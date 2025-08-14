Tiềm năng khai thác thương mại dịch vụ tại dự án The Centric

Hải PhòngTrong bối cảnh Thủy Nguyên bước vào giai đoạn phát triển mới, dự án The Centric bàn giao các căn shoptique hoàn thiện mở ra cơ hội khai thác kinh doanh với chính sách hỗ trợ đa dạng.

Sau sáp nhập, Thủy Nguyên trở thành là trung tâm hành chính chính trị mới của Hải Phòng. Hai công trình quy mô lớn gồm Trung tâm chính trị - hành chính và Trung tâm hội nghị biểu diễn tại đây đi vào vận hành, đồng thời được chọn làm nơi tổ chức Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC hồi tháng 7, thu hút hơn 1.000 đại biểu, trong đó có 250 khách quốc tế và lãnh đạo nhiều tập đoàn.

Song song tiến độ hạ tầng trọng điểm, dự án The Centric do Masterise Homes phát triển cũng bàn giao các căn shoptique phiên bản giới hạn. Cùng thời điểm, chủ đầu tư áp dụng chính sách "Vươn tầm khởi sự kinh doanh" nhằm hỗ trợ cả người sở hữu lẫn khách thuê, hướng tới khai thác hiệu quả mặt bằng thương mại.

The Centric vừa bàn giao các căn shoptique vào tháng 7. Ảnh: Masterise Homes

Chính sách này hướng tới hai nhóm gồm người mua để khai thác cho thuê và khách thuê vận hành trực tiếp. Masterises Home đưa ra các giải pháp đầu tư và thương mại dựa trên bốn yếu tố. Thứ nhất, hỗ trợ hoàn thiện nội thất giá trị khoảng 5% giá bán căn shoptique, rút ngắn thời gian vận hành và giảm chi phí ban đầu. Thứ hai, hỗ trợ dòng tiền cho thuê trong 24 tháng, giúp chủ sở hữu ổn định nguồn thu và người thuê hưởng mức giá hợp lý.

Tiếp đó là chính sách miễn phí dịch vụ vận hành trong 36 tháng để giảm áp lực chi phí. Cuối cùng, chủ đầu tư trực tiếp kết nối chủ nhà và khách thuê thông qua bộ phận cho thuê chuyên nghiệp, nhằm duy trì tỷ lệ lấp đầy và sức hút thương mại.

Các căn shoptique đã hoàn thiện và sẵn sàng khai thác kinh doanh. Ảnh: Masterise Homes

The Centric nằm tại trung tâm hành chính Thủy Nguyên, liền kề hai công trình biểu tượng mới của thành phố. Khu vực này đang hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức, tạo điều kiện để trở thành trục phát triển chính trong thời gian tới.

Về thiết kế, dự án sử dụng ngôn ngữ kiến trúc kết hợp giữa hiện đại và yếu tố bản địa, chia thành bốn khu phố lấy cảm hứng từ các biểu tượng thiên nhiên và văn hóa Hải Phòng như núi Voi, vịnh Lan Hạ, hoa phượng. Tổ hợp thương mại - giải trí - văn hóa quy mô hơn 7,2 ha này vừa được vinh danh Thiết kế kiến trúc có ý tưởng xuất sắc nhất châu Á tại AADA 2025 nhờ ý tưởng sự sáng tạo và đổi mới trong tư duy kiến trúc.

The Centric hướng đến là "trục thịnh vượng" tại trung tâm hành chính Thủy Nguyên. Ảnh: Masterise Homes

Các căn shoptique tại dự án được tối ưu hóa về công năng. Kết cấu 5 tầng cho phép vận hành linh hoạt mô hình thương mại dịch vụ như ẩm thực, thời trang, wellness hay lưu trú ngắn hạn.

Ngoài ra, quy hoạch Open-air shopping center kết hợp One-stop-shop tại dự án hướng tới trải nghiệm mua sắm - giải trí - dịch vụ tích hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại của cư dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước.

Song Anh