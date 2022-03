Tiềm năng thương mại của phân khu The Link tại Sầm Sơn

Thanh HóaSát đại lộ, kề bên sông, đối diện công viên giải trí, shophouse The Link nằm trong khu đô thị Sun Riverside Village sở hữu những lợi thế kinh doanh.

Thị trường địa ốc Thanh Hóa từ cuối năm 2021 thu hút sự quan tâm với sự ra mắt của Sun Riverside Village - một trong những điểm nhấn thuộc hệ sinh thái tỷ đô rộng 1.260ha do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) phát triển tại Sầm Sơn. Mới đây, Sun Property tiếp tục ra mắt phân khu The Link, phân khu có nhiều lợi thế về vị trí, thiết kế, công năng, hứa hẹn tiềm năng sinh lời.

Phối cảnh tổng thể tại Sun Riverside Village. Ảnh: Sun Property

Vị thế "một mặt sông, ba mặt đường"

Nằm tại ngã ba sông Đơ, phân khu The Link thừa hưởng cảnh quan của dòng sông. Nhìn sang phía đối diện là sự náo nhiệt của phân khu The River, xa hơn là khung cảnh tấp nập "trên bến dưới thuyền" của bến du thuyền bên sông.

Một mặt giáp sông thoáng đãng, một mặt của phân khu The Link lại tiếp giáp với đại lộ Nam Sông Mã, tuyến đường liên thông với thành phố Thanh Hóa, các tỉnh miền Trung, phía Bắc và kết nối đến Hà Nội chỉ với hơn 2 giờ di chuyển.

Về phía Tây, The Link còn nằm gần tuyến đường bộ ven biển rộng 48m, giáp đường Tây Sầm Sơn 3 về phía Tây Nam và đường Tây Sầm Sơn 5 về phía Đông Nam. Một phân khu sở hữu vị trí "một mặt sông, ba mặt đường" giúp shophouse tại The Link trở thành nơi tụ hội, kết nối, trung chuyển.

Phối cảnh các dãy biệt thự The Link cùng chuỗi tiện ích bên sông. Ảnh: Sun Property

Tâm điểm thịnh vượng mới của Sầm Sơn

Đại diện Sun Property cho biết, sản phẩm nổi bật của phân khu The Link là dãy shophouse mặt các tuyến đường giao thông chính có diện tích đa dạng từ 112m2 đến 160m2. Các căn shophouse sở hữu vị trí cửa ngõ phía Tây của hệ sinh thái Sun Riverside Village, ngay điểm giao cắt của đại lộ Nam Sông Mã và tuyến đường bộ ven biển, có khả năng đón đầu dòng khách từ bốn phương mang đến lợi thế kinh doanh sinh lời cho chủ sở hữu.

Dãy shophouse này cũng đối diện đại công viên giải trí Sun World đầu tiên của khu vực Bắc Trung Bộ sắp khởi công và chỉ vài bước là đi tới trục đại lộ Sun Grand Boulevard. Tận dụng lợi thế vị trí trung tâm, chủ sở hữu có thể linh hoạt, đa dạng phương án kinh doanh, chẳng hạn như tầng một làm quán cà phê hay nhà hàng, tầng 2 mở spa, massage, các tầng trên kinh doanh dịch vụ lưu trú... phục vụ đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm và những dịch vụ du lịch.

Phối cảnh minh họa shophouse đối diện đại công viên giải trí Sun World sở hữu tiềm năng thương mại. Ảnh: Sun Property

Bên cạnh đó là dãy shophouse Art Deco, được thiết kế như một tuyến phố đi bộ mua sắm ở trung tâm với những căn nhà nhiều họa tiết trang trí. Là tuyến đường trung tâm, shophouse Art Deco liên thông giữa đại lộ Nam Sông Mã và cung đường ven sông Đơ với những căn biệt thự tĩnh lặng rợp bóng cây xanh. Dãy phố đón nhận cả hai dòng khách từ đại lộ và từ bến du thuyền theo dòng sông Đơ đi tới, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh.

Còn với các căn shophouse hướng mặt vào nội khu, lợi thế lại đến từ hệ thống cảnh quan thiên nhiên xanh mát của công viên trong lòng dự án. Tận dụng lợi thế này, chủ đầu tư có thể mở nhà hàng, quán cà phê đón nhận lượng khách hàng từ các biệt thự.

Phối cảnh minh họa shophouse thừa hưởng hệ thống tiện ích tại lõi giữa phân khu The Link. Ảnh: Sun Property

Ngoài ra, hệ thống 4 công viên nội khu Little Haiti và Little Havana ngay gần phân khu The Link cũng là yếu tố thu hút khách. Nơi đây có nhiều hoạt động hội hè như nhà câu lạc bộ khiêu vũ, công viên thể thao Carnival, công viên Rumba, công viên âm nhạc Latin, công viên nhiệt đới Caribe..., mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Theo nhà phát triển bất động sản Sun Property (thành viên Sun Group), với quỹ căn hạn chế, giá trị của các sản phẩm hứa hẹn sẽ gia tăng trong tương lai khi Sầm Sơn có thêm nhiều dự án du lịch mới và tầng lớp trung lưu tăng cường chi tiêu, mua sắm. Hiện 90% quỹ hàng phân khu The Link chào bán ra thị trường trong dịp đầu năm mới đã nhanh chóng tìm thấy chủ nhân và hiện nay dòng tiền đầu tư vẫn tiếp tục đổ về Sầm Sơn.

Yên Chi