Tiềm năng khai thác thương mại shophouse khối đế tại Picity High Park

TP HCMPháp lý sở hữu lâu dài, khả năng khai thác kinh doanh từ cộng đồng cư dân hiện hữu cùng chính sách cam kết thuê lại là điểm cộng của shophouse khối đế Hi-Lifeshop tại Picity High Park.

Theo đại diện Công ty cổ phần Trung Thực Land, nguồn cung shophouse khối đế trên thị trường TP HCM không nhiều trong khi nhu cầu mặt bằng bán lẻ quy mô vừa ở khu dân cư lớn tiếp tục tăng. "Ở các quận ven thuộc khu vực TP HCM cũ, mặt bằng giá còn chênh so với trung tâm nhưng hạ tầng từng bước hoàn thiện, tạo dư địa tăng trưởng", vị này cho biết.

Trong bối cảnh đó, dòng shophouse Hi-Lifeshop tại khu đô thị Picity High Park giá từ 7 tỷ đồng một căn, được xem là mức giá cạnh tranh với sản phẩm cùng dòng trong khu vực. Với lợi thế nằm tại tầng trệt tòa nhà, sản phẩm hướng tới hai nguồn khách: cư dân nội khu và khách vãng lai từ khu vực lân cận, qua đó gia tăng khả năng khai thác.

Shophouse khối đế với lợi thế khai thác thương mại. Ảnh: CĐT

Vị trí là một trong những lợi thế của sản phẩm. Dự án nằm gần nút giao An Sương - cửa ngõ phía Tây Bắc TP HCM, giúp kết nối nhanh với các trục chính như quốc lộ 1A, quốc lộ 13, quốc lộ 22.

Theo quy hoạch, khi các hạng mục hạ tầng khu vực như cầu Bến Cát kết nối vào trục nội khu (dự kiến khởi công năm 2026), mạng lưới cầu đường và định hướng các tuyến metro số 4 được triển khai, nhu cầu thương mại - dịch vụ tại đây có thể gia tăng.

Hi-Lifeshop tại khu đô thị Picity High Park sở hữu vị trí với kết nối giao thông thuận tiện. Ảnh: CĐT

Bổ trợ cho yếu tố vị trí là tệp cư dân hiện hữu. Nhà phát triển cho biết, Picity High Park đã đón hơn 10.000 cư dân, 27 tiện ích nội khu đi vào vận hành như hồ bơi, quảng trường, khu thể thao, phòng gym... Chưa kể, khu vực lân cận có khoảng 60.000 cư dân. Theo đó, mỗi căn Hi-Lifeshop khi bàn giao có thể tiếp cận lượng khách ổn định.

Ngoài ra, thiết kế hai tầng với ba lối tiếp cận, 4 không gian kinh doanh, tầng một cao khoảng 6,4 m cho phép shophouse bố trí đa dạng mô hình như cửa hàng tiện lợi, cà phê, nhà hàng, showroom hoặc cho thuê lại mặt bằng.

Hi-Lifeshop tại Picity High Park có tỷ lệ lấp đầy cao nhờ cộng đồng cư dân hiện hữu. Ảnh: CĐT

Đơn vị phát triển dự án cho biết thêm, Hi-Lifeshop được cấp quyền sở hữu lâu dài, hướng tới giá trị tích lũy dài hạn. Chính sách bán hàng hiện hành gồm giá từ khoảng 7 tỷ đồng mỗi căn, chiết khấu đến 25% tùy thời điểm, hỗ trợ vay tối đa 65% giá trị với lãi suất 0% trong 24 tháng.

Song song, chương trình cam kết thuê lại được giới thiệu với lợi suất 6% một năm trong 5 năm. Đại diện phân phối ước tính, dòng tiền có thể đạt từ vài chục đến hơn trăm triệu đồng mỗi tháng tùy vị trí và mô hình; hiệu quả thực tế phụ thuộc vào vận hành, chi phí đầu tư và diễn biến nhu cầu từng giai đoạn.

Sự tham gia của Trung Thực Land với vai trò đơn vị phân phối tại miền Bắc được kỳ vọng mở rộng tệp khách và kênh khai thác cho dòng sản phẩm.

Song Anh