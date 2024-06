Tiềm năng tăng giá nhà phố thương mại tại khu Đông TP HCM

Loại hình nhà phố, liền kề tại khu vực quận 2 và TP Thủ Đức có xu hướng tăng nhờ khu vực có lợi thế cơ sở hạ tầng, tiện ích dịch vụ đa dạng.

Theo báo cáo của Avison Young Vietnam, thị trường biệt thự và nhà liền kề ở TP HCM tăng nhẹ về giá bán và duy trì tỉ lệ hấp thụ ổn định. Trong quý I/2024, thị trường biệt thự và nhà liền kề tại TP HCM ghi nhận sự tăng nhẹ về mặt giá bán sơ cấp, với phần lớn các dự án có giá bán dao động khoảng 7.500 - 8.500 USD mỗi m2 (khoảng 190 – 220 triệu đồng) và tỉ lệ hấp thụ đạt khoảng 40%.

The Global City tại phường An Phú, quận 2 với giỏ hàng các căn mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp đang tạo sức nóng cho thị trường nhà phố thương mại với giá được các sàn chào bán dao động từ 50 tỷ với diện tích sử dụng 350 - 650 m2. Cộng hưởng giá trị từ tổ hợp giải trí – thể thao City Park, sân tập golf, khu trải nghiệm ngoài trời Global Fountain được liên tục khai trương từ cuối tháng 3/2024 giúp gia tăng giá trị không chỉ cho The Global City mà còn cho nhiều dự án trong cùng khu vực đường Đỗ Xuân Hợp, đường Võ Chí Công...

Hạ tầng giao thông là động lực thúc đẩy bất động sản khu vực phía Đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Khu vực phía Đông và phía Nam TP HCM trở thành điểm nóng của thị trường do cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện với các tuyến đường giao thông, cầu cảng, và tiện ích dịch vụ đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh sống và kinh doanh. Trong thời gian sắp tới, thị trường TP HCM dự kiến sẽ có khoảng 1.000 căn được ra mắt, tập trung tại các vùng lân cận của Thành phố, phù hợp với định hướng phát triển không gian của khu vực, giảm áp lực dân cư tại trung tâm.

Cũng theo Avison Young Vietnam, dự án biệt thự cao cấp và nhà liền kề tại các khu vực phía Đông TP HCM vẫn giữ vững giá trị cao trước sự biến động từ yếu tố thị trường và tâm lý người mua nhờ vào pháp lí tốt, chất lượng xây dựng, tiện ích nội khu và không gian xanh, điều này đã tạo ra sức hút lớn đối với các nhà đầu tư và người mua.

Về vị trí, khu vực quận 2 là cửa ngõ kết nối trung tâm TP HCM với TP Thủ Đức ở phía Đông qua hệ thống hầm Thủ Thiêm, cầu vượt sông Sài Gòn cũng như kết nối với Khu công nghệ cao quận 9 và một số tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu qua hệ thống cao tốc và xa lộ.

The Global City đã hoàn thiện nhiều hạng mục. Ảnh: Masterise Homes

Diện mạo bất động sản quận 2 hưởng lợi nhờ loạt công trình giao thông lớn được đầu tư. Ngoài Xa lộ Hà Nội, Đại lộ Đông Tây, Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cũng góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu vực và thêm sự tiện lợi cho cư dân quận 2.

Quận 2 cũng là nơi sở hữu môi trường sống chất lượng cao với mật độ dân số thấp và không gian trong lành. Khu vực Thảo Điền thu hút cư dân bởi vị trí giáp mặt sông và diện tích xanh lớn. Đây còn là nơi có hệ thống tiện ích hiện đại cao cấp như trường học, bệnh viện, nhà hàng với nhiều hoạt động giải trí văn hóa phong phú.

Nhiều chuyên gia đánh giá, nhà phố Soho tại dự án The Global City có tiềm năng khai thác đầu tư, kinh doanh. Mức giá thuê của các shophouse, nhà phố thuộc những dự án khu đô thị, dự án đông cư dân tại TP Thủ Đức cũng như quận 2 khá cao. Với sự hoàn thiện hạ tầng, sự xuất hiện của loạt dự án cao cấp, dự báo mức giá nhà phố Soho sẽ tăng dần theo thời gian vì lưu lượng khách hàng đến The Global City ngày càng đông.

Nhà phố Soho hướng nhìn từ mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp. Ảnh: Masterise Homes

Theo như ước tính của đơn vị phát triển, dự án The Global City sau khi hoàn thiện có thể đón gần 200.000 lượt du khách đến đây vào mỗi dịp cuối tuần, với những hoạt động giải trí, ăn uống, vui chơi sôi động. Những tiện ích như bệnh viện, trung tâm thương mại, vịnh tình yêu, trường học, khu nhạc nước... sẽ thu hút được du khách đến với trung tâm mới của thành phố. Các shophouse tại khu vực này còn được hưởng lợi thế từ lượng cư dân đông đúc quanh bán kính 3 km lên tới 226.000 người cùng lưu lượng giao thông trên đường Đỗ Xuân Hợp mỗi ngày hàng trăm nghìn lượt. Đây sẽ là nguồn khách tiềm năng, gia tăng giá trị khai thác kinh doanh, cho thuê tại Soho.

Đường Đỗ Xuân Hợp là con đường quan trọng khi kết nối từ xa lộ Hà Nội đến nút giao cao tốc Long Thành - Dầu Giây và đường Nguyễn Duy Trinh để đến cảng Cát Lái. Hiện TP.HCM đã có chủ trương đầu tư hơn 868 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường này lên 30m. Sau khi được mở rộng, không chỉ giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho người dân, mà còn kết nối đến đường cao tốc và cảng biển tại TP. Thủ Đức, trở thành tuyến đường "xương sống" giúp khai mở và gia tăng tiềm năng thương mại cho khu Đông.

Mô hình phát triển tại quận 2 xoay quanh trục đường Đỗ Xuân Hợp có thể giống với phố Nguyễn Lương Bằng quận 7. Cùng khu Phú Mỹ Hưng, trục đường này đã hình thành hàng loạt khu thương mại, tài chính, văn phòng như cao ốc Lawrence S. Ting, khu Broadway, Unilever, Manulife, Vinamilk... thu hút hàng trăm thương hiệu đa quốc gia đến mở văn phòng, đặt trụ sở kinh doanh, giao dịch.

Trong vòng 2 năm trở lại đây, xoay quanh cung đường Nguyễn Lương Bằng tiếp tục được nhiều chủ đầu tư đẩy mạnh triển khai. Các cao ốc mới như Phú Mỹ Hưng Tower, UOA, The Grace, The 678, Crescent Mall giai đoạn 2... được đưa vào hoạt động đã góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị dịch vụ và gia tăng tiện ích cho khu vực này này.

Yên Chi