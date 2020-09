Tiềm năng sinh lời của nhà phố thương mại tại Thuận An

Shophouse góp phần tạo diện mạo mới, cung cấp sản phẩm bất động sản đa mục đích và thúc đẩy thương mại - dịch vụ cho thành phố Thuận An.

Nhà phố thương mại là một trong những loại hình sản phẩm bất động sản mang tính định hình giá trị thương mại và thông thương đáng kể cho những thành phố mới hoặc các địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế. Những giá trị mang lại cho chủ sở hữu loại hình bất động sản này cũng như khả năng phát triển mạnh mẽ đến từ tính đa mục đích tạo nên những ưu điểm đặc trưng của sản phẩm.

Sản phẩm định hình giá trị thương mại

Xu hướng phát triển kinh tế đòi hỏi tính linh hoạt và đa dạng của các loại hình sản phẩm trong mọi lĩnh vực, bao gồm bất động sản. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và sự phát triển của nền kinh tế, các mô hình sản phẩm bất động sản ngày càng thiết lập những giá trị mới cho người mua. Một trong dòng sản phẩm luôn thu hút sự chú ý của thị trường là nhà phố thương mại, nhờ tính đa mục đích khi đảm bảo cả nhu cầu kinh doanh lẫn an cư.

Thông thường, một dự án shophouse được phát triển tại vùng đất có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nằm cạnh các khu đô thị đông đúc nhằm tạo nên cú hích phát triển kinh tế khu vực, cũng như thay đổi bộ mặt đô thị theo chiều hướng hiện đại hóa. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm này không chỉ đảm bảo mục đích kinh doanh sinh lời mà còn đi cùng với mục đích tạo nơi an cư tiện nghi, thuận lợi, nâng cao chất lượng sống của cư dân. Với những đặc tính đó, shophouse gần như luôn xuất hiện tại các đô thị mới, những vùng được định hướng trở thành trung tâm phát triển dân cư - kinh tế.

Thuận An - một trong hai địa phương vừa được công nhận là thành phố tại Bình Dương vào đầu năm 2020 đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Nơi đây được đánh giá là khu vực phát triển cốt lõi tiếp theo của toàn vùng Đông Nam Bộ, với những nguồn lực về chính sách, quy hoạch hạ tầng, khu công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Bên cạnh đó, Thuận An cũng là một trong những địa phương được đầu tư mạnh về hạ tầng nhằm góp phần tạo lập "vùng đô thị thông minh" Bình Dương. Tỉnh cũng là địa phương hai lần được công nhận trong danh sách những thành phố thông minh trên thế giới do Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF) bình chọn. Những cơ sở này giúp thúc đẩy giá trị bất động sản Thuận An.

Trong đó, Lavela Garden - một trong những dự án đất nền quy cách xây dựng nhà phố thương mại đầu tiên được công bố tại Bình Chuẩn (Thuận An) tạo cơ hội cho nhà đầu tư khai thác tiềm năng này. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngọc Lễ triển khai.

Lavela Garden bổ sung nguồn cung đất nền quy cách nhà phố thương mại tại Thuận An. Ảnh phối cảnh: Ngọc Lễ.

Vị trí đắc địa

Vị trí thuận lợi cho việc di chuyển và kết nối nhiều khu vực là một trong những ưu thế giúp shophouse Lavela Garden trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư. Dự án tiệm cận với những tuyến giao thông trọng điểm của Thuận An như DT743, Tân Vạn - Mỹ Phước, Thủ Khoa Huân. Đây là những trục đường đông người lưu thông nhưng đảm bảo khoảng cách an toàn với khu đô thị, giúp tạo lập không gian thương mại - dịch vụ hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn phù hợp mục đích an cư.

Với hạ tầng hiện đại, hệ thống điện - nước - cáp đều được ngầm hóa, công viên rộng 1.659 m2, Lavela Garden khẳng định giá trị từ những ngày đầu xuất hiện thông tin. Hướng đến một cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp, đồng thời nâng cao chất lượng sống của cư dân, dự án đặt ra những tiêu chuẩn cao cho từng hạng mục thi công, củng cố vị thế trên thị trường bất động sản.

Pháp lý đầy đủ, minh bạch

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trong giai đoạn thanh lọc, việc sở hữu một sản phẩm bất động sản có pháp lý đầy đủ, minh bạch tạo lợi thế lớn về tiềm năng sinh lời cho nhà đầu tư. Theo tổng đại lý phân phối - Công ty Cổ phần Bất động sản Kết Nối (LinkLand Corp), Lavela Garden đã có đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng hạ tầng và chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án, phê duyệt quy hoạch 1/500.

Lavela Garden hướng đến cuộc sống hiện đại, chất lượng cao. Ảnh phối cảnh: Ngọc Lễ.

Chính sách bán hàng ưu đãi

Thời điểm Lavela Garden ra mắt cũng được xem là giai đoạn đầu trong thời kỳ phát triển mạnh của thành phố Thuận An, tạo cơ hột tốt cho nhà đầu tư tham gia từ sớm. Theo dự kiến của chủ đầu tư và tổng đại lý phân phối, dự án sẽ ra mắt thị trường dự án trong quý III nhằm cung cấp cho thị trường nguồn cung bất động sản chất lượng tại khu vực giàu tiềm năng.

Bên cạnh mức giá hợp lý, nhằm tạo điều kiện cho người mua giảm áp lực tài chính khi lựa chọn Lavela Garden, chủ đầu tư áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt giúp người mua chủ động tài chính, chuẩn bị nguồn tiền, đồng thời có thể chọn cách nhận nhà sớm nếu có nhu cầu ở hay cho thuê. Chiết khấu cao từ lựa chọn các phương thức thanh toán nhanh cũng là một trong những nguồn lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư.

Quá trình phát triển đô thị đòi hỏi đà tăng trưởng tương xứng của các tiện ích thương mại - dịch vụ. Đây là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư shophouse tham gia thị trường từ sớm và khai thác các loại hình kinh doanh phục vụ tốc độ đô thị hóa nhanh tại thành phố Thuận An. Với Lavela Garden, người mua có thêm cơ hội sở hữu shophouse tại thành phố mới, phù hợp cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư, khai thác kinh doanh, đón tiềm năng sinh lời hứa hẹn. Thông tin thêm về dự án tại đây.

Vũ Khánh