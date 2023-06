Tiềm năng nhà phố thương mại hai mặt tiền tại quận Bình Tân

TP HCMTổ hợp phố thương mại the Sholi sở hữu tiềm năng kinh doanh nhờ ưu thế hai mặt tiền đường An Dương Vương và Phan Đình Thông.

Theo các chuyên gia, nhiều người yêu thích nhà phố mặt tiền vì sự thuận tiện trong di chuyển, dễ khai thác kinh doanh, đồng thời cũng là "thước đo" vị thế của gia chủ. Tâm lý ưa chuộng nhà mặt phố thể hiện rõ nét tại khu Tây Sài Gòn - nơi có nhịp độ giao thương tấp nập và sôi động tại TP HCM

Tiềm năng thương mại và lợi thế quy hoạch

Báo cáo của DKRA Consulting cho thấy, các dự án nhà phố mặt tiền khu Tây ghi nhận tỷ lệ hấp thụ đạt 90 - 100%. Trong 5 năm trở lại đây giá nhà khu vực này mua đi bán lại trên thị trường tăng từ 10 - 15% một năm. Trong đó, những dự án nhà phố mặt tiền đường An Dương Vương (quận Bình Tân) đang nhận được sự quan tâm của giới đầu tư bởi trong tương lai, nơi đây sẽ đón nhận lực đẩy hạ tầng, tạo sức bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Mặt trước của dự án nhà phố thương mại the Sholi trên đường An Dương Vương. Ảnh phối cảnh: DKRA Consulting

Theo quy hoạch, đường An Dương Vương sẽ được mở rộng lên 30 m nhằm gia tăng khả năng giao thương liên vùng. Bên cạnh đó, các tuyến như Phan Đình Thông, Vành đai trong (nối dài) cũng sẽ triển khai, nâng cấp mở rộng. Đường Phan Đình Thông sẽ mở rộng lộ giới 12m, nối dài giao cắt với An Dương Vương, đường Vành đai trong (nối dài) kết nối trực tiếp đường An Dương Vương với đường Kinh Dương Vương...

Nhiều chuyên gia đánh giá việc hoàn thiện hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ của đường An Dương Vương hứa hẹn mở ra chu kỳ phát triển mới cho bất động sản trong khu vực. Theo số liệu thống kê từ DKRA Consulting, mặt bằng giá đất tại An Dương Vương còn khá "dễ chịu", dao động từ 110 - 135 triệu đồng mỗi m2. Tỷ lệ lấp đầy mặt bằng cho thuê tại đây luôn đạt đến 90%, nhất là đối với các mặt bằng kinh doanh có vị trí gần chợ, trường học và công viên.

Ưu thế dự án nhà phố thương mại the Sholi

"Trong vài năm tới, giá đất mặt tiền đường An Dương Vương sẽ còn tăng trưởng khi mạng lưới hạ tầng hoàn thiện. Đây cũng là đòn bẩy tích cực tạo nên cuộc dịch chuyển về giao thương, gia tăng tiềm năng phát triển thương mại", đại diện DKRA Group nhận định.

Tuyến phố thương mại the Sholi tại quận Bình Tân. Ảnh phối cảnh: DKRA Consulting

Tuy nhiên trong thời gian qua, quận Bình Tân vẫn còn thiếu vắng những tuyến phố thương mại mang tính biểu tượng. Quỹ đất khan hiếm không đủ điều kiện phát triển dãy phố thương mại đặc trưng, do đó các dự án mới ra mắt đều là công trình căn hộ, nhà phố để ở, quy mô nhỏ lẻ.

Để giải quyết trình trạng khan hiếm, cũng như mang đến không gian mua sắm - giải trí mới phục vụ gần một triệu người dân Bình Tân, DKRA Consulting cho ra mắt tổ hợp phố thương mại the Sholi. Dự án tích hợp các trải nghiệm mua sắm - ẩm thực - dịch vụ trên cùng một tuyến phố, cộng hưởng cùng các khu đô thị hiện hữu như khu đô thị Tên Lửa, khu đô thị Phong Phú, khu dân cư Tây Lân 2, khu dân cư An Lạc... thúc đẩy khai thác tiềm năng thương mại.

Từ tầng hai của các căn nhà phố thương mại the Sholi có thiết kế nhiều mảng xanh, bố trí cảnh quan theo phong cách "cá nhân hóa" Ảnh phối cảnh: DKRA Consulting

Với 90 căn nhà phố thương mại, the Sholi gây ấn tượng mạnh về thị giác bởi thiết kế "cá nhân hóa" từng căn nhưng vẫn hài hòa giữa ngôn ngữ thiết kế tổng thể. Ngoài việc hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng mặt tiền đường An Dương Vương, tất cả tuyến đường nội khu của the Sholi cũng được chú trọng đầu tư lát đá đồng bộ, kết hợp với hệ thống cây xanh để mở rộng mặt thoáng cho toàn dãy phố và tạo nên kết nối sâu hơn giữa con người với thiên nhiên.

Hiện the Sholi đã có sổ riêng từng căn và được DKRA Realty (thương hiệu mảng dịch vụ và tiếp thị của DKRA Group) giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 13,9 tỷ đồng một căn (diện tích sàn xây dựng lên đến 330 m2). Ngoài ra, khách hàng còn nhận ưu đãi thanh toán kéo dài trong 18 tháng, lãi suất 0%, cùng nhiều chính sách khác.

Giới chuyên gia nhận định, với lượng cư dân sẵn có cùng hơn 2.000 cư dân sắp tới sẽ chuyển về khu căn hộ The Privia của Khang Điền ngay kế cạnh, nhịp sống thương mại tại the Sholi mang kỳ vọng trở nên sầm uất và sôi động hơn.

An Hy