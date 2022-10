Tiềm năng shophouse tại vùng ven

Long AnTốc độ đô thị hóa và sự hoàn thiện về hạ tầng tại các tỉnh vùng ven sẽ góp phần thúc đẩy phân khúc nhà phố thương mại khu vực này phát triển.

Thị trường bất động sản gần đây đã chứng kiến nhiều sự thay đổi và biến động. Cụ thể như sự chênh lệch về cung - cầu ở nhiều phân khúc hay chính sách siết room tín dụng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế, thị trường này vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong lâu dài nhờ sự hoàn thiện về hạ tầng, đầu tư công ở nhiều khu vực. Đặc biệt là những khu vực vùng ven, nơi quỹ đất còn nhiều, dư dịa phát triển còn lớn.

Thực tế cũng cho thấy, thời gian qua, hàng loạt các thông tin về quy hoạch được công bố như hệ thống cao tốc miền Tây đến sân bay, thành phố vệ tinh, nâng cấp các đô thị... đã tạo nên sức bật lớn cho thị trường bất động sản nhiều ở nhiều địa phương.

Tính riêng tại địa bàn Long An, trong năm nay, tỉnh đã có thêm nhiều công trình giao thông lớn, kết nối vùng được đầu tư, đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. Trong đó, bốn công trình trọng điểm của tỉnh đang được đẩy mạnh đầu tư và hoàn thiện có thể kể đến như đường Vành đai TP Tân An, ĐT830E, đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT830 (đường Vành đai 4), ĐT827E, đoạn từ TP HCM đến sông Vàm Cỏ Đông (trục động lực TP HCM - Long An - Tiền Giang) và ĐT826B kết nối các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hòa với TP HCM.

Long An được xem là một trong những điểm sáng đầu tư khi thu hút 65 dự án đầu tư mới chỉ tính từ đầu năm nay. Trong đó, có 27 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và 38 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư cấp mới 248 triệu USD và 14.867 tỷ đồng. Long An cũng nằm trong danh sách 10 tỉnh, thành thu hút FDI nhiều nhất cả nước với 42 dự án thu hút hơn 665 triệu USD.

Gần đây, Coca-Cola cũng đã chọn Long An làm điểm đến để xây dựng mô hình nhà máy hiện đại mới. Theo đó, với diện tích 19 ha cùng tổng vốn đầu tư 136 triệu USD, nhà máy này dự kiến sẽ đi vào hoạt động với công suất đến một tỷ lít sản phẩm mỗi năm. Điều này hứa hẹn sẽ kéo theo những ngành công nghiệp phụ trợ và vùng nguyên liệu, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, mang lại hiệu ứng không chỉ kinh tế mà còn xã hội cho địa phương và cả nước. Cũng theo đại diện Coca-Cola, nhà máy sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam, mang lại hàng nghìn việc làm cho người lao động tại địa phương trong 35 năm tới.

Phối cảnh shophouse tại dự án The Diamond City. Ảnh: Thắng Lợi Land

Nắm bắt được những tiềm năng đó, đơn vị phát triển Thắng Lợi Land (thành viên thuộc Tập đoàn Thắng Lợi Group) đã triển khai và giới thiệu ra thị trường dự án nhà The Diamond City (ĐT824, Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An) với dòng sản phẩm shophouse mang nhiều ưu điểm, phù hợp cho việc an cư và đầu tư.

The Diamond City có vị trí đắc địa ngay trên mặt tiền vành đai 4 - nút giao thông quan trọng đang được tỉnh Long An đẩy mạnh đầu tư nhằm kết nối giao thương liên vùng. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối đến các địa điểm lớn hay các khu công nghiệp, kinh tế lớn của tỉnh, cũng như thuận tiện di chuyển qua các khu vực lân cận hay tiến vào TP HCM.

Shophouse The Diamond City tọa lạc tại trục đường xuyên tâm rộng 34 m. Ảnh: Thắng Lợi Land

Theo chia sẻ từ đơn vị phát triển, shophouse The Diamond City nằm ngay trên trục đường xuyên tâm đại lộ Vinh Quang và quảng trường Hà Lan rộng 34 m, thích hợp cho nhiều hình thức kinh doanh - dịch vụ - giải trí. Trong tương lại, khi Coca-Cola hoàn thành công trình nhà máy quy mô tại địa phương, sẽ làm gia tăng giá trị về lâu dài cho dự án,

Ngoài ra, với thiết kế hiện đại, mang hơi thở của một thành phố trẻ, shophouse The Diamond City sẽ góp phần mang đến một diện mạo mới cho Đức Hòa. Ngoài tiềm năng về đầu tư, dự án sẽ thêm một nguồn cung chất lượng về nơi lưu trú cao cấp, đáp ứng được nhu cầu sinh sống cho các chuyên gia trong và ngoài nước đang làm việc tại các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tường An