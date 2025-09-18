Tiềm năng khai thác cho thuê căn hộ nội đô Sun Feliza Suites

Hà NộiTuyến metro số 3, đường vành đai cùng cộng đồng chuyên gia tại khu Tây Hà Nội góp phần tạo nền tảng để tổ hợp căn hộ Sun Feliza Suites khai thác mô hình ở, cho thuê.

Theo báo cáo thị trường bất động sản của Savills, 6 tháng đầu năm, Hà Nội có khoảng 14.900 căn hộ mới mở bán, cao hơn 121% so với cùng kỳ năm trước. Dù lượng cung tăng và giá bán ở mức cao, thị trường vẫn ghi nhận thanh khoản ổn định, sức mua cải thiện. Một trong những lý do là các dự án ra mắt chủ yếu ở vị trí thuận tiện, hướng tới phân khúc cao cấp. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm khan hiếm và chi phí phát triển tăng, nhiều chủ đầu tư cũng định hướng sản phẩm có thể sử dụng linh hoạt, vừa để ở vừa dễ cho thuê.

Phối cảnh căn hộ góc tại dự án Sun Feliza Suites. Ảnh: Sun Property

Tại khu vực phường Cầu Giấy, tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đã vận hành đoạn trên cao giúp kết nối nhanh cửa ngõ phía Tây tới lõi trung tâm Thủ đô. Vành đai 3 trên cao, vành đai 2 mở rộng cùng các trục huyết mạch xuyên tâm giúp cư dân từ khu vực này thuận lợi tiếp cận trung tâm Hoàn Kiếm, Ba Đình, sân bay Nội Bài cũng như các cực thương mại - tài chính mới như Mỹ Đình, Tây Hồ Tây...

Đây cũng là nơi nhiều tổ hợp văn phòng và trung tâm thương mại, tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước như FPT, Viettel, Samsung... đặt trụ sở, góp phần hình thành cộng đồng cư dân là chuyên gia, doanh nhân, giảng viên, người lao động trình độ cao.

Những yếu tố trên được các chuyên gia đánh giá là nền tảng giúp khu vực Cầu Giấy trở thành nơi an cư, lưu trú của cộng đồng trí thức, chuyên gia, doanh nhân... Theo Sun Property (thành viên của Sun Group), tỷ lệ lấp đầy căn hộ, đặc biệt phân khúc cao cấp cho thuê tại Cầu Giấy luôn ở mức 80 - 90%, dẫn đầu thị trường Hà Nội và có xu hướng tiếp tục tăng. Trong đó, nhóm khách chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp cao, giảng viên quốc tế... thường tìm căn hộ có tiện ích đồng bộ, dịch vụ chuyên nghiệp cùng môi trường sống xanh, sạch, hiện đại.

Sun Feliza Suites dành 11.548 m2 để phát triển không gian xanh cho cư dân. Ảnh: Sun Property

Trong bối cảnh đó, Sun Group giới thiệu tổ hợp Sun Feliza Suites tại trung tâm Cầu Giấy, hướng tới tiêu chuẩn tiện ích tiệm cận 6 sao. Dự án nằm tại điểm giao của bốn trục chính Phạm Hùng - Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu, được quy hoạch trên diện tích khoảng 2,55 ha với 5 tòa tháp hiện đại liên kết thành một quần thể khép kín.

Chủ đầu tư cho biết đã hợp tác cùng các đơn vị thiết kế quốc tế như Aedas, EDSA... nhằm phát triển hệ tiện ích đa dạng cho cư dân, phục vụ lưu trú, thương mại, giải trí, thư giãn và chăm sóc sức khỏe.

Dự án tọa lạc tại một trong những khu vực có hạ tầng phát triển nhất Thủ đô. Ảnh: Sun Property

Trung tâm dự án là khu vườn Feliz Jardin rộng khoảng 11.548 m2, được thiết kế thành 6 khu nhỏ gồm Phúc lộc, Phúc lạc, Phúc ninh, Phúc khang, Phúc thọ và An cư hiên.

Trong bối cảnh quỹ đất dành cho mảng xanh và tiện ích công cộng tại nội đô hạn chế, việc ưu tiên không gian cho hồ nước, thảm cỏ, đài phun, ao sen, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, quảng trường sự kiện và các chòi nghỉ mang phong vị kiến trúc Việt Nam được xem là điểm cộng, vừa nâng chất lượng sống, vừa tạo lợi thế khai thác cho thuê.

Sảnh đón Sun Feliza Suites cao 14 m, tương đương 4 tầng căn hộ. Ảnh: Sun Property

Theo đại diện Sun Property, vị trí trung tâm, giao thông thuận tiện cùng hệ tiện ích cao cấp là các yếu tố giúp Sun Feliza Suites phù hợp nhu cầu ở - thuê của khách hàng cao cấp. Trong xu hướng nguồn cung dịch chuyển về những khu vực có hạ tầng hoàn thiện và nhu cầu ở thực kết hợp cho thuê cao, các dự án sở hữu vị trí kết nối, dịch vụ đồng bộ và không gian sống nhiều mảng xanh như Sun Feliza Suites được kỳ vọng hưởng lợi.

Với nhóm nhà đầu tư hướng tới dòng tiền ổn định từ cho thuê, các yếu tố vị trí, cộng đồng cư dân sẵn có, tiện ích và chất lượng vận hành sẽ là cơ sở để tối ưu hiệu quả khai thác.

Tiềm năng khai thác cho thuê căn hộ nội đô Sun Feliza Suites Video giới thiệu quy hoạch dự án Sun Feliza Suites. Nguồn: Sun Group

Song Anh