Tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng của Long Hải

Long Hải có lợi thế biển nguyên sơ, văn hóa bản địa, hạ tầng giao thông đồng bộ và nhiều resort cao cấp, tạo nền tảng phát triển thành điểm đến nghỉ dưỡng.

Vùng biển nằm ở phía đông nam TP HCM, cách trung tâm thành phố khoảng 90 phút di chuyển, thiên nhiên đa dạng từ núi non cho đến biển cả. Khu vực này dần trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn nhờ vẻ đẹp hoang sơ cùng các địa danh tham quan nổi tiếng.

Du khách có thể trải nghiệm các hoạt động ngoài trời như leo núi Minh Đạm, qua đèo Nước Ngọt để ngắm toàn cảnh vùng biển. Long Hải là địa phương hiếm hoi ở phía Nam có bốn mùa rõ rệt trong năm, cùng nhiều loài hoa theo mùa.

Các dự án nghỉ dưỡng tại Long Hải. Ảnh: Phan An

Cùng với thiên nhiên trù phú, ngành du lịch nơi đây còn gắn với giá trị văn hóa đặc sắc. Văn hóa làng chài Phước Hải, đền Dinh Cô hay Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên là những điểm đến tiêu biểu. Trong đó, đền Dinh Cô được xem như địa chỉ nổi bật, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm.

Vào dịp lễ hội Dinh Cô, người dân và du khách thường tham gia các hoạt động suốt ngày đêm như thả đèn hoa đăng, đánh trống, đua thuyền hay hát bả trạo. Những lễ nghi và sinh hoạt cộng đồng tạo nên nét văn hóa đặc trưng của vùng biển này, đồng thời góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch.

Năm 1995, đền Dinh Cô được công nhận là di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia. Đến năm 2023, Lễ hội Dinh Cô tổ chức thường niên vào tháng hai đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Dự án Charm Resort Long Hải. Ảnh: Phan An

Các chuyên gia đánh giá, Long Hải có bãi biển dài, cảnh quan nguyên sơ, khí hậu ôn hòa quanh năm cùng những giá trị văn hóa bản địa, khu vực ven biển này từ lâu được định hướng phát triển thành điểm đến du lịch sinh thái và đô thị du lịch thông minh. Ngoài ra, nơi đây giữ vai trò quan trọng trên hành lang du lịch ven biển phía Nam kết nối Vũng Tàu, Bình Châu và Phan Thiết.

Tiềm năng càng được củng cố khi nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đi vào xây dựng. Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm TP HCM. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mở rộng hướng kết nối phía Đông, trong khi cao tốc Bến Lức - Long Thành tạo trục giao thông đến các tỉnh miền Tây. Bên cạnh đó, dự án nâng cấp tuyến đường ven biển sẽ thay thế tuyến hiện hữu, bảo đảm kết nối đồng bộ các khu vực kinh tế và du lịch biển ở phía Đông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), đồng thời gia tăng khả năng thu hút khách du lịch.

Với lợi thế chỉ cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 45 phút di chuyển, điểm du lịch biển này có khả năng tiếp cận hàng triệu khách trong và ngoài nước mỗi năm. Sự hoàn thiện hạ tầng đang thúc đẩy khu vực không chỉ phát triển du lịch mà còn mở rộng cơ hội cho bất động sản nghỉ dưỡng.

Dự án Charm Resort Long Hải đang dần hoàn thiện. Ảnh: Phan An

Trong bối cảnh đó, nhiều dự án cao cấp xuất hiện, như Charm Resort Long Hải. Khu nghỉ dưỡng này đang trong giai đoạn bàn giao và chuẩn bị vận hành, với hơn 1.000 căn hộ biển, villa và shophouse phục vụ nhu cầu lưu trú, mua sắm, giải trí.

Theo đại diện chủ đầu tư, thời điểm vận hành của dự án gần trùng với khai trương sân bay quốc tế Long Thành, tạo ra "cú hích kép" giúp khu vực đón dòng khách quốc tế và nâng cao giá trị bất động sản nghỉ dưỡng 5 sao tại điểm du lịch cận kề.

Để đáp ứng nhu cầu giải trí, khu nghỉ dưỡng bố trí hơn 25 tiện ích trong toàn bộ nội khu. Du khách không chỉ giới hạn trong việc ăn uống, tắm biển hay nghỉ dưỡng như trước, mà có thể tận hưởng nhiều trải nghiệm mới như hồ bơi nước mặn, sân pickleball, xem phim ngoài trời, dạo quanh tuyến phố thương mại, thư giãn tại pool bar, khu vui chơi trẻ em hay healing spa.

Bên cạnh giá trị du lịch, các sản phẩm bất động sản Charm Resort Long như: căn hộ biển, villa và shophouse còn mở ra cơ hội đầu tư, đón dòng khách dự kiến gia tăng trong thời gian tới.

Hoàng Đan