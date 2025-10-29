Tiềm năng từ kết nối trung gian thanh toán - ngân hàng

Liên thông giữa ngân hàng và các nền tảng fintech được nhiều chuyên gia đánh giá giúp tài chính vận hành đồng bộ, giảm chi phí trung gian, tăng ổn định toàn hệ thống.

Theo Thông tư 40/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/7, các tổ chức trung gian thanh toán được phép nhận tiền trực tiếp từ ngân hàng thông qua hệ thống Napas. Theo các chuyên gia, quy định mới mở đường cho các nền tảng công nghệ tài chính (fintech) tham gia trực tiếp vào tầng kết nối của hạ tầng tài chính quốc gia cùng với hệ thống ngân hàng truyền thống, thay vì chỉ cung cấp dịch vụ ở lớp tiện ích.

Thay đổi này nhằm hướng đến hạ tầng tài chính thống nhất, nơi ngân hàng và fintech vận hành trên cùng chuẩn kết nối, cùng tiêu chuẩn an toàn. Điều này cũng tiệm cận mô hình "interoperable payment infrastructure" (hạ tầng thanh toán toàn diện) mà nhiều quốc gia như Singapore, Thái Lan, Malaysia đã phát triển, nơi mọi dòng tiền có thể lưu thông tức thời, an toàn, minh bạch giữa các hệ thống.

Khách hàng chuyển tiền từ ngân hàng qua MoMo. Ảnh: MoMo

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh đó, việc các đơn vị trung gian thanh toán được bổ sung vào danh sách ngân hàng thụ hưởng được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình liên thông hạ tầng. MoMo cũng vừa ra thông báo từ tháng 10, người dùng có thể nhận tiền từ ngân hàng qua số điện thoại MoMo tương ứng với số tài khoản. Khi chuyển tiền, người gửi chỉ cần chọn "MoMo" trong danh mục ngân hàng thụ hưởng, nhập số điện thoại người nhận và xác nhận giao dịch. Danh sách các, ngân hàng đã hỗ trợ phương thức chuyển tiền này vẫn liên tục được cập nhật trang thông tin chính thức của đơn vị. MoMo cũng là một trong những ví điện tử đầu tiên công bố tính năng này.

Đại diện một đơn vị trung gian thanh toán cho biết, ở giai đoạn đầu, thị trường fintech Việt Nam phát triển chủ yếu nhờ đổi mới dịch vụ giúp người dùng thanh toán, chuyển khoản, đầu tư, bảo hiểm thuận tiện hơn. Nhưng khi thị trường đạt quy mô lớn và hạ tầng thanh toán mở rộng, các đơn vị dần chuyển từ cạnh tranh tiện ích sang liên thông hạ tầng.

Không đứng ngoài hệ thống, các doanh nghiệp fintech đang trở thành một phần của cấu trúc vận hành tài chính, đóng vai trò duy trì luồng tiền, dữ liệu và bảo mật cho hàng chục triệu người dùng. Sự kiện là cột mốc quan trọng thể hiện năng lực công nghệ và mức độ sẵn sàng của các nền tảng fintech nội địa.

Để hiện thực hóa việc kết nối với hệ thống ngân hàng, các trung gian thanh toán phải đáp ứng loạt tiêu chí: khả năng xử lý hàng triệu giao dịch theo thời gian thực mỗi ngày, tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, cùng năng lực giám sát rủi ro và an toàn dữ liệu tương đương ngân hàng.

Hoàng Đan