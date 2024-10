Tiềm năng khai thác cho thuê căn hộ tại Cửa Lò

Lượng du khách đi cùng nhu cầu thuê căn hộ nghỉ dưỡng ven biển Cửa Lò gia tăng giúp một số dự án có cơ hội tiếp cận nhanh nhà đầu tư cá nhân.

Theo Sở Du lịch Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2024 lượng khách đến Nghệ An đạt 5,4 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách lưu trú đạt 3,4 triệu lượt, tăng 8%, khách quốc tế đạt 48.200 lượt. tăng 48%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 16.195 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 6.257 tỷ đồng, tăng 41% so với 2023.

Sự gia tăng số lượng khách du lịch đến Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng đã thúc đẩy nhu cầu thuê phòng, trong đó có loại hình căn hộ dịch vụ ven biển. Trong vòng một năm trở lại đây, các căn hộ được du khách ưa chuộng, giá cho thuê tăng cao.

Chị Lưu Hải Lan (sinh năm 1987, Nghệ An) chủ sở hữu căn hộ ven biển chia sẻ, giá thuê căn hộ ven biển Cửa Lò dao động khoảng 1,5 - 3,5 triệu đồng ngày vào thời gian cao điểm du lịch.

Nắm bắt cơ hội trên, nhiều nhóm các bạn trẻ mở dịch vụ thuê căn hộ phục vụ khách du lịch. "Có những thời điểm, căn hộ cho thuê tại Cửa Lò cháy phòng", chị Lan chia sẻ.

Anh Trần Hà (Hà Nội), nhà đầu tư kinh doanh dịch vụ homestay gần biển Cửa Lò, cho biết, lượng khách tìm đến các căn hộ dịch vụ cao cấp ngày càng nhiều, lượng cung đang không đủ cầu để đáp ứng, đặc biệt là phân khúc khách đoàn nhỏ hoặc các hộ gia đình tìm đến Cửa Lò.

Căn hộ cao cấp tại Pearl Residence được định hướng bài trí theo phong cách hiện đại với nội thất sang trọng. Ảnh: CĐT

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ dịch vụ cao cấp tại Cửa Lò vẫn còn hạn chế, tổ hợp Pearl Residence nhận được sự quan tâm. Chủ đầu tư chú trọng phát triển hàng loạt dịch vụ tiện ích giúp du khách có thêm nhiều hoạt động như dạo bộ, tập yoga hay trò chuyện bên vườn nướng BBQ trên cao và tận hưởng khoảnh khắc ấm cúng bên người thân.

Dự án còn được bố trí các tiện nghi như khu thương mại tại khối đế, các không gian vườn thượng uyển, vườn thiền trên cao... làm gia tăng trải nghiệm cho cư dân và khách thuê.

Phối cảnh khu thương mại shophouse được trang bị tại khối đế tổ hợp Pearl Residence. Ảnh: CĐT

Không chỉ đáp ứng nhu cầu thuê ngắn hạn, những căn hộ sở hữu lâu dài ở Pearl Residence có thể cho các chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước thuê dài hạn để làm việc và công tác tại Cửa Lò.

Nhận định về tiềm năng của dự án, một chuyên gia môi giới bất động sản đánh giá sản phẩm vừa phù hợp cho các gia đình trẻ muốn có không gian sống hiện đại, vừa là sản phẩm có thể kinh doanh, gia tăng giá trị trong tương lai.

Phối cảnh vườn thượng uyển với không gian tập yoga và thư giãn trên cao. Ảnh: CĐT

Yên Chi