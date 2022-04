Tiềm năng phát triển bưu cục nhượng quyền biên giới Tây Bắc

Hiện BEST Inc đã đạt độ phủ 99% tại Việt Nam khi có mặt khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc. Tiếp tục mở rộng, tăng độ phủ và nhận diện thương hiệu BEST ngay cả tại các xã vùng sâu, vùng xa và vùng cao Tây Bắc cũng là một trong những định hướng phát triển của tập đoàn trong năm nay.

“Tiềm năng phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh ở khu vực biên giới Tây Bắc là rất lớn khi không chỉ có nhiều cửa khẩu tiếp giáp các nước, nhu cầu giao thương cao tại đây cũng vào nhóm cao trong nước. Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều trở ngại, khó khăn trong khâu vận hành do địa hình hiểm trở, đường sá, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng toàn vẹn. Tuy nhiên, BEST Express vẫn nỗ lực mang dịch vụ đến khu vực này, kết nối các shop và phục vụ khách hàng tối ưu”, đại diện đơn vị chuyển phát cho hay.