Tiềm năng sinh lời tại dự án Nhật Bản The Minato Residence

Dự án The Minato Residence mang tiêu chuẩn căn hộ cao cấp với phong cách Nhật Bản, hệ sinh thái tiện ích đồng bộ và giàu tiềm năng sinh lời.

Theo kết quả nghiên cứu của Savills, quý II/2021 là quý thứ mười liên tiếp giá bán căn hộ sơ cấp tại thị trường miền Bắc tăng, bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chuyên gia đánh giá xu hướng này có thể sẽ tiếp diễn trong thời gian tới khi nhu cầu của người mua tăng trong khi nguồn cung không nhiều.

Tại Hải Phòng, The Minato Residence là một trong những dự án căn hộ hạng sang được giới thiệu ra thị trường thời gian vừa qua. Dự án được phát triển bởi chủ đầu tư của Nhật Bản, với tinh thần chỉn chu trong quy mô và thiết kế. Theo chủ đầu tư, The Minato Residence hướng tới trở thành một trong những nơi an cư cao cấp đáng sống tại thành phố cảng, đồng thời mang đến cơ hội đầu tư tiềm năng cho khách hàng. "Không đơn thuần chỉ là một tổ hợp căn hộ cao cấp, The Minato Residence là sự kết tinh của văn hóa Nhật Bản, mang đến trải nghiệm phong cách sống của xứ sở hoa anh đào", vị đại diện nói.

Toàn cảnh dự án The Minato Residence về đêm.

Tại Hải Phòng, The Minato Residence đang là cái tên thu hút sự chú ý của thị trường nhờ mức giá cạnh tranh đi kèm nhiều chính sách hấp dẫn cho khách hàng và các nhà đầu tư.Theo nhận định chủ đầu tư thời gian tới, một lượng lớn các chuyên gia nước ngoài sẽ đổ bộ vào Hải Phòng. Với mức thu nhập cao, họ sẵn sàng chi trả cho các hoạt động lưu trú tại các căn hộ hạng sang. Chính vì vậy, sở hữu một căn hộ cao cấp tại The Minato Residence cũng là bước đi giúp tạo nguồn thu nhập thụ động từ việc cho thuê nhà, mang đến tiềm năng đầu tư sinh lời đảm bảo.

Phối cảnh 3D dự án The Minato Residence.

Theo đó, với chính sách hỗ trợ vay linh hoạt 70% giá trị căn hộ khách hàng, nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận với dòng sản phẩm cao cấp tại dự án. Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ lãi suất tối đa 9% mỗi năm trong 18 tháng.

Đặc biệt, trong tháng 10 này, khách hàng mua căn hộ sẽ được nhận quà tặng trị giá 36 triệu và chiết khấu trực tiếp 270 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí 2 năm chi phí quản lý và tặng gói nội thất trị giá 150 triệu đồng.

Ngoài sức hút về chính sách, dự án còn thu hút khách hàng bởi hệ sinh thái toàn diện. Đề cao mong ước về một nơi an cư gần gũi với thiên nhiên, chủ đầu tư dành 57% diện tích cho cây xanh và các tiện ích chung, đưa thiên nhiên vào từng góc nhỏ dự án. "Đây sẽ là nơi những chủ nhân tìm về cuộc sống an nhiên, cân bằng thư thái giữa sắc xanh của cây cối", chủ đầu tư nói.

Tại The Minato Residence, hệ thống tiện ích nội khu cũng rất đa dạng với vườn trên cao, bể bơi thông minh, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng quốc tế, trung tâm mua sắm... Chủ đầu tư hướng tới kiến tạo không gian sống tiện nghi, đẳng cấp cho cư dân ngay tại trung tâm thành phố Hải Phòng.

Tập hợp đầy đủ các yếu tố của một chung cư hạng sang chuẩn quốc tế, The Minato Residence đã thu hút cư dân đến từ nhiều quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Anh... Một cộng đồng cư dân tinh hoa đa màu sắc đang dần được hình thành tại The Minato Residence. Đây cũng chính là tiền đề cho tiềm năng tăng giá căn hộ, theo chủ đầu tư.

Thảo Miên