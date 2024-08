Tiềm năng thương mại tại 'thương cảng' Sun Symphony Residence Đà Nẵng

Quần thể Sun Symphony Residence được xây dựng với cảm hứng từ một thương cảng bên sông Hàn cùng điểm nhấn là phân khu thấp tầng The Sonata.

Theo đó, nhà phát triển bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng Sun Property (thành viên Sun Group) tiên phong kiến tạo phân khu thấp tầng The Sonata theo mô hình semi-compound, hội tụ cả những dãy phố thương mại sôi động lẫn các tiểu khu biệt thự cao cấp riêng tư.

Mô hình đô thị bán khép kín

The Sonata nằm sát sông Hàn, giữa trung tâm Đà Nẵng, với hai dòng sản phẩm chủ đạo là townhouse và villa, tận hưởng mọi lợi thế của quần thể Sun Symphony Residence. Khu thương mại bao gồm các townhouse 3-5 tầng để kinh doanh, phần còn lại là các villa đơn lập và song lập riêng tư, sang trọng. Phân khu thiết kế mở, không barrier, cổng dự án nhưng đảm bảo an ninh ở mức cao nhất với camera giám sát 24/7 và đội ngũ bảo vệ tuần tra đều đặn.

Phối cảnh minh họa phân khu The Sonata. Ảnh: Sun Property

Để tối ưu lợi thế kề bên sông Hàn, các kiến trúc sư của Sun Group và Design Lab đã lựa chọn kiến trúc Hội An đương đại làm cảm hứng chủ đạo cho The Sonata. Sự lựa chọn này không chỉ tôn vinh văn hóa bản địa mà còn khai thác được ưu điểm về diện tích mặt tiền, không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên.

Các căn townhouse 3-5 tầng sở hữu mặt tiền từ 6-10m, rộng hơn đại đa số nhà phố thương mại thông thường, được thiết kế đồng bộ với cổng vòm, mái hiên rộng, cửa kính lớn cùng chất "hoài niệm" trong ngói đỏ, các chi tiết trang trí màu gỗ. Đây sẽ là không gian vừa an cư vừa kinh doanh ven sông Hàn, đặc biệt phù hợp để phát triển dịch vụ lưu trú, F&B, spa, cafe, cửa tiệm thời trang...

The Sonata phát triển theo mô hình semi-compound. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Phân khu này thừa hưởng hệ tiện ích nội khu của quần thể Sun Symphony Residence như công viên Central Park 5.000m2, 3 bến thủy thỏa mãn "thú" chơi du thuyền, đường dạo bộ ven sông Hàn, bể bơi vô cực, phòng gym, kids club, spa cao cấp...Từ The Sonata, cư dân cũng có thể dễ dàng di chuyển đến biển Mỹ Khê, Da Nang Downtown, bán đảo Sơn Trà hay sân bay quốc tế Đà Nẵng...

Đại diện Sun Property chia sẻ, việc tái hiện khung cảnh tấp nập "trên bến dưới thuyền" của Hội An - một trong những thương cảng nổi tiếng trong lịch sử, ngoài tôn vinh văn hóa truyền thống, tập đoàn còn gửi gắm vào The Sonata nói riêng, quần thể Sun Symphony Residence nói chung khát vọng về sức sống phồn hoa, thịnh vượng nơi trái tim Đà thành.

Tiềm năng kinh doanh từ vị trí

Quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông của Đà Nẵng đang từng bước được hiện thực hóa thông qua những dự án quy mô lớn. Theo đó, khi hầm vượt sông Hàn đầu tiên đi qua khu vực dự án thành hình, nơi đây sẽ càng sôi động, hứa hẹn trở thành tâm điểm du lịch, dịch vụ, mua sắm, giải trí của thành phố.

Bến thủy nội khu tại Sun Symphony Residence. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Cùng với đó, các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt là việc thí điểm thành lập Khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua sẽ giúp Đà Nẵng có đủ thế và lực để phát triển mạnh mẽ, sớm trở thành điểm đến thu hút giới thượng lưu, doanh nhân, chuyên gia nước ngoài, nhân sự chất lượng cao đến an cư, làm việc lâu dài. Các quần thể bất động sản hiện đại, được đầu tư bài bản bên bờ sông Hàn như Sun Symphony Residence hứa hẹn là trở thành chốn an cư, nghỉ dưỡng, tận hưởng, trải nghiệm dịch vụ của giới tinh hoa, thành đạt.

Nằm tại trung tâm quần thể, được thiết kế riêng, The Sonata sẽ là tâm điểm đón các giá trị thương mại với tệp khách hàng đến từ cư dân tại các tháp cao tầng The Symphony, du khách mỗi năm đến sông Hàn và người dân thành phố Đà Nẵng...

Ba bến thủy ngay nội khu dự án sẽ đưa dòng khách tinh hoa đến các villa, townhouse The Sonata để lưu trú, tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng – vui chơi – giải trí sôi động hay ngắm trọn Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Các townhouse tại The Sonata sẽ đón dòng khách từ các tòa tháp cao tầng The Symphony. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Theo thống kê, vào mỗi mùa lễ hội pháo hóa quốc tế, công suất phòng khách sạn khu vực sông Hàn, nơi gần khán đài pháo hoa luôn đạt 100%. Với vị trí ngắm pháo hoa đẹp bậc nhất thành phố, Sun Symphony Residence nói chung, đặc biệt phân khu The Sonata dễ dàng khai thác mô hình kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu du khách đổ về Đà Nẵng vào dịp này.

Các đô thị lớn như Singapore, Thượng Hải (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc)... những khu phố sang trọng, thương cảng bên sông luôn có tốc độ gia tăng giá trị bất động sản bởi số lượng hữu hạn và tiềm năng kinh doanh lớn. Nhìn vào đó để thấy, "thương cảng" Sun Symphony Residence tương lai sẽ là tâm điểm mới tại Đà thành.

Yên Chi