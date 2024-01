Tiềm năng phát triển chuyển phát nhanh tại Thanh Hóa

Đa dạng phương thức vận tải cùng sự phát triển của hệ thống bưu cục nhượng quyền tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chuyển phát nhanh tại Thanh Hóa.

Thanh Hóa là một trong những địa phương hội tụ nhiều phương thức vận tải gồm đường biển, đường sông, đường sắt, đường bộ và hàng không. Đặc biệt Cảng biển Nghi Sơn được quy hoạch là một trong năm cảng biển trung tâm của cả nước. Những lợi thế này góp phần giúp địa phương thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để các hãng vận tải biển, doanh nghiệp logistics phát triển.

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng chỉ rõ sẽ xây dựng trung tâm logistics cấp vùng hạng I tại khu kinh tế Nghi Sơn; trung tâm logistics cấp tỉnh tại khu vực phía Tây thành phố Thanh Hóa với quy mô tối thiểu khoảng 10 ha và trung tâm logistics tại khu công nghiệp Lam Sơn -Sao Vàng với quy mô tối thiểu khoảng 20 ha. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện nhiều cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển dịch vụ logistics.

Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương có số lượng bưu cục nhượng quyền BEST Express lớn. Hiện, doanh nghiệp có 22 bưu cục vận hành tại đây. Mô hình kinh doanh bưu cục nhượng quyền thu hút sự quan tâm, đầu tư của nhiều cá nhân tại địa phương.

Anh Trần Ngọc Minh (trái) - chủ bưu cục nhượng quyền BEST Express Hậu Lộc đang trao đổi với nhân viên về đơn hàng. Ảnh: BEST Express

Anh Trần Ngọc Minh, chủ bưu cục nhượng quyền BEST Express Hậu Lộc quan tâm tìm hiểu thông tin về ngành logistics từ những năm 2016 nhưng phải đến khi BEST đầu tư vào thị trường Việt Nam (năm 2029), anh mới quyết định khởi nghiệp. Tháng 9/2020, anh hợp tác với BEST Express đầu tư mở bưu cục nhượng quyền Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Bưu cục vừa đi vào vận hành thì cũng là thời điểm đại dịch bắt đầu bùng phát, giãn cách xã hội. Anh Minh vừa lo đảm bảo hoạt động giao hàng, vừa chia ca làm việc để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Những khu vực bị phong tỏa, hàng hóa bị tồn đọng, anh sắp xếp nhân sự trông coi và động viên anh em cố gắng giải tỏa hàng đến tay khách ngay sau khi kết thúc phong tỏa.

Hiện, bưu cục của anh có 4 kho tập kết hàng đặt tại 4 huyện. Hàng hóa nhận từ trung tâm phân loại BEST về được chia thẳng về 4 kho sau đó chia cho từng nhân viên giao nhận theo các tuyến giao hàng mà họ phụ trách. Nhờ cách quản lý này, anh hạn chế tối đa tình trạng hàng hóa được phân chia nhầm hay thất lạc, đồng thời, shipper cũng dễ dàng quản lý và giao hàng. Trung bình mỗi tháng bưu cục anh xử lý gần 40.000 đơn hàng giao và nhận gần 20.000 đơn hàng gửi từ các shop online trong khu vực. Lượng hàng khá lớn so với quy mô của một bưu cục ở tỉnh.

Nhân viên đang xử lý hàng hóa tại bưu cục Quảng Xương. Ảnh: BEST Express

Ngoài BEST Express Hậu Lộc, khu vực Thanh Hóa còn có các bưu cục khác đang hoạt động khá hiệu quả như bưu cục Quảng Xương của anh Trịnh Minh Tiến. Tuy chỉ mới đi vào hoạt động, phụ trách khu vực huyện Quảng Xương nhưng bưu cục đã sớm ổn định hiệu suất vận hành với sản lượng trung bình mỗi tháng vào khoảng 15.000 đơn giao và 10.000 đơn nhận.

Anh Minh và anh Tiến cũng là những người tiên phong quảng bá hình ảnh dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express rộng rãi tại Thanh Hóa, giúp khách hàng biết đến BEST và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện của đơn vị.

Tiềm năng phát triển chuyển phát nhanh tại Thanh Hóa Bưu cục Hậu Lộc. Nguồn: BEST Express

