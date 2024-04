Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'

Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày".

"Sự phát triển ứng dụng AI hẹn hò có thể đang trên đà tạo nên một ngành công nghiệp tỷ USD. Đây là điều không quá xa vời, khi rất nhiều người cần đến nó", Greg Isenberg, CEO của Late Checkout - công ty chuyên xây dựng chiến lược hỗ trợ cộng đồng có trụ sở ở Florida (Mỹ), viết trên X ngày 15/4.

Theo New York Post, Isenberg cho biết nhận định trên xuất phát từ một cuộc gặp ở Miami, trong đó một đối tác nói với ông rằng đang chi 10.000 USD mỗi tháng cho bạn gái AI.

"Tôi tưởng lời bông đùa, nhưng sau đó nhận ra anh ấy nghiêm túc và nói một người độc thân thích điều đó", Isenberg kể. "Nhiều người đam mê game, còn anh ấy thích trò chuyện với bạn gái AI".

Người mẫu ảo Emily Pellegrini (trái) và Amy Everharrt. Ảnh: Fanvue/Instagram

Cũng theo Isenberg, người này thích hai nền tảng Candy AI và Kupid AI. "Không giống bạn gái thật, người dùng có thể tùy chỉnh cho bạn gái ảo những thứ bản thân mong muốn mà không vấp phải sự phản đối nào", ông cho hay.

Hiện rất nhiều ứng dụng "bạn gái AI" có mặt trên thị trường. Ngoài Candy AI và Cupid AI, còn có một số tên tuổi như Romantic AI, được giới thiệu "tạo ra bạn gái hoàn hảo có thể chia sẻ mọi sở thích và quan điểm"; Forever Companion đóng vai trò như một người nổi tiếng sẵn sàng trò chuyện với người dùng; hay Replika có thể tạo bạn trai, bạn gái hoặc vợ/chồng ảo chỉ vài trăm USD.

Một số nền tảng như Nomi AI hay Soulmate thậm chí còn cho phép tạo "bạn gái tình dục", tức điều chỉnh trang phục nhân vật AI mặc và trò chuyện cởi mở về vấn đề nhạy cảm. Gần đây, người dùng TikTok cũng "phải lòng" DAN, hay Do Anything Now, phiên bản ChatGPT đã bị bẻ khóa, cho phép người dùng trò chuyện những chủ đề đã bị OpenAI hạn chế.

Theo khảo sát của Infobip hồi tháng 2, gần 20% người Mỹ đã tán tỉnh các bot trò chuyện. Gần một nửa trong số họ (47,2%) thừa nhận làm vậy vì tò mò, trong khi 23,9% cho biết do cô đơn và tìm kiếm sự tương tác. Gần 17% nói bị AI "đánh lừa", nghĩa là không nhận ra mình đang nói chuyện với một bot.

Tuy vậy, sự bùng nổ của "bạn gái AI" có thể gây ra nhiều hệ lụy. "Các ứng dụng thông minh liên quan đến tâm lý tình cảm dễ gây ra cuộc khủng hoảng dân số trong tương lai. Khi không được gặp gỡ phụ nữ ngoài đời, đàn ông độc thân sẽ từ chối kết hôn và sinh con", Liberty Vittert, giáo sư khoa học dữ liệu của Đại học Washington, nói với The Hill cuối năm ngoái.

Tiến sĩ Belinda Barnet, giảng viên truyền thông tại Đại học Swinburne của Australia, nói ứng dụng, gồm cả chatbot "bạn gái AI", có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng, nhưng cũng phụ thuộc vào quy định và cách nó được huấn luyện, tương tự các AI khác. "Chưa thể xác định tác động thực sự, nhưng chúng ta cần nhiều quy định quản lý hơn, đặc biệt là cách đào tạo những hệ thống như vậy", Barnet nói với Guardian.

Bảo Lâm