruột nhưng việc tự tắm rửa, cắt tỉa tại nhà không đẹp bằng thợ chuyên nghiệp, nên "đợi bao lâu cũng cố".

Nhưng không phải người nuôi nào cũng đủ kiên nhẫn hoặc thời gian. Ngọc Lan, 32 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội quyết định tự tay chăm sóc đàn mèo 7 con để tránh cảnh chen chúc. Chị mua máy cạo lông, kéo cắt tỉa, máy sấy chuyên biệt và tự học cách tạo kiểu qua mạng.

"Tự làm tại nhà giúp tôi chủ động thời gian, không phải chờ đợi mệt mỏi và tiết kiệm được khoản chi phí lớn dịp cuối năm", chị Lan chia sẻ.

Anh Ngô Tuấn, bác sĩ thú y ở Hà Nội, cảnh báo việc "ép" thú cưng đi làm đẹp tại các cơ sở quá tải dịp cận Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe. Mật độ vật nuôi tập trung cao trong không gian kín làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo các bệnh về da, nấm, ve rận, thậm chí là các virus nguy hiểm như Parvo, Care nếu quy trình khử khuẩn chuồng trại và dụng cụ giữa các ca không được thực hiện nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, áp lực phải xử lý nhanh hàng trăm ca mỗi ngày dễ khiến thợ thao tác ẩu, gây trầy xước da hoặc cắt vào phần thịt của vật nuôi. Tiếng ồn liên tục từ máy sấy công suất lớn cùng không khí ngột ngạt cũng khiến chó, mèo dễ bị hoảng loạn (stress nhiệt), dẫn đến tình trạng bỏ ăn, ủ rũ hoặc trở nên hung dữ sau khi về nhà.

Trong trường hợp không thể đặt lịch spa, chuyên gia khuyên chủ nuôi nên tự thực hiện các bước vệ sinh cơ bản tại nhà để đảm bảo an toàn.

Chải lông: Nên thực hiện hàng ngày để loại bỏ lông rụng và bụi bẩn, giúp lông tơi xốp mà không cần tắm quá nhiều.

Cắt móng: Chỉ bấm phần đầu nhọn màu trắng hoặc trắng đục. Tuyệt đối tránh cắt vào phần tủy hồng (nơi chứa mạch máu và dây thần kinh) bên trong. Nếu không tự tin, chủ nuôi có thể dùng dũa mài bớt độ sắc nhọn.

Vệ sinh tai: Dùng bông gòn thấm dung dịch chuyên dụng lau nhẹ nhàng vành tai và ống tai ngoài. Không dùng tăm bông ngoáy sâu vào bên trong để tránh làm tổn thương màng nhĩ hoặc đẩy chất bẩn vào sâu hơn.

Chi tiền triệu làm đẹp cho chó, mèo đón Tết Các chú chó được cắt lông tạo kiểu đón Tết. Video: Kimi Pet

Nga Thanh