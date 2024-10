Tiềm năng phát triển bất động sản tại Nghĩa Đàn

Nghệ AnHuyện Nghĩa Đàn nằm trong định hướng phát triển vùng Tây Bắc và Bắc Nghệ An, được chú trọng đầu tư hạ tầng tạo sức hút với nhiều dự án bất động sản.

Nghệ An, tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước và dân số đứng thứ tư, nằm ở vị trí chiến lược của khu vực Bắc Trung Bộ. Với vai trò là điểm giao thoa của các tuyến phát triển Bắc - Nam, hành lang kinh tế Đông - Tây, cùng khả năng kết nối với Lào và tiểu vùng sông Mê Kông, tỉnh đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các dòng vốn đầu tư.

Nghĩa Đàn nằm phía Tây Bắc Nghệ An, được tỉnh xác định có vai trò là trung tâm phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao của cả khu vực. Huyện có tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 15%, thu ngân sách năm 2022 đạt 227 tỷ đồng.

Thị trấn Nghĩa Đàn, Nghệ An nhìn từ trên cao. Ảnh: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhân Bình

Xác định phát triển kết cấu hạ tầng giúp thúc đẩy kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Nghĩa Đàn đặc biệt chú trọng tới công tác thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần mang lại diện mạo mới.

Từ năm 2020 đến nay, huyện đã thu hút 20 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 2.366 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án có quy mô vốn lớn. Đáng chú ý, dự án Mở rộng Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại xã Nghĩa Bình do Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH đầu tư, với tổng vốn 546,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn tại khu công nghiệp Nghĩa Đàn của Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu mới Đức Thịnh có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng.

Cùng với đó, dự án khu dân cư tại thị trấn Nghĩa Đàn, do Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhân Bình và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng triển khai, có tổng mức đầu tư 406 tỷ đồng. Dự án nhà máy may Công ty Four Leaf Dress, được Công ty Yotsuba Dress Co., LTD đầu tư với tổng mức 98 tỷ đồng.

Huyện Nghĩa Đàn đang thu hút nhiều dự án lớn. Ảnh: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhân Bình

Bên cạnh đó, huyện Nghĩa Đàn phát huy lợi thế nằm trong khu vực khu kinh tế Đông Nam Nghệ An để mở rộng để hình thành và phát triển các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp.

Hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Nghĩa Đàn đang được thực hiện theo hướng gắn kết với phát triển vùng Tây Bắc và Bắc Nghệ An. Theo đó, việc phát triển của Nghĩa Đàn được xác định gắn kết với phát triển thị xã Thái Hòa (lên thành phố), các huyện trục đường QL 48, QL 48B và phát triển thị xã Hoàng Mai (lên thành phố).

Nhờ những động lực phát triển kinh tế xã hội, thị trường bất động sản tại Nghĩa Đàn cũng được đánh giá có nhiều tiềm năng. Trong số các dự án hiện có tại địa phương này, phải kể đến dự án Nghia Dan New Center. Dự án nằm tại trung tâm thị trấn Nghĩa Đàn, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận với các khu vực phát triển kinh tế trọng điểm.

Phối cảnh shophouse tại Nghia Dan New Center. Ảnh: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhân Bình

Đại diện chủ đầu tư dự án đánh giá, việc phát triển các dự án bất động sản tại Nghĩa Đàn không chỉ giúp giải quyết nhu cầu nhà ở tại địa phương mà còn góp phần xây dựng một diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

Yên Chi