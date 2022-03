Tiềm năng sinh lời của shophouse D-Aqua

Sản phẩm shop thương mại D-Aqua lọt tầm ngắm của nhà đầu tư nhờ ưu điểm về vị trí, mô hình tổ hợp và thiết kế phù hợp các loại hình kinh doanh.

Từ giai đoạn cuối năm 2020, thị trường bất động sản xuất hiện tình trạng thiếu vắng nguồn cung mới. Theo dữ liệu của Bộ Xây dựng, trong quý II/2021, cả nước chỉ có 69 dự án nhà ở thương mại được cấp phép, bằng 73% so với quý trước và khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2020. Báo cáo của CBRE cho thấy thực trạng thiếu nguồn cung diễn ra nổi bật tại TP HCM khi tổng nguồn cung căn hộ chào bán nửa đầu năm 2021 là 5.600 căn, thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù nguồn cung căn hộ sụt giảm song nhu cầu nhà ở vẫn ở mức cao nên tỷ lệ hấp thụ luôn nằm ở mức tốt. CBRE đánh giá thực trạng này biểu hiện rõ nhất tại khu Tây Sài Gòn. Cụ thể, giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp tăng ở tất cả phân khúc, đạt mức 2.260 USD một m2, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung khan hiếm, khu vực Tây Sài Gòn còn thu hút giới đầu tư bởi hệ thống hạ tầng được đầu tư bài bản. Trong đó, một số công trình trọng điểm góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản khu vực này là đại lộ Võ Văn Kiệt, Hưng Phú, Phạm Thế Hiển, Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 50, cao tốc TP HCM - Trung Lương...

Ngoài ra, thành phố đã có kế hoạch phát triển các tuyến metro lớn đi qua khu Tây Nam như 3A (Bến Thành – Tân Kiên), metro số 5 (ngã tư Bảy Hiền – cầu Sài Gòn), metro số 6 Bình Phú kết nối giữa tuyến 3A và tuyến số 2 tại vòng xoay Phú Lâm và Bà Quẹo. Cùng với đó, mạng lưới tiện ích hiện hữu tại từ trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, công viên đến hệ thống trường học các cấp, bệnh viện đã góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực.

Hình ảnh tổng quan dự án D-Aqua Quận 8. Ảnh: DHA

Tọa lạc trung tâm quận 8, D-Aqua là dự án một trong những dự án sở hữu chuỗi tiện ích lớn trong trong khuôn viên hơn 8.000 m2. Vị trí dự án kết nối thuận tiện tới các quận trung tâm trong thời gian ngắn. Nhờ giao thông liên vùng hoàn chỉnh, D-Aqua thừa hưởng mạng lưới tiện ích ngoại khu như siêu thị Coop Mart, siêu thị Metro Bình Phú, chợ Bình Tây, Chợ Lớn, Vincom Hùng Vương Plaza, Vạn Hạnh Mall, Bệnh viện Y dược, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hùng Vương...

Đặc biệt, D-Aqua còn thu hút giới đầu tư với rổ hàng 50 căn shophouse sở hữu lối kiến trúc sang trọng, hiện đại. Mỗi shop tại khu phố sẽ mang thiết kế riêng với khoảng sân rộng rãi, phù hợp cho các dịch vụ ăn uống, cà phê ngoài trời. Chủ shop có thể thiết kế shop theo đặc trưng loại hình kinh doanh.

Bên cạnh đó, các dãy shop mặt tiền đường được thiết kế một bãi để xe rộng ngay trước cửa, phù hợp với thói quen kinh doanh, mua bán của người Việt. Thiết kế bãi giữ xe này sẽ giúp thu hút khách vãng lai, lấp đầy dịch vụ và tăng lợi nhuận cho gia chủ.

Hình ảnh khu shop thương mại tại dự án D-Aqua. Ảnh: DHA

Đại diện DHA Corporation cho biết dự án sẽ bao gồm những đại lộ kiêm phố chợ dài rộng ngay mặt tiền cùng những chuỗi cửa hàng được thiết kế theo chủ đề. Bến phố này sẽ là nơi thu hút mọi người đến check-in, vui chơi, giải trí vào buổi tối trong tuần, đặc biệt là vào những ngày lễ, tết.

Đây cũng là tổ hợp với các tiện ích phục vụ người lớn và trẻ em, quy tụ nhiều thương hiệu lớn như Hoàng Yến Vietnamese Cuisine, Yen Sushi Premium, Mylife Home Fashion, Misguidede, Camicissima, Stuart Weizman Boutique cùng dịch vụ DHA Healthcare, Sailing Spa, Wayne's Coffee, Gout de Café...

Thiết kế khu shop thương mại dự án D-Aqua. Ảnh: DHA

Hiện tại mức giá dự kiến cho dòng sản phẩm shop tại đại lộ phố chợ D-Aqua từ 8 tỷ đồng. Khách hàng chỉ cần sở hữu tài chính khoảng 30%, số còn lại sẽ được giải ngân trực tiếp cho chủ đầu tư. Khoản vay này còn được hỗ trợ lãi suất 28 tháng.

Bên cạnh đó, nhà phát triển dự án còn áp dụng chính sách cam kết thuê lại 24 tháng đối với sản phẩm gian hàng phố chợ. Tất cả các chủ shop tại D-Aqua sẽ được DHA Corporation hỗ trợ các công tác cho thuê thông qua việc giới thiệu đối tác nhượng quyền thương hiệu.

(Nguồn: DHA Corporation)